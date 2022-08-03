Власти Нагорного Карабаха объявили частичную военную мобилизацию

Флаг Нагорного Карабаха на границе Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о частичной военной мобилизации. Об этом в среду, 3 августа, сообщает «Радио Азатутюн» со ссылкой на пресс-службу Арутюняна. Ранее военные Нагорного Карабаха сообщили о гибели двух военных и 14 раненых. В Баку сообщили о гибели одного своего солдата.

Реклама Читать далее

Решение о мобилизации принято на фоне обострения обстановки в регионе, начавшегося 1 августа. По данным Степанакерта, азербайджанские подразделения пытались перейти линию соприкосновения на ряде участков северной и северо-западной приграничной зоны.

3 августа министерство обороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщило о об обстрелах со стороны Азербайджана с использованием ударных БПЛА, минометов и гранатометов. В результате чего погибли двое военнослужащих-контрактников, еще 14 солдат получили ранения.

По заявлению карабахского оборонного ведомства, к вечеру 3 августа оперативно-тактическая обстановка нормализовалась. Совместно с командованием российской миротворческой бригады принимаются меры по стабилизации ситуации, говорится в сообщении. Москва, отвечающая за миротворческую миссию, пока никак не комментировала ситуацию в регионе.

В свою очередь, агентство «Туран» со ссылкой на Минобороны Азербайджана передает, что утром 3 августа «армянские военные формирования в Лачинском районе подвергли интенсивному обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана, в результате чего смертельное ранение получил солдат срочной службы».

Ранее Баку обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения, по которому Армения должна вывести все свои военные силы с территории Нагорного Карабаха. Кроме того, Азербайджан требует от Армении в ближайшее время организовать движение транспорта по новой дороге, вне Лачинского коридора. В Степанакерте считают такие требования нелегитимными.

В ноябре 2020 года по итогам второй Карабахской войны Азербайджан вернул под свой контроль большую часть Карабаха. В результате трехстороннего соглашения, подписанного президентами Ильхамом Алиевым, Владимиром Путиным и премьером Николом Пашиняном, на оставшейся под контролем армян территории были размещены российские миротворцы сроком на пять лет. Армения, в свою очередь, обязалась вывести войска с территории Нагорного Карабаха.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться