Группа врачей заявила о критическом состоянии Саакашвили в тюремной больнице

17 ноября независимая группа врачей, действующая под эгидой уполномоченного по правам человека Грузии, заявила, что продолжающий голодовку экс-президент Михаил Саакашвили находится в критическом состоянии. Врачи настаивают на его переводе из тюремной больницы в гражданскую клинику. В то же время тюремные врачи указывают, что состояние здоровья Саакашвили «в пределах нормы».

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении после своего возвращения на родину в начале октября и держащий голодовку 48 дней, находится в критическом состоянии и не получает надлежащей помощи. Об этом в среду, 17 ноября, заявила группа врачей, сформированная уполномоченным по правам человека Грузии Нино Ломджарией.

«Текущее состояние здоровья пациента считается критическим», — говорится в заявлении медиков, которые также добавляют, что тюремная больница не соответствует условиям содержания такого пациента. Врачи потребовали немедленного перевода Саакашвили в реанимационное отделение гражданской больницы.

В числе прочего врачи подтвердили, что у Саакашвили отмечены несколько опасных заболеваний, в том числе энцефалопатия вернике (неврологическая болезнь мозга, связанная с дефицитом витамина В1), гипокалиемия (недостаток в организме калия), талассемия (нарушение структуры белка гемоглобина). Врачи также считают высокой вероятность возникновения желудочно-кишечного кровотечения. В заключении сказано, что последствиями этих диагнозов могут стать кома или смертельная аритмия.

В тот же день представители тюремной больницы заявили, что у них есть все необходимые условия для содержания экс-президента. Один из тюремных врачей Сандро Матишвили сказал журналистам, что бывший президент «в течение последних трех дней не принимал медикаментов», после чего его показатели ухудшились. Но во вторник, по его словам, «пациент принял все назначенные ему препараты, и лабораторные показатели улучшились, в том числе и уровень калия, который приблизился к норме». «Все основные жизненные показатели — пульс, давление, сатурация, уровень глюкозы, в пределах нормы. Состояние пациента Саакашвили на этом этапе стабильное, и его жизни опасность не угрожает», — цитирует его слова ВВС.

На прошлой неделе Михаил Саакашвили, который держит голодовку с 2 октября, был помещен в тюремную больницу в связи с ухудшением его состояния. Несмотря на предупреждение его личного врача, грузинские власти до сих пор отказывали ему в переводе из тюремной больницы в гражданскую.

В начале октября Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. Это его первый визит в страну за последние восемь лет. Вечером 1 октября его арестовали в Тбилиси и отправили в тюрьму в Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. Сразу после ареста Саакашвили объявил голодовку.

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