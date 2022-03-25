Армения заявила, что Азербайждан пошел в наступление в Нагорном Карабахе

Армения обвиняет Азербайджан в нарушении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и захвате села. В непризанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) сообщают о погибших и раненых. Азербайджан отрицает эскалацию.

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Власти Армении 24 марта заявили, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Нагорном Карабахе «в зоне ответственности российской миротворческой миссии» и вторглись в село Парух.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети из соседнего села Храморт.

Позднее в информационном штабе Нагорного Карабаха заявили, что ситуация в селах Парух и Храморт находится под контролем российского воинского контингента, передает «Радио Азатутюн». «В результате переговоров и дополнительных мер по обеспечению безопасности продвижение азербайджанских ВС на данный момент пресечено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции», — заявили в информационном штабе.

При этом министерство обороны Азербайджана отрицает заявления армянской стороны.

«Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, не отражают действительности. На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — заявили в Баку.

25 марта в Ереване заявили, что азербайджанское наступление в Карабахе продолжилось. «Вторгнувшиеся азербайджанские подразделения прошлой ночью открыли огонь в направлении постов Армии обороны. Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной», — говорится в сообщении МИД Армении.

«Ожидаем, что миротворческие силы Российской Федерации примут меры по обеспечению немедленного вывода вторгшихся подразделений азербайджанских вооруженных сил из зоны ответственности российского миротворческого контингента», — продолжили в ведомстве.

Сообщения о раненых и погибших

В Нагорном Карабахе сообщили, что в результате перестрелки с подразделениями ВС Азербайджана минувшей ночью ранения получили пятеро служащих армии обороны Нагорного Карабаха. Говорилось, что их жизни вне опасности. Позже минобороны НКР заявило о двух погибших в армии обороны, число раненых уточняется. Власти НКР утверждают, что ВС Азербайджана используют беспилотники.

Карабахские военные сообщали о гибели не менее пяти азербайджанских военнослужащих.

Переговоры с Москвой и Вашингтоном

Вечером 24 марта министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян по телефону «обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», — сообщили в российском минобороны.

В сообщении армянского минобороны говорится, что Шойгу заверил, что ситуация в Нагорном Карабахе «находится в центре внимания российской стороны» и «предпринимаются необходимые шаги для ее мирного разрешения».

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в свою очередь переговорил с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. В сообщении американской стороны говорится, что США «глубоко обеспокоены нарушением поставок газа и передвижением войск Азербайджана».

Карен Донфрид переговорила также с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Она призвала Баку и Ереван использовать прямые каналы связи для снижения напряженности.

Обвинения в срыве поставок газа Азербайджаном в НК

В Ереване подчеркивают, что эскалации предшествовал новый срыв со стороны Азербайджана работы единственного газопровода, снабжающего Карабах. В результате около 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха оказались без газоснабжения в условиях необычных холодов и снегопада, указывал 22 марта МИД Армении.

Ведомство сообщало, что ранее Азербайжан в течение 8 дней препятствовал ремонту газопровода, что ведет к созданию гуманитарного кризиса в Карабахе.

Возобновление диалога между Арменией и Турцией

Армения сообщила об обострении в Карабахе со стороны Азербайджана вскоре после возобновления контактов между Ереваном и Анкарой. Турция и Армения не имеют дипломатических отношений. В 1993 году Турция закрыла сухопутную границу с Армений в разгар карабахской войны в знак поддержки Азербайджану.

Турция оказала Азербайджану политическую и военную поддержку и во Второй карабахской войне осенью 2020 года. Отношения между Турцией и Ереваном осложняет и то, что Турция отказывается признавать геноцид армян со стороны Османской империи в 1915 году.

14 января в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Армении и Турции в рамках усилий по налаживанию двусторонних отношений. Стороны договорились продолжить переговоры спецэмиссаров без предварительных условий. Первый раунд консультаций обе стороны оценили как конструктивный.

Знаками движения к нормализации называлось то, что Армения не стала продлевать запрет на ввоз турецких продуктов и страны возобновили авиасообщение после двухлетнего перерыва.

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