МУС выдал ордера на арест лиц, причастных к нарушению прав грузин в Южной Осетии в 2008 году

Международный уголовный суд объявил в четверг, 30 июня, что выдал ордера на арест трех человек за предполагаемые военные преступления, совершенные во время конфликта между Грузией и Россией в Южной Осетии в 2008 году. Михаил Миндзаев, Гамлет Гучмазов и Давид Санакоев, бывшие должностные лица Южной Осетии, предположительно задерживали гражданских лиц, чтобы использовать их в качестве заложников на переговорах.

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Судьи сочли, что «имеются разумные основания полагать, что каждый из этих трех подозреваемых несет ответственность за военные преступления» во время конфликта.

В 2008 году Михаил Миндзаев был министром внутренних дел самопровозглашенной Южной Осетии, Гамлет Гучмазов был начальником следственного изолятора МВД, где содержались пленники, а Давид Георгиевич Санакоев был уполномоченным по правам человека в Южной Осетии.

В марте 2022 главный прокурор МУС Карим Ахмад Хан в рамках расследования российско-грузинской войны 2008 года потребовал от суда выдать ордера на арест этих трех должностных лиц. Как указал прокурор, Миндзаев, Гучмазов и Санакоев совершили преступления в период с 8 по 27 августа 2008 года. «В моем заявлении об этих ордерах на арест особое внимание уделяется незаконному заключению под стражу, жестокому обращению, захвату заложников и последующему незаконному перемещению гражданских лиц из числа этнических грузин в контексте оккупации Российской Федерацией», – говорилось в заявлении.

Следствие также выявило предполагаемую роль генерал-майора Вооруженных Сил РФ Вячеслава Борисова (который на момент событий являлся заместителем командующего Воздушно-десантными войсками), способствовавшего совершению некоторых из этих преступлений. Борисов умер в 2021 году.

В январе 2016 года МУС начал расследование конфликта, в результате которого, согласно данным ООН, погибло несколько сотен человек. В тот момент это было первое расследование Международного уголовного суда в отношении преступлений, совершение за пределами Африки и первое расследование конфликта с участием России.

«Во время указанных событий большинство грузинского гражданского населения, проживавшего в Южной Осетии, бежало на бесспорную территорию Грузии. Почти сразу после того, как грузинские вооруженные силы были вытеснены из Южной Осетии, российские и, главным образом, югоосетинские силы начали захватывать грузинских гражданских лиц, в основном пожилых и больных, которые не смогли или не захотели покинуть свои дома и бежать от боевых действий. Им не объясняли, на каком основании их задерживают и помещают под стражу, и они были лишены всех процессуальных прав. Имеющиеся доказательства подтверждают, что многие из этих людей незаконно содержались в антисанитарных и небезопасных условиях, подвергались оскорблениям, избиениям, пыткам и унижениям», – говорится в заявлении прокурора МУС Карима Ахмада Хана.

Как сообщает агентство France-Presse, решение о выдаче ордеров на арест было принято 24 июня, но обнародовано только 30 июня. Как заявляют судьи, у них есть разумные основания полагать, что гражданские лица, проживающие на территории Южной Осетии, были арестованы «из-за их грузинского происхождения», «заключены в тюрьму, подвергнуты жестокому обращению и очень суровым условиям содержания в следственном изоляторе в Цхинвали». Затем мирные жители использовались «в качестве средства давления на переговорах со стороны России и фактическими властями Южной Осетии с целью обмена пленными и задержанными». После этого обмена они были вынуждены покинуть Южную Осетию.

Граждане России Миндзаев, 66 лет и Гучмазов, 45 лет, обвиняются в военных преступлениях, связанных с незаконным задержанием, пытками и бесчеловечным обращением, а также оскорблением личного достоинства, захватом заложников и незаконным перемещением гражданских лиц. Санакоев, 45 лет, обвиняется в захвате заложников и незаконном перемещении гражданских лиц.

Россия не является государством-членом МУС. Грузия, которая входит в эту организацию, обратилась с иском против России еще в 2008 году, В январе 2016 года палата предварительного производства после запроса прокурора Бату Бенсуды дала согласие на то, чтобы МУС начал расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены грузинской, югоосетинской и российскими сторонами перед, во время и после военных действий – в период с 1 июля 2008 года по 10 октября 2008 года.

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