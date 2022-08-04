США, Евросоюз и Россия отреагировали на эскалацию в Нагорном Карабахе

Начавшаяся в начале недели эскалация в Нагорном Карабахе привела к гибели трех военнослужащих с армянской и азербайджанской стороны. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении трехсторонних соглашений. США и Евросоюз призвали в четверг, 4 августа, обе стороны к деэскалации. В Москве президент Владимир Путин обсудил ситуацию в регионе на заседании Совета безопасности.

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США

Государственный департамент США призвал к немедленному ослаблению напряженности в Нагорном Карабахе и вокруг него и недопущению дальнейшей эскалации. «Соединенные Штаты глубоко обеспокоены и внимательно следят за информацией, касающейся интенсивных боев вокруг Нагорного Карабаха, которые привели к человеческим жертвам. […] Недавний рост напряженности подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования посредством переговоров всех вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него», — говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса.

Евросоюз

В Европейском союзе также призвали конфликтующие стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры. «Евросоюз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других участков линии соприкосновения. […] Необходимо ослабить напряжение, полностью соблюдать режим прекращения огня и вернуться за стол переговоров, чтобы на основе переговоров найти пути урегулирования ситуации», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Евросоюза.

Россия

Министерство иностранных дел Российской Федерации также выразило «крайнюю озабоченность». «Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки „на земле“. Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — говорится в заявлении российского МИДа.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности в числе других вопросов обсудил также ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обсуждалась и ситуация, связанная с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе. Была подчеркнута строжайшая необходимость выполнения всех положений трехстороннего соглашения», — заявил представитель Кремля.

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Обеспокоенность в связи с напряженностью в Нагорном Карабахе также выразили НАТО, ОБСЕ и ОДКБ. «Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий только дипломатические методы», — говорится в заявлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Что произошло

Ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабаха резко обострилась 1 августа. В Баку обвиняют в эскалации военно-политическое руководство Армении, которое «до сих пор не вывело свои незаконные вооруженные формирования с территории соседнего государства». Азербайджан объявил о начале проведения антитеррористической операции. В свою очередь, армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха обвинила азербайджанских военных в нарушении режима прекращения огня. 3 августа армянская сторона сообщила о двух погибших солдатах, а азербайджанская — об одном. Власти Нагорного Карабаха объявили частичную мобилизацию. Ночью 4 августа оперативная ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе оставалась «относительно стабильной». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позиция Армении

В Ереване обвиняют Азербайджан в попытке в «одностороннем порядке изменить правовой режим в Лачинском коридоре», соединяющем Нагорный Карабах и Армению, в ответ на требования Азербайджана закрыть коридор и перенести движение на новую дорогу. «Несмотря на предпринимаемые армянской стороной шаги по достижению стабильности и мира в регионе, Азербайджан продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и ползучей оккупации Нагорного Карабаха», — говорится в опубликованном 4 августа заявлении министерства иностранных дел Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет Баку в попытке отменить трехстороннее заявление (Путина, Алиева и Пашиняна) от 9 ноября 2020 года. По его словам, Армения выполнила все свои обязательства и на территории Нагорного Карабаха больше не осталось сил армянской армии, а только военнослужащие армии обороны непризнанной НКР. По словам Пашиняна, вопрос Лачинского коридора для Азербайджана — только предлог для эскалации. «Мы рассчитываем, что любая попытка нарушения линии соприкосновения будет пресечена миротворческой группировкой, а азербайджанские подразделения, находящиеся внутри линии соприкосновения, будут выведены», — сказал Пашинян.

Позиция Азербайджана

В азербайджанском МИДе, в свою очередь, назвали «лицемерием» обвинения в адрес Баку о нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. «Баку неоднократно заявлял о невыполнении Арменией положений трехсторонней декларации, и до сих пор армянские вооруженные формирования не выведены с азербайджанской территории. […] Помимо многочисленных свидетельств о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт признали и официальные лица Армении», — приводит агентство «Туран» позицию Баку.

«В соответствии с пунктом 6, трехстороннего заявления Азербайджан много месяцев ведет строительство новой дороги по Лачинскому коридору и армянская сторона достаточно информирована об этом. Армянская сторона под разными предлогами стремится «затянуть» этот процесс, что говорит о неконструктивной позиции Еревана. Азербайджан обеспечивает безопасность и целостность своей территории на законных основаниях, — говорится в заявления азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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