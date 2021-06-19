Страх и разочарование: в Армении завершилась предвыборная кампания

20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Их цель — разрешить политический кризис, в котором страна оказалась после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. В выборах принимают участие рекордные 25 политических сил, но реальная борьба разворачивается между и.о. премьер-министра Николом Пашиняном и вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.

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Рекордное число партий и непредсказуемость результатов

Внеочередные парламентские выборы называют самыми непредсказуемыми в истории современной Армении. На 101 депутатское кресло в парламенте претендуют рекордное число политических сил: 21 партия и 4 блока. Однако основная борьба разворачивается между двумя политиками: и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, пришедшим к власти в результате «бархатной революции», и вторым президентом Робертом Кочаряном, объявившим после 13-летней паузы о своем возвращении в политику.

Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать более 5% голосов, а блокам — 7%. Ни одна из политических сил не является фаворитом гонки. По последним данным соцопросов, проведенным компанией «GALLUP International Association», за блок «Армения» Роберта Кочаряна готовы отдать свои голоса 29,7% избирателей, за «Гражданский договор» Никола Пашиняна 25,2%, за блок «Честь имею» бывшего главы Службы национальной безопасности Артура Ванецяна (10.8%).

Проходной барьер могут преодолеть также «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (5.4%) и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукян (5.2%). Однако оценить реальный уровень поддержки кандидатов очень сложно: эксперты относятся с большим недоверием к данным соцопросов и говорят, что они не отражают реальных симпатий граждан. Но все сходятся во мнении, что такой поляризации в обществе не было никогда.

Многим приходится делать выбор по принципу «наименьшее из зол», и есть сомнения, что парламентские выборы положат конец политическому кризису, в котором страна оказалась после потери контроля над большей частью непризнанной республики Нагорный Карабах по итогам 44-дневной войны, унесшей жизни почти 4000 армян. Вопросы о том, кто виноват в таком исходе и как теперь обеспечить безопасность Армении, оказались в центре политических баталий этой предвыборной кампании, которая была отмечена активным применением черного пиара, взаимными обвинениями, оскорблениями и угрозами, а также фактическим отсутствием дискуссий вокруг предвыборных программ.

Одни винят Никола Пашиняна и его команду в некомпетентности, а некоторые даже в предательстве, другие утверждают, что это предыдущая власть, погрязшая в коррупционных схемах и авторитаризме, довела страну до такого состояния.

Роберт Кочарян на митинге 18 июня 2021. via REUTERS - Vahram Baghdasaryan/Photolure

«В 2018 году в результате бархатной революции коррумпированная элита потеряла власть и с тех пор боролась за возвращение. Нельзя сказать, что коррупции в Армении больше нет, но сегодня она не носит системный характер. Пирамида разрушена. В то же время лидер бархатной революции оказался неспособен реформировать судебную систему, в которой представители старой власти сохранили сильное влияние», — говорит заместитель директора антикоррупционного центра «Транспаренси интернешнл» Сона Айвязан.

«Будущее есть» и «Все будет хорошо»

После бархатной революции одним из самых ярких эпизодов противостояния между старым режимом и новой властью стало возбуждение уголовного дела против Роберта Кочаряна и ряда высокопоставленных чиновников по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Тогда в ходе антиправительственных манифестаций были убиты 10 человек, около 250 получили ранения. Никол Пашинян обещал раскрыть это дело, однако широко распространенное в обществе мнение о том, что в тех трагических событиях был виноват Роберт Кочарян, суд так и не подтвердил, что дало основание его сторонникам говорить о политических преследованиях.

«Многие считают, что в его безнаказанности виноват Никол Пашинян. Год назад он вряд ли смог бы передвигаться по улице без охраны. Теперь он не просто остался на свободе, но и стал одним из главных конкурентов на выборах. Он жаждет реванша, чтобы обеспечить себе иммунитет. В этом смысле его можно назвать победителем», — говорит Сона Айвязан.

Еще три года назад казавшийся нерукопожатным политик стал реальной альтернативой на фоне растущего разочарования в «народном премьере». Оно началось еще до войны 2020 года, однако после поражения в ней достигло своей кульминации. 40 генералов призвали его к отставке, правительство покинули ряд высокопоставленных чиновник, в том числе глава МИДа, его заместители, а также глава службы национальной безопасности.

Гражданское общество, активно поддержавшее Никола Пашиняна в ходе бархатной революции, тоже не скрывает разочарования его политикой, но в то же время опасается возвращения к власти Роберта Кочаряна, приход которого для них будет означать окончательное поражение бархатной революции и путь к авторитаризму. Он уже пообещал в случае победы ввести в стране закон об иностранных агентах.

«Представители старого режима идут по пути ужесточения и обесценивания демократических ценностей. Они так говорят о неправительственных организациях, как будто мы враги народа. Они опасаются нас, потому что не могут контролировать нашу деятельность. Мы независимы. А это чуждо их природе власти. Они хотят иметь тотальный контроль», — говорит правозащитник Артур Сакунц.

Сам Роберт Кочарян свое возвращение в политику называет «борьбой за возвращение государственности». Своими основными задачами он назвал решение экономических и социальных проблем, внутриполитического кризиса, вопроса безопасности границ, а также будущего Нагорного Карабаха. Об этом он заявил 18 июня на заключительном митинге на площади Республики. За день до этого на той же площади итоговую встречу с избирателями провел Никол Пашинян, который в свою очередь отметил, что будущее Армении держится на четырех столпах: безопасность, экономика, право и развитие человеческого капитала. Никаких новых заявлений от политиков участники митингов не услышали: в завершении выступления Пашинян повторил свой предвыборный лозунг «Будущее есть!», а Роберт Кочарян отметил, что «все будет хорошо».

Примечательно, что несмотря на высокий градус поляризации в обществе, оба митинга прошли в мирной обстановке, хотя о том, что после выборов напряжение может возрасти говорят многие. Политики уже «бронируют» за собой центральные площади столицы для проведения митингов после дня голосования.

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