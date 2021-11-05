FreeMisha: в Париже пройдет акция в поддержку Михаила Саакашвили

Грузинская община Франции организует в эту субботу, 6 ноября, акцию в поддержку арестованного в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили. Манифестация пройдет в Париже на площади Трокадеро возле Эйфелевой башни в 13.30 по местному времени. Организаторы акции, которая пройдет в Париже, рассчитывают привлечь внимание властей и общественности Франции к судьбе Саакашвили, который уже 35 дней держит голодовку в тюрьме.

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«Лидер „революции роз“ 2003 года стал сегодня символом прогресса демократии в странах бывшего СССР, — говорится в заявлении организаторов акции, ассоциации Géorgie vue de France («Взгляд на Грузию из Франции»). — Михаил Саакашвили — первый глава государства в Грузии, который позволил мирную передачу власти, уступив ее своим политическим оппонентам в ходе демократических выборов. Однако с тех пор пророссийский режим Бидзины Иванишвили отказывается от любой смены власти, систематически фальсифицируя выборы».

«Это и есть причина тюремного заключения Михаила Саакашвили, который является главным врагом Владимира Путина», — отмечают организаторы субботней акции в Париже. Приговор в отношении Михаила Саакашвили к шести годам заключения по обвинению в злоупотреблении властью — лишь «предлог», убеждены они.

Грузины Франции призывают французские власти вмешаться в происходящее: «Мы, грузины и франко-грузины Парижа не можем молча наблюдать за бездействием Франции в этой ситуации. Мы призываем президента Франции Эмманюэля Макрона и французское правительство вмешаться для того, чтобы Михаил Саакашвили вышел на свободу».

В четверг, 5 ноября, уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Михаил Саакашвили, который держит голодовку уже 35 дней, находится в критическом состоянии. Она призвала руководство Грузии обеспечить экс-президента, который является гражданином Украины, надлежащей медицинской помощью.

Ранее мать Михаила Саакашвили Гиюли Аласания записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ее сыну и организовать его переправку в Украину для лечения. «Мы в отчаянном положении, моего сына у меня на глазах убивают», — заявила она.

3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили в очередной раз заявила, что не помилует Саакашвили. Согласно грузинскому законодательству, освободить Саакашвили от наказания может только президент страны. «Ответ один, простой и окончательный — нет и никогда», — говорила президент Зурабишвили 1 октября. Она обвинила Саакашвили в том, что тот «растоптал права человека, свободный бизнес и закон».

После восьми лет, проведенных в изгнании, накануне муниципальных выборов Михаил Саакашвили вернулся в Грузию, где его заочно приговорили к лишению свободу по двум уголовным обвинениям. 1 октября, за день до голосования, он был задержан. Против него возбудили третье уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении государственной границы. В тюрьме экс-президент объявил голодовку.

14 октября в Тбилиси прошли многотысячные митинги в поддержку Саакашвили.

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