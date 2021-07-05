В Тбилиси отменили марш ЛГБТ-сообщества

Грузинские активисты ЛГБТ-сообщества в понедельник, 5 июля, отказались от проведения «марша гордости» в Тбилиси из-за нападений на его участников и журналистов, а также столкновений, спровоцированных радикально настроенными гомофобными группами в столице.

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В понедельник утром сотни протестующих, выступающих против проведения марша, провели акцию протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. Некоторые напали на полицию и избили журналистов в нескольких местах столицы, согласно кадрам телеканала «Мтавари». Организаторы марша заявили, что их офисы также стали мишенью «гомофобов». «Мы не можем подвергать опасности человеческие жизни и проводить манифестации на улицах, заполненных жестокими агрессорами», – говорится в заявлении активистов ЛГБТ на странице в Facebook.

По данным портала «Грузия Online», нападению подверглись около 20 журналистов и операторов, в том числе сотрудники «Радио Свобода», «Рустави - 2», «Первого канала» грузинского телевидения.

С осуждением актов насилия в Тбилиси выступила президент Грузии Саломе Зурабишвили. «Насилие недопустимо! Я осуждаю сегодняшние события и проявление любых форм насилия, преследование людей за иное мнение или гендерную идентичность. Каждый имеет право осуществлять свое конституционное право и свободно выражать свое мнение! (...) Насильственные действия против представителей СМИ и воспрепятствование их профессиональной деятельности, а также вторжение в офисы общественных организаций и нападения на них недопустимы» — говорится в заявлении главы государства.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили высказался против проведения мероприятия. «Проведение так называемого марша гордости неразумно, поскольку оно создает угрозу гражданской конфронтации», – сказал он в понедельник на брифинге, заявив, что эти марши «неприемлемы для значительной части грузинского общества».

Гарибашвили также обвинил оппозицию и находящегося в изгнании экс-президента Михаила Саакашвили в том, что они стояли за организацией этого марша с целью спровоцировать «кризис». В ответ критики правящей партии «Грузинская мечта» обвиняют ее в негласной поддержке националистических и гомофобных групп. Организаторы марша посчитали заявления премьер-министра «постыдными».

Со своей стороны, православная церковь собрала в понедельник днем верующих для «молитвы против парада».

На прошлой неделе, накануне марша, США, Европейский Союз и 16 других стран призвали Тбилиси обеспечить «право на мирные собрания всех людей в Грузии без исключения».

В последние годы в Грузии прошло несколько мероприятий в поддержку сексуальных меньшинств, однако они сопровождались критикой со стороны грузинской православной церкви и части общества.

В 2019 году сотни ультраправых активистов сожгли радужные флаги в Тбилиси и Батуми в знак протеста против показа в кинотеатрах французско-шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», рассказывающий о жизни гомосексуалов.

Шесть лет назад тысячи ультраконсерваторов прервали марш против гомофобии. Десятки людей были вынуждены укрыться в полицейских фургонах, преследуемых активистами, которые бросали в них камни и угрожали убить. Насилие вызвало волну солидарности и привело к публикации петиции с требованием уголовного преследования нападавших.

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