Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: Франция созывает Совбез ООН

В Армении сообщают об интенсивных обстрелах со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило, что в ночь на вторник вооруженные силы Азербайджана начали интенсивно обстреливать приграничные населенные пункты на армянской территории. Власти Азербайджана выдвигают встречные обвинения, заявляя о «провокациях» Армении. В Елисейском дворце по итогам переговоров между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявили, что Франция созовет Совет безопасности ООН.

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В сообщении минобороны Армении говорится, что в ночь на вторник ВС Азербайджана, «используя артиллерию, минометы и БПЛА, открыли интенсивный огонь по армянским позициям, расположенным сразу на нескольких участках армяно-азербайджанской границы». Сообщается, что обстрелам подверглись в том числе позиции, расположенные в направлениях армянских Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша и Ишханасара. Армянская сторона сообщает, что обстрелам подверглась и гражданская инфраструктура.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром во вторник сообщил, что в результате нападения азербайджанский войск в Армении, по предварительным данным, погибли 49 человек.

Он отметил, что интенсивность боев спала, и только «по одному-двум направлением» продолжается нападение Азербайджана. Ночью, по его данным, нападение велось по шести-семи направлениям.

В минобороны Армении заявляют, что утверждения Баку о том, что обстрел начала армянская сторона, являются ложью.

В сообщении министерства обороны Азербайджана говорится, что вооруженные силы Армении совершили «широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы».

«В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение», — говорится в заявлении ведомства.

В Баку заявляют, что армянские вооруженные силы обстреляли позиции азербайджанских войск на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов.

Минобороны Азербайжана утверждает, что «контрмеры в ответ на провокации» «носят локальный характер» и направлены только против военных целей, являющихся огневыми точками. В Азербайджане сообщают о потерях как с армянской, так и со своей стороны.

Франция созовет Совет безопасности ООН

На фоне обострения в Баку сообщили, что состоялся телефонный разговор между министрами обороны Азербайджана Закиром Гасановым и его турецким коллегой Хулуси Акаром. В заявлении азербайджанского ведомства говорится, что Акар «особо отметил, что Турция и сегодня, как и во все времена, рядом с Азербайджаном», выразив соболезнования в связи с гибелью азербайджанской военнослужащих.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Армению «отказаться от провокаций» и сообщил, что обсудил ситуацию со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Тем временем сообщается, что Ереван обратился к России, Совбезу ООН и ОДКБ. Министр обороны Армении Сурен Папикян провел телефонный разговор с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Министерство обороны Армении сообщается, что Папикян и Шойгу договорились «предпринять необходимые шаги для стабилизации ситуации».

Сообщается, что премьер-министр Армении Никол Пашинян после начала боевых действий позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Правительство Армении сообщает, что в ходе этого разговора Никол Пашинян заявил о неприемлемости действий азербайджанской стороны и «подчеркнул важность адекватной реакции международного сообщества». Там же говорится, что собеседники договорились «об оперативной связи».

В Елисейском дворце заявили по итогам телефонных переговоров между Эмманюэлем Макроном и Николом Пашиняном, что Франция созовет в связи с этой ситуацией Совет безопасности ООН.

Президент Макрон «продолжает призывать к строгому соблюдению режима прекращения огня и соблюдению территориальной целостности Армении», добавили в администрации французского президента. Президент Франции также выразил готовность к обсуждению с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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