Михаил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию к муниципальным выборам

Грузинский экс-президент Михаил Саакашвили, который восемь лет не возвращался на родину из-за угрозы оказаться под арестом, в пятницу, 1 октября, заявил, что находится в Батуми. Он призвал своих сторонников голосовать на муниципальных выборах 2 октября. Власти страны не подтверждают информацию о прибытии Саакашвили.

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Михаил Саакашвили написал у себя в фейсбуке, что вернулся в Грузию впервые за восемь лет. Затем он опубликовал видео, где поприветствовал подписчиков из Батуми и призвал сторонников оппозиции идти 2 октября на местные выборы. Видеозапись размыта, по ней с точностью невозможно сказать, где она сделана.

В МВД Грузии заявили, что не располагают информацией о приезде Саакашвили, передает Interpressnews.

Agence France-Presse, цитирующее заявление министра внутренних дел Грузии каналу Formula TV, пишет, что, по данным МВД, «Саакашвили не пересекал границу».

Экс-президент Грузии призвал своих сторонников пойти на выборы 2 октября, «чтобы спасти Грузию». «Утром 3 октября мы со всей Грузии двинемся в Тбилиси защищать результаты выборов, я присоединюсь к одной из колонн», — заявил он. Он призвал своих сторонников выйти массово, чтобы власти «не смогли его остановить». «Если до этого узурпаторские власти смогут меня задержать, это должно еще больше увеличить нашу силу. В любом случае отступать я не намерен, и, надеюсь, вы тоже», — заявил Саакашвили.

В Грузии в отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел, он заочно осужден. Бывший президент покинул страну в 2013 году. Власти Грузии заявляли, что Саакашвили будет арестован в случае возвращения.

Экс-президент Грузии жил в Украине, где некоторые время был главой администрации Одессы. Украинского гражданства в 2017 году Саакашвили лишил Петр Порошенко, когда экс-президент Грузии находился в США. В 2017 году он прорвался через польско-украинскую границу с толпой сторонников. Восстановил в украинском гражданстве Саакашвили в 2019 году Владимир Зеленский.

О своем намерении прибыть в Грузию, где 2 октября пройдут муниципальные выборы, Саакашвили заявил 27 сентября. Он опубликовал авиабилет из Киева в Тбилиси на вечер 2 октября. В видеообращении Саакашвили отметил, что не претендует на должность в будущем правительстве, которое сформируется после выборов, отмечает Радио Свобода.

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