В Тбилиси прошел первый день суда над Саакашвили. Без участия экс-президента

В Тбилисском городском суде в среду, 10 ноября, начался судебный процесс над бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Самого экс-президента, который держит в заключении голодовку с 1 октября, в здание суда не привезли. Позднее его адвокаты «в знак протеста» покинули зал заседаний. Сам Саакашвили заявил о применении к нему насилия в тюремной больнице и выразил уверенность в том, что готовится его «физическое уничтожение по указанию Путина».

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Саакашвили не доставили на заседание из-за риска «деструктивных действий» его сторонников, которые собрались возле здания суда, а также из-за ухудшения здоровья политика, сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на заявление специальной Пенитенциарной службы Грузии. По данным службы, протестующие якобы «намеревались осуществить следующие действия разрушительного характера», используя «500–600 автомобилей», что «вызвало (бы) неконтролируемую ситуацию, хаос».

В службе также заявили, что присутствие Саакашвили на процессе создает «дополнительный риск для его здоровья». Задержанный сразу после возвращения в Грузию 1 октября, экс-президент объявил в тюрьме голодовку.

В суде, как сообщает «Эхо Кавказа», Бека Басилая и Шота Тутберидзе, адвокаты Саакашвили, потребовали доставить политика в зал заседаний, заявив, что в противном случае «суд не может быть справедливым».

В Пенитенциарной службе, в свою очередь, заявили, что «лишены (такой) возможности».

Адвокаты Саакашвили сначала заявили отвод судьям, а затем в знак протеста покинули зал заседаний.

Это произошло после того, как судья Нино Элиешивили (заявившая, что подключение других защитников к уже начатому процессу несовместимо с «принципом» непрерывности) отказалась допускать на заседание еще двух адвокатов — Дито Садзаглишвили и Нику Гварамия, сообщает портал «Грузия online».

Накануне сам Михаил Саакашвили заявил о том, что его избили после того, как доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.

«Все они действовали как настоящие преступники. В моей камере постоянно слышны крики и голоса преступников. Я отказываюсь от любого медицинского вмешательства. Я не сотрудничаю с медперсоналом. Я встречусь только со своим личным доктором. Целью моего перевода сюда однозначно является мое физическое уничтожение по указанию Путина», — говорится в заявлении, опубликованном в фейсбуке Михаила Саакашвили.

Экс-президент призвал своих сторонников к «мирному, но очень сильному протесту».

В первый процесса возле здания суда собралось несколько тысяч человек.

Продолжение судебного процесса отложено до 29 ноября. Саакашвили судят по делу о разгоне властями оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и захвате спецназом телекомпании «Имеди».

В Грузии Саакашвили ранее был признан виновным по двум делам. Его приговорили к трем годам тюрьмы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, и к шести годам – по делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. Против Саакашвили выдвинуто еще одно обвинение — по делу о растрате средств бюджета в размере девяти миллионов лари. Ему также предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы

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