В Тбилиси прошел митинг за интеграцию Грузии в Евросоюз

В столице Грузии вечером 20 июня прошел многотысячный митинг, на котором участники призвали Евросоюз дать Грузии статус кандидата. Организаторы акции в Тбилиси обратились к Совету Евросоюза.

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«Мы верили в Европу больше, чем кто-либо, на протяжении последних трех десятилетий после обретения нашей независимости и заплатили огромную цену за наш европейский выбор… Теперь, когда самый важный шаг на нашем европейском пути так близок, мы надеемся, что вы верите в нас больше, чем в кого-либо, и предоставите Грузии статус кандидата», — говорится в обращении. После того, как текст обращения был зачитан в начале акции, прозвучал гимн ЕС.

В акции приняли участие более пятидесяти тысяч человек, она прошла на площади у здания парламента. Участники держали в руках флаги Евросоюза и Грузии, а также плакаты, на которых на английском было написано: «Мы – Европа».

Акцию под лозунгом «Домой, в Европу» в поддержку евроинтеграции Грузии организовало движение «Сирцхвилиа». Провести масштабную демонстрацию активисты решили за три дня до того, как ЕС объявит свое окончательное решение по предоставлению Грузии, Украине и Молдове статуса страны-кандидата на вступление в сообщество. Его примут с учетом рекомендации Еврокомиссии, которая 17 июня выступила с рекомендацией предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а Грузии предоставить статус только после выполнения ряда условий.

Власти Грузии митинг не поддержали, заявив, что он организован деструктивными силами, и за ним стоит бывшая правящая партия «Единое Национальное движение». Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе обвинил участвующую в акции оппозицию в попытке раскола общества. «Радикальная оппозиция использует заключение Европейской комиссии полностью для поляризации. Мы этого ожидали, у нас были прогнозы в связи с этим. У них был простой сценарий с самого начала, расчет на то, что две страны получат статус кандидата, а Грузия — нет, и после этого должен был начаться этот сценарий по беспорядкам. Первой попыткой этого будет сегодняшняя акция и конечной точкой должна быть война, которую они хотят в Грузии, хотя, конечно, ни сценарий беспорядков, ни войны не будет успешным», — сказал он. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, говоря об акции 20 июня, призвал граждан «не поддаваться на провокации» и заявил, что власти никому не простят незаконных действий.

Несмотря на заявления о готовящихся провокациях, акция, которую завершило символическое шествие с проспекта Руставели на площадь Европы, прошла мирно.

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Грузия, как и Молдова, подала официальную заявку на вступление в ЕС 3-его марта. До этого, вскоре после российского вторжения в Украину, к ЕС обратился Киев. Окончательное решение по поводу предоставления статуса кандидатов европейские лидеры, как ожидается, примут на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

Следующая акция оппозиции намечена в Тбилиси на 24 июня.

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