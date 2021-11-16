Секретарь Совета безопасности Армении в своем выступлении по телевидению днем 16 ноября обратился к России за помощью «в связи с вторжением Азербайджана». Пока это устное заявление, за ним последует официальное письменное, отметил Армен Григорян. Азербайджан, со своей стороны, обвинил армянские силы в «масштабной провокации в Кельбаджарском и Лачинском районах государственной границы». Франция призвала обе страны соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное 9 ноября прошлого года при посредничестве России после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Во вторник вечером Минобороны Армении заявило: согласно договоренности, достигнутой при посредничестве Москвы, с 18 часов 30 минут огонь на восточных границах страны прекращен

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UPD 19:00 (Париж) Азербайджан и Армения прекратили боевые действия в районе границы после телефонных переговоров, которые провел с коллегами из двух стран министр обороны России Сергей Шойгу, сообщили в Минобороны РФ во вторник вечером. «В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем», — сообщили в российском военном ведомстве.

Минобороны Армении сообщило, что при посредничестве России на армяно-азербайджанской границе объявлено перемирие начиная с 18 часов 30 минут по местному времени. Кризис на на армяно-азербайджанской границе ранее президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В Азербайджане также сообщили о ряде состоявшихся в этот вторник телефонных переговоров. Министр обороны Турции Хулуси Акар побеседовал с главой военного ведомства Азербайджана Закиром Гасановым. Глава Европейского Совета Шарль Мишель позвонил азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву .

Из-за интенсивных перестрелок на границе с Азербайджаном Ереван обратится к России с призывом защитить территориальную целостность Армении, согласно двустороннему договору от 1997 года. Об этом во вторник, 16 ноября, заявил секретарь Совета безопасности Армен Григорян, передает портал News.am.

«По состоянию на 13:00 ВС Азербайджана начали военные действия и попытались обострить ситуацию по всему периметру восточного направления армяно-азербайджанской границы», – заявил Григорян в интервью общественному телевидению. «Боевые действия продолжаются. Министерство обороны предпринимает шаги для стабилизации ситуации», – продолжил он.

По словам секретаря СБ Армении, обострение было связано с тем, что противник применил дополнительную бронетехнику и силы. «Они пытались использовать свои вооруженные силы, находящиеся на суверенной территории Армении. Поскольку нападение было совершено на суверенную территорию Армении, мы обращаемся к Российской Федерации с призывом защитить территориальную целостность Армении в рамках существующего между РА и РФ договора 1997 года и исходя из логики реализации взаимных обязанностей в рамках соглашения», – сказал Армен Григорян.

О вторжении азербайджанских сил «на суверенную территорию» Армении в специальном заявлении сообщил и армянский МИД, обратившись международным партнерам – России, ОДКБ, сопредседательству Минской группы ОБСЕ и странам-сопредседателям (кроме РФ, это США и Франция) – с призывом ««четко и адресно отреагировать на действия» Баку и «предпринять действенные шаги по их предотвращению».

В 17 часов вторника Минобороны Армении сообщило, что в ходе столкновений 12 армянских военнослужащих (7 контрактников и 5 срочников) взяты в плен. Ранее ведомство сообщало о потере двух боевых позиций и четырех раненых, затем о погибших (без уточнения их числа).

Минобороны Азербайджана 16 ноября выступило с заявлением о нарушении режима прекращения огня, обвинив вооруженные силы Армении в «масштабной провокации против Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах государственной границы». Ведомство сообщало о двух раненых азербайджанских военных.

Вооруженные столкновения на восточных границах Армении начались днем во вторник, 16 ноября. Предшествовали ему взаимные обвинения стран в провокациях. Перестрелка быстро переросла в полноценные боевые действия с применением бронетехники и артиллерии. Обе стороны заявили о потерях друг у друга. Это самый серьезный инцидент на границе Армении и Азербайджана после окончания 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

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