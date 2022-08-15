Число погибших в результате взрыва в Ереване возросло до шести человек

Число погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване возросло до шести человек.

Число погибших в результате взрыва неустановленного происхождения, произошедшего в воскресенье на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване, возросло до шести человек, заявили в понедельник местные власти. Версия теракта исключается.

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Число жертв взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване возросло до шести. Более 60 человек получили ранения, еще 15 числятся пропавшими без вести. Об этом в понедельник журналистам сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Армении Армен Памбухчян.

Основная версия произошедшего — пожар на складе пиротехники. Как сообщает МЧС Армении, сопутствующий взрыву пожар удалось локализовать, но тушение осложняется из-за потенциальной опасности новых взрывов. Спасатели в поисках выживших разбирают завалы вручную.

«По оценке министерства, на 99% это не было нападением», – сказал глава МЧС Армении, пояснив, что вначале был пожар, а только потом произошел взрыв. Он добавил, что на месте все еще остаются небольшие пожары и дым, заявив, что это может продолжаться еще до семи дней. По словам Памбухчяна, работы по очистке и спасению продолжаются, на место происшествия направлены более 350 спасателей.

Генеральная прокуратура Армении объявила о возбуждении уголовного дела по фактам «нарушения правил хранения легковоспламеняющихся продуктов» и «нарушения правил пожарной безопасности», в результате которых «по неосторожности» погибли несколько человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил место взрыва в понедельник утром, сообщает его пресс-служба.

Причина взрыва, который произошел ранним днем ​​на оптовом рынке «Сурмалу», пока не известна. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что взрыв произошел в месте, где хранилась пиротехника. На видео и фото, появившихся в соцсетях вскоре после взрыва, видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма, слышны взрывы, которые привели к обрушению здания.

Вскоре после взрыва на рынке «Сурмалу» ереванский метрополитен был эвакуирован из-за угрозы теракта. Затем власти объявили, что взрывное устройство не было обнаружено.

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