Оппозиция осудила фальсификации на выборах в Грузии

Несколько оппозиционных партий Грузии заявили в воскресенье о фальсификациях на прошедших накануне муниципальных выборах, проведенных на фоне ареста бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на своего корреспондента.

Несколько оппозиционных партий Грузии заявили в воскресенье о фальсификациях на прошедших накануне муниципальных выборах, проведенных на фоне ареста бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на своего корреспондента.

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«Мы видели запугивание избирателей и подкуп голосов перед выборами, а затем многократное голосование в день выборов», – сказал AFP Георгий Барамидзе, лидер партии Единое национальное движение (ЕНД). Он также пообещал, что его формирование будет использовать «все законные средства для отмены этой фальсификации».

Лидер партии «Лело» Бадри Джапаридзе также осудил «широкомасштабное запугивание», сообщает корреспондент.

После подсчета 85% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила почти 48% голосов против 52% у всех оппозиционных партий.

В мае «Грузинская мечта» согласилась провести досрочные парламентские выборы, если на муниципальных она получит меньше 43% голосов. В июле партия отказалась от этого соглашения, спровоцировав гнев оппонентов.

В минувшую пятницу основатель партии ЕНД Михаил Саакашвили вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия, чтобы поддержать свою партию на выборах. Там он был задержан и объявил голодовку. Ранее Михаил Саакашвили в Грузии был объявлен в розыск, его заочно приговорили к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам — об избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии». Эти приговоры в прокуратуре назвали окончательными, и обжалованию они не подлежат.

В ответ на критику оппозиции правящая партия «Грузинская мечта» отвергла обвинения в фальсификациях на выборах. В коммюнике партии говорится, что субботнее голосование соответствовало «самым высоким демократическим стандартам».

Политический кризис в Грузии продолжается после того, как оппозиция осудила массовые фальсификации на парламентских выборах в октябре 2020 года, на которых победила «Грузинская мечта».

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