Турция и Армения договорились продолжить переговоры по нормализации отношений без предварительных условий

В пятницу, 14 января, в Москве впервые встретились спецпредставители Турции и Армении в рамках усилий по установлению дипломатических отношении и открытию границ. Стороны договорились продолжить переговоры без предварительных условий для нормализации отношений.

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Турция и Армения приветствовали «позитивные» и «конструктивные» двусторонние переговоры после первой встречи в Москве своих спецпосланников по вопросам нормализации отношений. Встреча Сердара Килича и Рубена Рубиняна длилась полтора часа. Они «обменялись предварительными мнениями о процессе нормализации». Об этом говорится в сообщениях внешнеполитических ведомств двух стран, которые приводит агентство France-Presse.

Стороны подчеркнули, что «договорились продолжить переговоры без предварительных условий для нормализации отношений». Сообщается также, что дата и место следующей встречи будут выбраны позже. По итогам этих первых контактов о конкретных договоренностях или мерах объявлено не было.

Московской встрече предшествовали шаги со стороны обоих государств: Ереван сообщил о снятии торгового эмбарго на турецкие товары, также стороны планируют возобновить рейсы между Стамбулом и Ереваном. Авиакомпании уже подали заявки для получения разрешения на выполнение чартерных рейсов.

Это не первая попытка нормализации отношений между двумя странами. В 2009 году — при посредничестве США, России и Франции — Ереван и Анкара подписали т.н. «Цюрихские соглашения». Хотя сами протоколы были подписаны на основании взаимной договоренности о нормализации «без предварительных условий», но в итоге попытка завершилась провалом. Протоколы так и не были ратифицированы, а Анкара для нормализации отношений требовала от Армении вывести войска из зоны нагорно-карабахского конфликта, а также отказаться от усилий, направленных на международное признание геноцида армян в Османской империи начала ХХ века.

После того, как по итогам 44-дневной войны 2020 года под контроль Баку перешли районы вокруг Нагорного-Карабаха и часть непризнанной республики, Ереван и Анкара снова пошли на контакты. Несмотря на заверения сторон об отсутствии предварительных условий, все же есть опасения, что ряд разногласий могут помешать нормализации отношений.

По нагорно-карабахскому конфликту пока нет мирного соглашения, а Турция по-прежнему не признает геноцид армян в Османской империи 1915 года и настаивает на том, что в ходе войны были жертвы с обеих сторон. Как отмечает в своем репортаже с северо-востока Турции журналист агентства France-Presse Анн Шаон, памятник, установленный на дороге между приграничными Карсом и Акьякой, лишь отдает дань памяти «турецким жертвам», а об истреблении армян здесь никто не говорит. Впрочем, Ереван сам предложил в ходе переговоров обойти вопрос геноцида.

Жители приграничной турецкой деревни Акьяка питают большие надежды на нормализацию отношений с соседним государством и с ностальгией вспоминают те пару лет, когда граница между двумя странами была открыта. Турция одной из первых признала независимость Армении в 1991 году, однако дипломатические отношения с Ереваном так и не установила. В 1993 году Анкара в одностороннем порядке закрыла границу в знак поддержки своего союзника Азербайджана, проигравшего в первой карабахской войне.

С тех пор жители турецкой деревни Акьяка, в 10 километрах от армянской границы, называют железнодорожную станцию из черного базальта «станцией ностальгии» в память о тех днях, когда поезда курсировали в обоих направлениях. «В 1991 году люди ездили с обеих сторон границы, чтобы встретиться. Это происходило на протяжении двух лет», — приводит France-Presse слова краеведа Ведата Акчайоза.

«С тех пор, как в 1993 году закрыли границу, наш регион стал закрытой со всех сторон, слепой зоной страны. Граница — наше единственное окно в мир», — говорит корреспонденту France-Presse директор ассоциации торговцев Акьяки Энгин Йылдырым.

«Во время холодной войны нас воспитывали враждебно по отношению к армянам: для жителей Карса „армяне“ были оскорблением», — говорит агентству France-Presse бывший мэр города Наиф Алибейоглу, который во время своего пребывания в должности очень активно выступал за сближение с Арменией в середине 2000-х гг. Он верит, что «вражды между народами нет», а его брат Аликан, основавший местную телекомпанию Serhat TV, уверен, что дата «открытия границы уже назначена».

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