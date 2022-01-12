Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции пройдет 14 января в Москве

Дату первой встречи специальных эмиссаров Армении и Турции — 14 января — агентству France-Presse подтвердили в турецком МИД. Неделю назад эту дату называли в армянском внешнеполитическом ведомстве. О намерении предпринять шаги для нормализации отношений и назначении спецэмиссаров Ереван и Анкара заявили в декабре прошлого года.

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В пятницу, 14 января, в российской столице состоится первая встреча недавно назначенных специальных представителей Армении и Турции — Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. Факт и дату встречи в среду, 12 января, агентству France-Presse подтвердили в министерстве иностранных дел Турции.

О том, что первая встреча спецэмиссаров двух стран пройдет в Москве 14 января, ровно неделю назад сообщал МИД Армении.

Ереван и Анкара, которые не имеют дипломатических отношений, в середине декабря заявили, что готовы предпринять специальные шаги, направленные на нормализацию отношений, а также назначили своих представителей на двусторонних переговорах. Спецпредставителем Анкары стал бывший посол Турции в США Сердар Кылыч. В Ереване назначили спецэмиссаром вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна. О том, что их первые переговоры пройдут именно в Москве, еще в последних числах ушедшего года сообщал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

12 января у премьер-министра Армении Никола Пашиняна прошел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В нем, в частности, «обсуждалась текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха». 11 января процесс армяно-турецкого диалога обсудили по телефону министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. 10 января советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил вопросы нормализации отношений Анкары и Еревана с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном.

AFP напоминает, что перед запуском диалога Армения с 1 января сняла запрет на импорт турецких товаров. Эмбарго ввели после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе в ответ на поддержку Турцией действий Азербайджана. Запрет на турецкий импорт действовал с 31 декабря 2020 года (в июне 2021-го эмбарго продлевали до конца года).

В декабре глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявлял о скором восстановлении авиасообщения между Арменией и Турцией в рамках процесса нормализации отношений. 10 января «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода») сообщало, что Комитет гражданской авиации Армении выдал разрешения на выполнение нерегулярных коммерческих рейсов по маршруту Ереван-Стамбул армянской авиакомпании Flyone Armenia и турецкой Pegasus.

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