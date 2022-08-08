В 14-ю годовщину войны Грузия призвала РФ вывести свои войска из Абхазии и Южной Осетии

Ограждение из колючей проволоки на линии разделения между Южной Осетией и остальной Грузией

В 14-ю годовщину начала российско-грузинской войны МИД Грузии призвал Россию вывести свои войска из Южной Осетии и Абхазии, а также отозвать решение о признании их независимости.

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«После 14 лет оккупации Россия не выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, достигнутое при посредничестве ЕС, и расширяет свой незаконный контроль в оккупированных регионах, продолжает процесс их милитаризации, активно предпринимает шаги в направлении-де-факто аннексии», — говорится в заявлении грузинского МИД.

Ведомство указывает на протягивание колючей проволоки и возведение других барьеров вдоль линии разграничения, на незаконные задержания и похищения людей, грубые нарушения прав человека и этническую грузинского населения в Южной Осетии и Абхазии.

Россия «подрывает безопасность, права человека и гуманитарную ситуацию на местах и пытается изолировать людей, живущих на оккупированных территориях, от остальной части Грузии и международного сообщества», — подчеркивает грузинское ведомство.

Ведомство призывает РФ прекратить «незаконные и провокационные действия против Грузии», уважать суверенитет и территориальную целостность страны, выполнить обязательства по соглашению 2008 года, вывести войска из Грузии и отменить «незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных регионов».

В Тбилиси подчеркнули, что привержены мирному разрешению конфликта с РФ и намерены восстановить целостность страны с помощью дипломатических и правовых инструментов в сотрудничестве с международными партнерами.

В Грузии выражают благодарность международному сообществу за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. «Эта поддержка особенно важна сегодня, когда своей военной агрессией против Украины Российская Федерация продолжает игнорировать фундаментальные принципы и нормы международного права и пожрывает общую безопасность всей Европы», — говорится в заявлении.

Пятидневная война между Россией и Грузией была остановлена при посредничестве Европейского союза и лично Николя Саркози, который тогда был президентом председательствовавшей в ЕС Франции. План мирного урегулирования из шести пунктов включает отвод войск на позиции, где они дислоцировались до начала войны. Однако Россия сохраняет свое военное присутствие в Южной Осетии и Абхазии. Независимость Абхазии и Южной Осетии, помимо России, признали Никарагуа, Венесуэла, карликовое островное государство Науру в западной части Тихого океана и Сирия.

В 2021 году Европейский суд по правам человека удовлетворил почти все пункты межгосударственного иска Грузии против России по поводу нарушений прав человека в Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, ЕСПЧ не поддержал Грузию по одному из ключевых пунктов, касающегося событий 8—12 августа 2008 года, то есть периода активных боевых действий.

В январе 2016 году Международный уголовный суд (МУС) занялся расследованием военных преступлений, предположительно совершенных в Южной Осетии (Грузия) и вокруг нее в период с 1 июля по 10 октября 2008 года. В конце июня 2022 года стало известно, что палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест трех человек, подозреваемых к нарушению прав этнических грузин в Южной Осетии. Все трое в 2008 году были должностными лицами самопровозглашенной Южной Осетии. Судьи сочли, что имеются достаточные основания полагать, что они несут ответственность за военные преступления.

Согласно данным миссии Европейского союза, в результате конфликта погибли 850 человек и более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

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