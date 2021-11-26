«Чем больше контактов, тем лучше»: в Сочи прошла встреча Путина, Алиева и Пашиняна

В пятницу, 26 ноября, в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, приуроченная к годовщине окончания войны в Нагорном Карабахе. Переговоры прошли по инициативе российской стороны. Их цель — подвести итоги сделанного за год, а также обсудить вопросы, которые еще остались нерешенными: в частности возвращение военнопленных и удерживаемых лиц, делимитация и демаркация границ, а также разблокирование коммуникаций. 15 декабря лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Брюсселе.

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«Я знаю и об инцидентах на границе, и о трагических инцидентах, когда с обеих сторон и люди гибнут, и получают ранения. Это все вещи, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Собственно говоря, ради этого мы, в том числе, сегодня собрались, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем», — заявил в начале встречи Владимир Путин.

Российский президент приветствовал отсутствие «крупномасштабных боевых действий» в зоне конфликта и подчеркнул, что «создаются условия для будущей нормальной жизни». Подводя итоги того, что было сделано за год, прошедший после войны в Нагорном Карабахе, Путин отметил, что 53 000 беженцев вернулись в места постоянного проживания, создана мониторинговая группа, работает миротворческий контингент и российско-турецкий центр по наблюдению за прекращением огня.

Работу трехсторонней правительственной комиссии, которая была создана по соглашению 11 января 2021 года, российский президент назвал «непростой». «Тем не менее эта работа в продвинутом состоянии находится», полагает Путин.

«Цель всех наших усилий в том, чтобы создать условия для возрождения региона (...) Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а, наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», — подытожил Владимир Путин.

Выступая после российского президента, глава Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Россию за миротворцев в Нагорном Карабахе, где ситуацию он назвал стабильной. По его словам, за это время не было «серьезных инцидентов» и «намеренных провокаций», а «те единичные случаи, которые наблюдались, носили несистемный характер».

Политику своей страны в ликвидации последствий войны Ильхам Алиев назвал конструктивной и отметил, что пункты двухстороннего прошлогоднего соглашения о прекращении огня «практически выполнены», но нерешенными остаются вопросы границ и разблокирования коммуникаций.

«Мы готовы безотлагательно начать процесс делимитации границ, и мы предлагали Армении начать работу над мирным договором, чтобы положить конец противостоянию, чтобы признать территориальную целостность и суверенитет друг друга», — заявил Ильхам Алиев.

В свою очередь армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы сыграли «ключевую» роль в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и в регионе в целом, но подчеркнул, что «ситуация не столь стабильна, как хотелось бы».

«После 9 ноября прошлого года с обеих сторон погибло несколько десятков людей. Инциденты случаются и в Нагорном Карабахе. С 12 мая у нас кризисная ситуация на армяно-азербайджанской границе. Наша оценка такова, что войска Азербайджана вторглись на суверенную территорию Армении», — отметил Никол Пашинян.

Он также выразил несогласие с высказыванием Алиева о том, что фактически все пункты соглашения 9 ноября 2020 года выполнения.Премьер-министр Армении, обращаясь к Владимиру Путину, напомнил, что неоднократно обсуждал с ним проблему заложников, военнопленных, других удерживаемых лиц, и назвал это важным гуманитарным вопросом.

Никол Пашинян заявил о готовности начать процесс демаркации и делимитации границ, а также выразил «искреннюю заинтересованность» «в открытии всех транспортных и экономических коммуникаций».

В завершении своего выступления глава армянского правительства заявил о важности урегулирования нагорнокарабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. При этом, по его словам, «многие вопросы можно и нужно обсудить и решить в трехстороннем и двусторонних форматах». Никол Пашинян подчеркнул, что между официальными лицами Армении и Азербайджана «намечаются прямые контакты» и назвал это позитивным шагом.

«Чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше», — добавил президент России Владимир Путин и назвал прямые контакты приоритетными.

В завершении публичной части встречи российский президент приветствовал намеченную на 15 декабря в Брюсселе встречу глав Армении и Азербайджана.

По итогам переговоров 26 ноября стороны обнародовали заявление, в котором подтвердили приверженность выполнению соглашений, договорились активизировать совместные усилия, а также отметили важность вклада российских миротворцев в обеспечение стабильности.

Сегодняшнюю встречу планировали провести раньше, однако дата переносилась несколько раз и была подтверждена уже после того, как была запланирована встреча в Брюсселе.

16 ноября на армяно-азербайджанской границе произошли боевые столкновения, которые прекратились после вмешательства России. Этот инцидент стал самым серьезным за последний год. Армянская сторона сообщила о 6 погибших и 32 пленных. Азербайджан сообщил о десяти погибших.

Напомним, Армения обвинили Азербайджан во вторжении 12 мая на суверенную территорию Армении и оккупации более 40 кв.км в областях Сюник и Гегаркуник. Тогда президент Франции призвал Баку вывести свои войска с армянской территории, а Ереван попросил помощи у ОДКБ и России. Азербайджан отверг обвинения в нарушении суверенитета Армении.

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