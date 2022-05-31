Новый президент Южной Осетии приостановил референдум о вхождении в РФ

Новый президент Южной Осетии (ее независимость от Грузии признают только пять государств) Алан Гаглоев приостановил указ своего предшественника о референдуме по вопросу присоединения «республики» к РФ. Одностороннее решение по вопросам, затрагивающим интересы РФ, недопустимо, подчеркнул Гаглоев.

Реклама Читать далее

В указе Гаглоева от 30 мая говорится о «неопределенности правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», предложенный его предшественником Анатолием Бибиловым, который недавно проиграл выборы президента Южной Осетии.

Там же подчеркивается «недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации».

Гаглоев постановил провести консультации с Россией по вопросам дальнейшей интеграции и утвердил состав югоосетинской делегации для ведения этих переговоров, в которую вошел и сам новых президент. До окончания консультаций указ об организации референдума приостановлен.

Этой весной бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил провести референдум по поводу вхождения «республики» в состав России. Уже после поражения на выборах Бибилов назначил референдум на 17 июня.

В Москве на эту инициативу отреагировали сдержанно. Так, в МИД РФ заявили, что при обсуждении темы югоосетинского референдума нужно учитывать «существующую геополитическую ситуацию» и упомянули, что есть вопрос «своевременности и целесообразности принятия решения именно сегодня».

Алан Гаглоев же говорил, что с референдумом спешить не стоит, и он должен состояться, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но и Россия. При этом новый президент Южной Осетии настроен пророссийски и выступает за усиление взаимодействия с РФ.

Независимость Южной Осетии признают только пять государств-членов ООН (Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия). Большинство стран мира считают Южную Осетию (а также Абхазию) частями Грузии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться