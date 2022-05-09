Президент Южной Осетии Бибилов признал поражение на выборах. Он выступал за присоединение к РФ

В Южной Осетии, независимость которой от Грузии признают только несколько государств, действующий президент Анатолий Бибилов, признал поражение на выборах и пожелал успеха лидеру оппозиции Алану Гаглоеву на посту президента. Перед выборами Бибилов предложил провести референдум о вхождении в состав РФ и допустил объединение с Северной Осетией.

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По итогам обработки ЦИК более 85% протоколов, действующий президент Анатолий Бибилов получает 41,3% голосов во втором туре президентских выборов. Представитель оппозиции Алан Гаглоев лидирует с более 53,6%. Около 5% избирателей голосовали против всех.

Бибилов уже признал поражение и пожелал успехов своему сопернику. В первом туре Бибилов также ему уступил, судя по итоговым данным ЦИК.

Сторонники Гаглоева не ожидали, что выборы закончатся без попытки отменить результаты, опасались провокаций и фальсификаций и не ожидали, что действующий президент признает поражение, отмечает «Эхо Какваза».

Глава сепаратистской республики Бибилов 30 марта заявил, что в ближайшее время будут предприняты «юридические шаги» по вступлению Южной Осетии в состав России и выразил надежду, что Южная Осетия станет частью РФ. На следующий день он допустил объединение с Северной Осетией после вхождения в состав РФ.

Пока еще-де-факто президент Южной Осетии Бибилов подчеркнул, что несмотря на его поражение, референдум о присоединении к РФ состоится. По его словам, все документы для этого собраны и поданы в Центризбирком.

Выигравший выборы лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев 8 мая заявил, что на посту президента намерен «наращивать наработки в разных сферах взаимодействия» с Россией.

Независимость Южной Осетии признают только пять государств-членов ООН (Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия). Большинство стран мира считают Южную Осетию (а также Абхазию) частями Грузии. В МИД Грузии назвали прошедшие выборы в Южной Осетии нарушением основополагающих принципов и норм международного права, грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Грузии.

После первого тура выборов в Южной Осетии о поддержке территориальной целостности Грузии напомнили представители Евросоюза и США.

Выборы на фоне войны

Выборы в сепаратистской Южной Осетии прошли на фоне развязанной Россией войны против Украины. Власти сепаратистской Южной Осетии признали независимость «ДНР» и «ЛНР» еще в 2014 году и поддержали аналогичное решение РФ в феврале 2022 года. Глава Южной Осетии Бибилов в начале марта повторил доводы политического руководства РФ в оправдание развязывания войны против Украины.

Военных из Южной Осетии отправляют воевать против Украины. В конце марта часть военнослужащих 4-й гвардейской военной базы в Цхинвали (где служат как российские, так и южноосетинские военные) отказались участвовать в боевых действиях в Украине и самостоятельно вернулись в Цхинвали. Сообщалось, что вернувшихся было около 300.

По данным источника «Медиазона», после возвращения домой всех отказников уволили со службы, около ста человек уже вернулись в войска, два десятка оспорили увольнение в суде. По информации «Медиазоны», солдаты встречались с Бибиловым и рассказывали о невыносимых условиях службы, сломанной технике, отсутствии командования на фронте и о том, что они не хотели становиться «пушечным мясом».

Бибилов в ответ заявил, что «мы должны были все сделать, чтобы остаться там». «Вы думаете, я не знаю, что там техники нету, что там плохое вооружение? Это все понимают, все поймут это. Сказать, что я вас виню — нет, но мы должны были остаться там», — сказал он солдатам (цитата по «Медиазоне», в распоряжении которой оказалась аудиозапись встречи). Бибилов также сказал, что сам планировал приехать на фронт, а военнослужащие должны были дождаться его приезда. Из зала ему ответили, что о приезде Бибилова в Украину солдатам никто не сообщал.

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