Партия Пашиняна победила на парламентских выборах

ЦИК Армении завершил подсчет голосов со всех 2008 избирательных участков. По результатам внеочередных парламентских выборов, в которых приняли участие 4 блока и 21 партия, побеждает партия власти. «Гражданский договор» Никола Пашиняна набрал 53,92% голосов, за блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна отдали свои голоса 21,4% избирателей.

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Чтобы пройти в парламент, партиям необходимо набрать 5% голосов, а блокам – 7%. По закону в Национальном собрании должны быть представлены три силы. Партия или блок, занявшая третью позицию, автоматически проходит в парламент, даже если не набирает необходимое число голосов. Ни одной политической силе не удалось преодолеть проходной барьер. Третье место заняла партия «Честь имею» экс-президента Сержа Саргсяна (5,23%).

В новом парламенте партия «Гражданский договор» будет иметь конституционное большинство и сформирует правительство. Об этом на своей странице Facebook написал Никол Пашинян и сообщил, что он возглавит правительство. Он также призвал граждан в 20 часов прийти на площад Республики для «вручения ему стального мандата». В ходе предвыборной кампании он неоднократно говорил, что время «бархата» (бархатной революции и реформ) закончилось.

Ранее, комментируя результаты выборов во время встречи со своими сторонниками в офисе партии, Никол Пашинян заявил, что «настало время восстановления национального единства». Он выразил готовность провести консультации со всеми «здоровыми силами» ради консолидации общества. Он также поблагодарил правоохранительные органы за обеспечение порядка на выборах. «Страница фальсификаций безвозвратно закрыта», – заявил Никол Пашинян.

Блок «Армения» Роберта Кочаряна назвал итоги выборов спорными и заявил, что не признает их результаты и требует тщательного расследования нарушений. «Они остро противоречат различным проявлениям общественной жизни, свидетелями которых мы стали за последние восемь месяцев, всем результатам опросов общественного мнения, включая и международные, и, наконец, здравому смыслу», – говорится в заявлении блока «Армения».

Международные наблюдатели назвали выборы объективными и открытыми. «Наблюдатели не зафиксировали каких-либо крупных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов», – заявил на брифинге представитель миссии СНГ Ильхам Нематов.

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