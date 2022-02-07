Восемь пленных вернулись из Азербайджана в Армению после переговоров с участием Франции и ЕС

Восемь армянских военнопленных вернулись из Баку на родину на самолете ВВС Франции

Восемь армянских военнопленных вернулись из Баку на родину после состоявшейся 4 февраля видеоконференции с участием премьер-министра Армении и президента Азербайджана при посредничестве президента Франции и председателя Европейского совета. 7 февраля они прибыли в Ереван на самолете ВВС Франции.

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В понедельник утром, 7 февраля, французский президент Эмманюэль Макрон сообщил об освобождении восьмерых армянских пленных, находившихся в заключении в Азербайджане, и об их прибытии из Баку в Ереван. «Они воссоединяются со своими семьями, с которыми были разлучены многие месяцы. Спасибо нашим дипломатам, а также нашим военным, участвовавшим в этой операции. Продвигаемся вперед!» — написал Макрон в кратком сообщении.

Huit détenus arméniens ont été remis en liberté par l’Azerbaïdjan et transférés de Bakou vers Erevan. Ils retrouvent leurs familles dont ils étaient séparés depuis plusieurs mois. Merci à nos diplomates ainsi qu’à nos militaires mobilisés dans cette opération. On avance ! https://t.co/7IVoxX7b9q pic.twitter.com/ho1cxIHWco — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

Бывшие пленные вернулись в Армению на самолете французских ВВС. В Ереване их встречали посол Франции в Армении Анн Луйо (Anne Louyot) и глава дипломатического представительства ЕС в стране Андреа Викторин.

МИД Армении опубликовал имена освобожденных, прибывших из Баку в Ереван, отметив в своем сообщении: «По итогам состоявшейся 4 февраля дистанционной встречи при посредничестве президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля 8 армянских военнопленных вернулись на родину».

Ранее в Азербайджане Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших заявила: «Руководствуясь принципом гуманизма, Азербайджан 7 февраля вернул 8 армянских военнослужащих». В сообщении также отмечено, что некоторые из освобожденных военных были взяты в плен во время столкновений на армяно-азербайджанской границе 16 ноября прошлого года.

В минувшую пятницу, 4 февраля, лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели по видеосвязи переговоры с участием французского президента Эмманюэля Макрона и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

В сообщении Елисейского дворца по итогам переговоров подчеркивалось, что стороны обсудили «прогресс», достигнутый после встречи Пашиняна и Алиева на полях саммита «Восточного партнерства» ЕС в Брюсселе 15 декабря: «недавнее освобождение удерживаемых лиц, продолжающиеся совместные усилия по поиску пропавших без вести, а также предстоящая работа по восстановлению железных дорог».

La France 🇫🇷 et l’Union Européenne 🇪🇺 poursuivent leurs efforts en faveur de la paix dans la région.



Ֆրասիան 🇫🇷 և Եվրամիությունը 🇪🇺շարունակում են ջանքեր գործադրել հօգուտ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման:

https://t.co/eI6Yz9ZMck via @Elysee — France en Arménie 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFR_Armenie) February 4, 2022

Эмманюэль Макрон и Шарль Мишель также подтвердили свою безоговорочную «поддержку усилий по снижению напряженности и укреплению доверия в регионе». «Европейский Союз и Франция полны решимости работать с другими партнерами, включая ОБСЕ, для построения стабильного, безопасного и процветающего Южного Кавказа», — отмечалось в заявлении французской администрации 4 февраля.

Libérations de détenus, efforts partagés dans la recherche des disparus, travaux à venir pour réhabiliter les voies ferrées : depuis nos réunions de décembre à Bruxelles avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les progrès sont là. Vers l'apaisement et la confiance, nous continuons. pic.twitter.com/5JRRPnBNb0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 4, 2022

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