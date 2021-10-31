Выборы в Грузии: правящая партия побеждает на муниципальных выборах

Согласно официальным результатам, объявленным в воскресенье, 31 октября, правящая партия «Грузинская мечта» выиграла второй тур муниципальных выборов в Грузии. В оппозиции заявляют о фальсификациях и предлагают признать результаты недействительными. Экс-президент Михаил Саакашвили, арестованный накануне первого тура выборов, продолжает голодовку.

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Второй тур муниципальных выборов в Грузии прошел в субботу, 30 октября. Голосование проходило в муниципалитетах, где ни один из кандидатов в мэры не смог набрать более половины голосов, необходимых для победы в первом туре избирательной гонки.

По данным Центральной избирательной комиссии, партия «Грузинская мечта» с небольшим перевесом выиграла выборы в 19 из 20 муниципалитетов, где ей противостояли кандидаты от партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Михаила Саакашвили. Об этом грузинский Центризбирком сообщил в воскресенье утром.

«Поздравляю всех с победой во втором туре, мы выиграли все города», – цитирует агентство France-Presse слова из телеобращения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Лидер ЕНД Ника Мелиа заявил, что его партия не признает эти результаты, обвинив «Грузинскую мечту» в «краже выборов». «В этой стране больше нет выборов. Соотечественники, разделяющие ценности европейской демократии, готовьтесь к бескомпромиссной борьбе», – заявил он. По его словам, эта «сложная» борьба будет продолжаться «до тех пор, пока не появится возможность проведения свободных и справедливых выборов в этой стране».

Правящая партия объявила о победе уже после первого тура 2 октября, в то время как оппозиция говорила о фальсификациях. Об этом же говорилось и в отчете ОБСЕ, наблюдатели которой сообщали о «запугивании, подкупе голосов и давлении на кандидатов и избирателей».

Заключение Михаила Саакашвили в тюрьму еще больше обострило политический кризис в стране, который начался с выборов в законодательные органы в прошлом году. Тогда с большим отрывом победила «Грузинская мечта», а оппозиция назвала выборы «мошенничеством».

Михаил Саакашвили, президент Грузии с 2004 по 2013 год, был арестован в начале октября 2021, когда, после восьмилетнего отсутствия на родине, он приехал поддержать кандидатов своей партии на муниципальных выборах. В знак протеста он объявил голодовку, заявил, что считает себя политическим заключенным, что не согласен с обвинениями, которые ранее предъявили ему грузинские следственные органы, и потребовал встречи с консулом Украины.

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