«Будем стоять до конца»: как в Армении выбирают послевоенный парламент

В воскресенье, 20 июня, в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В них принимают участие 25 политических сил. Правом голоса обладают 2,5 миллиона граждан. В 8 утра по всей стране открылись 2008 избирательных участков. За ходом голосования следит специальный корреспондент RFI в Ереване.

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«Эти выборы судьбоносные»

С раннего утра у избирательных участков наблюдается высокая активность. Некоторые пришли даже до их открытия, желая проголосовать первыми. По положению на 14 часов явка составила 26,82%. Активнее всего голосование проходит в столице. В Ереване сорокоградусная жара. На избирательных участках многолюдно. У входа в школу номер 114, расположенную в центре столицы, выстроилась длинная очередь. «Запаслись бутылками с водой и веерами. Похоже, стоять придется долго. Но будем стоять до конца. Эти выборы — судьбоносные», — говорит молодая девушка.

Три года назад Армения праздновала победу «бархатной революции». В 2018 году ее лидера Никола Пашиняна поддержали три четверти граждан. Они верили, что погрязшие в коррупции и авторитаризме представители старого режима в лице Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна больше не вернутся, а новая власть оправдает надежды на лучшую жизнь.

Никол Пашинян на избирательном участке в Ереване 20 июня 2021. AP - Tigran Mehrabyan

Однако Никол Пашинян постепенно терял популярность: его начали винить в некомпетентности даже его сторонники. На фоне разочарования «бархатной революцией» росло противостояние между старыми и новыми элитами. Оно достигло своего пика после поражения в 44-дневной войне в Нагорном Карабахе. «Старые» — блок Роберта Кочаряна «Армения» — не только вернулись в политику, но и стали главными конкурентами действующей власти.

«Пусть будет коррупция» или право на второй шанс

«Выбираем между плохим и худшим, между разочарованием новыми и страхом возвращения старых», — говорит ювелир Акоп. По его словам, с приходом Пашиняна бизнесменам стало легче работать, «не теснила налоговая», «не требовали взяток», «исчезла монополия». В то же время он винит власти в некомпетентности и неспособности управлять. «Пашинян хороший революционер, но он так и не стал государственным управленцем, — не скрывает своего разочарования Акоп. — Но я отдам голос за него. Мы боимся возвращения старых, а на ошибки этой власти я готов закрыть глаза».

Революция, пандемия, война… Дочь Акопа перечисляет испытания, которые страна прошла за последний год, и первостепенным на этих выборах называет необходимость объединения расколотого общества. «Нам сейчас единство нужно, как никогда», — отмечает она.

Избирательный участок в Ереване 20 июня 2021 AP - Sergei Grits

В необходимости консолидации общества уверен и 25-летний Степан, работающий консультантом для лондонской фирмы, однако по его убеждению единственный, кто способен вывести страну из послевоенного кризиса, является Роберт Кочарян. «В 2018 году я не был ярым сторонником Пашиняна, потому что я не был уверен в том, что революция — это правильный путь развития. Что и подтвердилось. Пашинян амбициозный, но неопытный политик. Все эти разговоры о коррумпированности Кочаряна не что иное, как пропаганда, направленная на его очернение», — говорит молодой избиратель.

«Да он коррупционер, но он может спасти страну, так что пусть будет коррупция, а то, что сделал Пашинян для Армении, — это катастрофа», — говорит 50-летняя врач, отказавшаяся назвать свое имя.

Роберт Кочарян голосует в Ереване 20 июня 2021. AP - Vahram Baghdasaryan

Многие опасаются того, что после голосования в стране могут начаться волнения. Напряженная обстановка с утра сложилась у школы номер 155, расположенной на северной окраине столицы. С раннего утра здесь собралась группа молодых ребят. Они толпились у избирательного участка, а полиция несколько раз призывала их разойтись. На вопрос, с какой целью они здесь стоят и кого представляют, мужчины отказались отвечать. «Я не ожидала, что будет так напряженно. Ребята ведут себя агрессивно», — говорит девушка из альянса «Независимый наблюдатель», которая следит за ходом голосования.

Многие здесь неохотно общаются с прессой. Около десятка избирателей не ответили на вопросы RFI. 42-летний экономист Тачат оказался одним из редких собеседников, кто признался, что будет голосовать за нынешнюю власть.

«Я чувствую себя более свободным и защищенным гражданином. Например, я хотел приватизировать свой участок, от меня при прежней власти требовали 4000 долларов взятки, а сейчас я это сделал законным путем, заплатив в казну 150 долларов. Полиция за эти три года от меня ни разу взяток не брала. Так что я до сих пор ему верю. Я от прежних ничего хорошего не видел: ни демократии, ни закона, ничего. У Пашиняна есть своя вина, недостатки, но я хочу дать ему второй шанс», — говорит Тачат.

Избиратель уверен в том, что и старые, и новые будут бороться до конца и надеется, что народ на конфликт не пойдет.

Избирательный участок в Ереване 20 июня 2021. AP - Sergei Grits

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