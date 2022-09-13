ЕС призвал Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий

Европейский Союз призвал Армению и Азербайджан к прекращению военных действий между, вновь выступив в качестве посредника в переговорах между двумя странами. Об этом во вторник, 13 сентября, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Необходимо, чтобы боевые действия прекратились и стороны вернулись за стол переговоров (...) Председатель (Европейского совета) Шарль Мишель находится в контакте с лидерами двух стран, а я провожу сегодня переговоры с их министрами иностранных дел», — говорится в заявлении Борреля.

«Специальный представитель ЕС Тойво Клаар незамедлительно отправится в обе страны, чтобы поддержать необходимую деэскалацию и обсудить следующие шаги в процессе брюссельского диалога между лидерами Армении и Азербайджана», — добавил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

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«ЕС полон решимости продолжать свои добросовестные посреднические усилия [в диалоге] между Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь достичь общей цели — безопасного, процветающего и мирного Южного Кавказа на благо всех его народов», — сказал Боррель.

Минувшей ночью на границе между Арменией и Азербайджаном возобновились военные действия. Армения сообщила о начале обстрелов своей территории и приграничных населенных пунктов. Азербайджан заявил об ответе на «провокации» со стороны Армении.

Как сообщает AFP, Россия, претендующая на роль арбитра в конфликте, заявила, что при ее посредничестве было заключено соглашение о прекращении огня, которое действует с 9 часов утра по местному времени, однако перемирие не было подтверждено ни Баку, ни Ереваном.

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