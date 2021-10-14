В Тбилиси прошел массовый митинг в поддержку Саакашвили

Десятки тысяч человек провели демонстрацию в столице Грузии с требованием освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, арестованного после его возвращения на родину в начале октября и объявившего в тюрьме голодовку. По оценке корреспондента AFP, не менее 50 000 человек собрались на площади Свободы в центре Тбилиси в четверг, 14 октября. Митинг организован за две недели до второго тура муниципальных выборов, в который в Тбилиси и ряде городов прошли кандидаты оппозиции.

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В послании, которое зачитал на митинге адвокат Саакашвили, политик призвал своих сторонников сделать Грузию «маяком демократии» и «спасти» страну путем «национального объединения и примирения».

«Свободу Саакашвили!», «Нет политическому преследованию!» — передает корреспондент AFP содержание транспарантов, с которыми сторонники экс-президента вышли на митинг в Тбилиси.

Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси 14 октября 2021. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Соратник Саакашвили Ника Мелия выступил с призывом к оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать на муниципальных выборах за кандидатов партии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной экс-президентом. Они вышли во второй тур выборов во многих крупных городах.

Выступавшие на митинге политики потребовали от грузинских властей освобождения Саакашвили и критиковали правящую партию «Грузинская мечта».

Ника Мелия. Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси 14 октября 2021. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

После восьми лет, проведенных в изгнании, накануне муниципальных выборов Михаил Саакашвили прибыл в Грузию, где он был заочно приговорен по двум уголовным обвинениям к лишению свободы. 1 октября, за день до голосования, он был задержан. Против него возбудили третье уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

Митинг в поддержку Саакашвили в Тбилиси 14 октября 2021. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Первый тур муниципальных выборов завершился относительной победой «Грузинской мечты», сторонники Саакашвили заняли второе место. France-Presse напоминает, что правящая партия получила в общей сложности 46,7% голосов против 30,6% за ЕНД экс-президента, однако различные оппозиционные партии вместе набрали 53% голосов, осудив массовые фальсификации.

В нескольких крупных городах, включая Тбилиси, на выборах мэров пройдет второй тур, в котором кандидаты от партии «Единое национальное движение» рассчитывают на победу. Голосование назначено на субботу, 30 октября.

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