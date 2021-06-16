На выборы с молотком: Никол Пашинян отправился на юг Армении

15 июня исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян отправился в предвыборную поездку в Сюникскую область. Это уже третья за полгода попытка заручиться поддержкой жителей южного региона, который в декабре и апреле встречал его протестами и обвинениями в предательстве: по итогам карабахской войны Сюникская область стала приграничной территорией, часть коммуникаций которой перешла под контроль Азербайджана. За поездкой Никола Пашиняна на юг следила специальный корреспондент RFI в Армении.

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14 июня и.о. премьер-министра Армении и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян на своей странице Faceboоk сообщил, что в 9-й день предвыборной кампании отправляется в Сюникскую область, где в шести городах проведет митинги и шествия. В отличие от своего конкурента экс-президента Роберта Кочаряна, который свои первые встречи начал как раз с юга, Никол Пашинян решил оставить посещение этого региона под конец кампании. Это уже третья за полгода попытка найти общий язык с жителями региона. В декабре прошлого года, а также в апреле его здесь встретили протестами, обвинениями в предательстве и сдаче земель. В результате карабахской войны Сюник стал приграничной территорией, часть коммуникаций которой перешли под контроль Баку. На автомобильной трассе Горис-Капан теперь установлена вывеска «Добро пожаловать в Азербайджан», а вдоль дороги развеваются азербайджанские флаги.

Утром 15 июня колонна из автобусов и автомобилей направилась на юг Армении. Сюда свозили представителей правоохранительных органов, а также сторонников Никола Пашиняна. За день до этого в гостиницах Гориса и Капана не осталось свободных мест. «В прошлый раз его отсюда прогнали, вот он и свозит людей, чтобы создать массовку», — говорит фотограф одного из местных изданий.

В декабре прошлого года мэры сюникских городов Гориса, Сисана и Капана потребовали его отставки и препятствовали приезду Пашиняна в регион. На этих выборах они баллотируются от блока «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна.

Предвыборная кампания в Сюникской области Армении © RFI

«Почему с утра школьники и учителя не на занятиях?» — возмущается сотрудница городской общины Гориса, наблюдая из окна за митингом, который едва собрал 1500 человек, в то время как в городе проживает 20 000 человек и чуть более 3000 беженцев из Нагорного Карабаха. Накануне оппозиционная пресса написала о том, что губернатор отдал распоряжение директорам школ обеспечить теплый прием Николу Пашиняну. На центральной площади, где установили небольшую сцену, собрались женщины с детьми, школьники, старики и молодежь. Среди участников митинга — много приезжих.

26-летний Артур из Чаренцавана через громкоговоритель призывает «не допустить возвращения старого режима», на «руках которого не высохла кровь». Молодой человек напоминает расстрел демонстрантов 1 марта 2008 года, в котором обвиняет экс-президента Роберта Кочаряна. На вопрос, почему он поддерживает Никола Пашиняна, юноша отвечает: «Настоящий предатель и капитулянт — это Роберт Кочарян, который обокрал страну и построил себе виллы. С 1999 года Пашинян вел конструктивную политику, боролся со старым режимом, и мы должны быть рядом с ним».

Предвыборная кампания в Сюникской области Армении © RF

«Я работаю уже 42 года, и сейчас мне мое руководство угрожает увольнением за то, что я выступаю за Пашиняна. Я не боюсь потерять работу. Мне нечего терять. Я буду голосовать за Пашиняна, он есть и будет премьером. Он честный и преданный своей нации. Те, кто говорят, что он предатель, сами являются таковыми», — говорит на повышенных тонах сотрудница местной библиотеки Армине. Ее слова подхватывает другая участница митинга, которая утверждает, что бархатная революция не дошла до Сюника. «Местные власти не позволили ему здесь провести революцию. Мы будем стоять рядом с ним, чтобы довести дело до конца», — говорит 55-летняя женщина.

Сам Пашинян говорит, что время «бархата» закончилось, и обещает провести «стальную» революцию. В Сюник он привез с собой обернутый в цвета армянского триколора молоток, махал им со сцены и грозился «повыдергивать ржавые гвозди спрятавшихся в муниципалитетах выскочек», имея в виду глав муниципалитетов Сюникской области, баллотирующихся от блока «Армения» его главного политического конкурента, Роберта Кочаряна. Он также пригрозил «отрезать руку каждому, кто попытается противопоставить Сюник остальной части Армении». Никол Пашинян заявил, что организовал автопробег из Еревана до Сюника, чтобы показать единство Армении. «Это единственный путь решения наших проблем», — отметил он.

Предвыборная кампания в Сюникской области Армении © RFI

В ходе встреч с избирателями он поблагодарил Горис за оказанную помощь беженцам во время карабахской войны. «В трудную минуту мы не оставим вас. Мы в долгу перед вами», — отметил Пашинян. Он также коснулся одного их самых болезненных вопросов для Сюника — обеспечения безопасности региона, заявив, что азербайджанские войска, продвинувшиеся с 12 мая на территорию Армении, должны уйти. Исполняющий обязанности премьер-министра призвал также к размещению российских пограничников на спорном участке «по всей линии границы» и проведению делимитации и демаркации под эгидой международных наблюдателей.

Предвыборная кампания в Сюникской области Армении © r

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