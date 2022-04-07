После встречи в Брюсселе Пашинян и Алиев объявили о подготовке мирных переговоров

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Брюсселе при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим министрам иностранных дел «начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами» во время встречи в Брюсселе в среду, которая проходила при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Об этом в четверг сообщил МИД Армении.

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«В ходе этой встречи была достигнута договоренность (...) о создании двусторонней комиссии по вопросам делимитации границ», – также говорится в пресс-релизе МИД Армении. Эта комиссия будет отвечать, в частности, за обеспечение безопасности и стабильности вдоль границы.

Со своей стороны МИД Азербайджана заявил, что ведется работа по началу мирных переговоров, добавив, что будущее соглашение будет основываться на «базовых принципах, предложенных ранее Азербайджаном».

Со своей стороны, Шарль Мишель заверил прессе, что «и президент Алиев, и премьер-министр Пашинян выразили желание быстро двигаться к мирному соглашению между своими странами».

В ноябре 2020 года соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве России между Арменией и Азербайджаном, положило конец шестинедельной войне в Нагорном Карабахе между этими двумя странами. По условиям этого соглашения в Нагорном Карабахе были размещены российские миротворческие силы. Этот конфликт, в результате которого погибло более 6500 человек, закончился поражением Армении, которой пришлось отдать большие территории, которые она контролировала со времен первой победоносной войны в начале 1990-х годов.

После российского вторжения в Украину ситуация в Нагорном Карабахе опять обострилась. В конце марта Россия обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня, достигнутого Владимиром Путиным для прекращения конфликта в 2020 году. По данным Москвы, азербайджанская армия заняла там населенный пункт и применила ударные беспилотники. По данным Еревана, погибли трое армянских солдат.

Армения также обвинила Баку в отключении газа в Нагорном Карабахе, не позволяя населению обогреваться, несмотря на холодную погоду. Азербайджан отверг обвинения, настаивая на своем суверенитете над регионом.

В последние дни и Ереван, и Баку заявили, что хотят возобновить свои дипломатические усилия по заключению мирного договора.

Вечером во вторник, накануне встречи Пашиняна и Алиева, тысячи армян прошли маршем через столицу Ереван в знак протеста против возможных уступок Азербайджану.

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