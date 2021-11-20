Михаил Саакашвили прекратил голодовку
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, которую держал в течение 50 дней. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщил AFP личный врач политика Николоз Кипшидзе, информацию также подтвердил его адвокат Ника Гвармия.
Михаил Саакашвили согласился начать постепенный выход из голодовки после того, как его перевели из тюремной больницы в военный госпиталь в городе Гори. «Он до сих пор находится в опасном для жизни состоянии, его поместили в палату интенсивной терапии», — заявил журналистам Кипшидзе.
Состояние третьего президента Грузии резко ухудшилось 18 ноября. После встречи с адвокатом он потерял сознание и его вынесли из комнаты свиданий. Врачи заявили, что 53-летний политик находится в критическом состоянии. В ночь на 20 ноября Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в конце сентября, накануне первого тура муниципальных выборов. Он не был в стране с 2013 года. После окончания его президентских полномочий, на родине в отношении политика было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Его заочно осудили на шесть лет тюрьмы.
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