Многотысячная акция в поддержку Саакашвили началась у тюрьмы в Рустави

В Грузии крупнейшая оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) начала в субботу, 6 ноября, «бессрочную протестную акцию» у здания тюрьмы, где содержится Михаил Саакашвили.

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Как сообщает «Эхо Кавказа», в акции у тюрьмы в городе Рустави (чуть более 10 км от Тбилиси) принимает участие несколько тысяч человек.

Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями «Свободу Мише» и красные розы — символ революции 2003 года, в результате которой Саакашвили стал президентом Грузии. В акции также участвуют общественные деятели, гражданские активисты и политики, представляющие разные партии.

Главное требование протестующих — перевести Саакашвили, который 37-й день держит голодовку, в гражданскую больницу. Ранее председатель партии ЕНД Ника Мелия заявил, что протест будет «растущим», а демонстранты «не разойдутся до тех пор, пока мы не спасем Саакашвили».

Представители властей, в свою очередь, утверждают, что адвокаты Саакашвили распространяют «ложную информацию» о его состоянии, пишет «Кавказский Узел». В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что после ареста Саакашвили приобрел «семь банок меда». «Когда человек заявляет о голодовке, то он не должен есть мед килограммами», — сказал премьер. А Министр юстиции Грузии заявил, что Саакашвили ест каши и пьет соки. В ответ экс-президент заявил, что не принимает никакой пищи, а с сегодняшнего дня, 6 ноября, отказывается еще и от соков, витаминов и глюкозы.

Саакашвили проводит голодовку с 1 октября, с первого дня в руставской тюрьме. На 35-й день у него возникли проблемы с речью и памятью, а на 36-й — со зрением и слухом, сообщил его врач.

2 ноября в Батуми на акции протеста несколько человек заявили, что объявляют голодовку в знак солидарности с Саакашвили. 3 ноября голодовку в здании грузинского парламента в Тбилиси объявила и глава оппозиционной партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария.

В связи с сегодняшней акцией протеста возле тюрьмы в Рустави усилены меры безопасности, на месте находятся спецподразделения.

Утром 6 ноября служба госбезопасности Грузии заявила, что Саакашвили из тюрьмы якобы дает оппозиционным лидерам указание свергнуть власть в стране насильственным путем.

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