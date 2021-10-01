Власти Грузии: Михаил Саакашвили задержан и отправлен в тюрьму

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший 1 октября о возвращении на родину, задержан и переведен в пенитенциарное учреждение. Об этом вечером в пятницу, 1 октября, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает «Новости-Грузия».

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На брифинге, где было объявлено о задержании Саакашвили, присутствовали министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури и глава Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили.

По словам Гарибашвили, грузинские правоохранители провели операцию «на высшем уровне». Он добавил, что силовики располагали информацией о маршруте передвижения Саакашвили в направлении Грузии из Украины. Отмечается, что на брифинге не было предоставлено видеозаписей или каких-либо иных доказательств задержания экс-президента.

Ранее Саакашвили анонсировал своей приезд в Грузию, выложив авиабилет Киев-Тбилиси на вечер 2 октября. Тем не менее уже утром 1 октября у себя в фейсбуке Саакашвили объявил, что находится в Батуми. Он призвал сторонников оппозиции голосовать на муниципальных выборах 2 октября, а 3 октября выйти на шествие в Тбилиси, чтобы «защитить результаты голосования». При этом в МВД Грузии ранее заявили, что Саакашвили не пересекал границу, передавало France-Presse со ссылкой на заявление главы МВД каналу Formula TV. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали сообщения Саакашвили «клоунадой» и «фейком».

Михаил Саакашвили объявил, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет. В Грузии на экс-президента завели четыре уголовных дела. Его объявили в розыск. Речь идет об обвинениях в превышении полномочий при разгоне оппозиционной демонстрации в 2007 году, разгроме «Имеди» и незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили, незаконном помиловании высокопоставленных полицейских в 2008 году, организации избиения в 2005 году депутата Валерия Гелашвили, растрате бюджетных средств. По части этих дел Саакашвили заочно приговорен к лишению свободы.

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