Российские миротворцы передали Азербайджану Лачин, который соединяет Армению и Нагорный Карабах

Азербайджанская армия заняла город Лачин, а также деревни Сус и Забух, через которые проходит единственная дорога из Армении в Нагорный Карабах. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил в своем твиттере президент Азербайджана Ильхам Алиев. Почти два года Лачинский коридор находился под контролем российских миротворцев.

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«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в Лачине. Села Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех людей Лачина и Азербайджана с этим событием», — говорится в сообщении Алиева.

После Второй карабахской войны 2020 года и перехода под контроль Азербайджана дороги из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) через Кельбаджар, Лачинский коридор остался единственным путем, связывающим сепаратистский регион с Арменией. По условиям соглашения, подписанного Алиевым, Пашиняном и Путиным, коридор взяли под контроль российские миротворцы.

Однако по условиям договора Ереван и Баку должны были в течение трех лет построить новую дорогу между Степанакертом (в Азербайджане столицу Карабаха называют Ханкенди) и Арменией, а Лачин (в Армении его называют Бердзор), Сус и Забух должны отойти под контроль Азербайджана. В августе Баку заявил об окончании строительства своего участка дороги и обвинил Ереван в затягивании строительства на армянской территории.

В Ереване заявляли, что трехлетний срок еще не вышел, однако под давлением Баку власти НКР объявили жителям Лачина, Суса и Забуха о необходимости эвакуации до 25 августа. 26 августа в Степанакерте заявили, что дорога через Лачин останется открытой до 31 августа. Безопасность продолжат обеспечивать российские миротворцы. О том, как будет осуществляться сообщение Карабаха с Арменией после 31 августа, обещают сообщить дополнительно.

По информации местных властей, в городе живут 50 семей, в деревнях Сусе и Забухе — еще около 70 семей. До начала Карабахской войны, в 1989 году, в Лачине проживало около восьми тысяч человек. Власти Нагорно-Карабахской республики выделили вынужденным переселенцам 40 тысяч драмов на человека (около 99 долларов) и сертификат на 10 млн драмов (примерно 24,6 тыс. долларов) на покупку или аренду жилья. Однако местные жители жалуются, что этих денег недостаточно для покупки недвижимости в Армении.

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