В Ереване заявили об официальном прекращении огня. Баку пока это не подтверждает

Флаг Нагорного Карабаха на границе Кельбаджарского района, перешедшего под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян поздно вечером в среду после двух дней кровопролитных столкновений на границе. Азербайджан пока не сделал никаких заявлений по этому поводу. В Ереване второй день подряд проходит митинг против действующего премьер-министра.

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Боевые действия между азербайджанскими и армянскими силами в последние дни являются самыми кровопролиными со времен осенней войны 2020 года. По словам премьер-министра Армении, за последние двое суток погибли 105 армянских солдат, есть раненые, в том числе, среди мирного населения. Азербайджан объявил в четверг, что с начала столкновений погиб 71 солдат.

В среду вечером секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян выступил по телевидению с заявилением: «Благодаря участию международного сообщества заключено соглашение о прекращении огня». По его словам, режим прекращения огня вступил в силу несколько часов назад. Минобороны Армении ранее указывало, что обстрелы в приграничных районах прекратились. По состоянию на 11:00 15 сентября на армяно-азербайджанской границе существенных инцидентов не зафиксировано, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян.

В Баку пока никаких официальных заявления по этому поводу сделано не было.

Президент Нагорного Карабаха в Ереване и митинг оппозиции

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян и группа депутатов Национального Собрания региона в настоящее время находятся в Ереване. «В связи со сложившейся ситуацией запланированы политические консультации с властями Армении, в рамках которых будет обсуждена текущая ситуация, будут представлены опасения народа Арцаха и позиции властей», – прокомментировал пресс-секретарь президента Лусине Аванесян.

Как передает агентство «Новости Армения», премьер-министр Никол Пашинян выступил в парламенте 14 сентября с рядом «резонансных заявлений»: он заявил о готовности «подписать бумагу, из-за которой нас много людей будет критиковать, ругать, называть предателями, даже народ может решить отстранить нас от власти».

Вечером того же дня у здания парламента и правительства спонтанно начались митинги с требованием отставки Пашиняна. Протестующие выражали свое несогласие с политикой властей, которых участники акции обвиняют в несоблюдении интересов Армении и Нагорного Карабаха. Одновременно Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице Facebook заявил, что «никакой документ не подписан и не готовится к подписанию». Он назвал эту информацию «диверсией внешних сил».

В четверг у здания Национального Собрания Армении возобновилась акция протеста.

Путин обсудит ситуацию с Алиевым

Президент РФ Владимир Путин обсудит ситуацию на границе Армении и Азербайджана на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Завтра состоится общение с президентом Алиевым», – сказал он, добавив, что ситуация на границе Армении и Азербайджана «будет стоять во главе повестки дня».

Песков напомнил, что на этой неделе президент РФ «довольно длительно» говорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме этого, во вторник прошел саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где было принято решение о прибытии в регион инспекционной группы «с тем, чтобы подготовить потом свой отчет для глав государств ОДКБ», – сказал Песков.

Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что вместе с группой должностных лиц он 15 сентября прибудет в Ереван. Отправка миротворческого контингента ОДКБ в Армению пока не стоит на повестке дня, заявил он на брифинге. «Арменпресс» также сообщает, что на следующей неделе армяно-азербайджанскую границу посетит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Пленные и участие Евросоюза

Как сообщает «Новости Армения», Международная организация Красного креста в Армении собирает информацию о возможных пленных.

«На данный момент ведется работа в этом направлении, мы собираем информацию в том числе от семей, которые приходят в офис МККК и предоставляют сообщения о своих родных, которые, по их опасениям, могли попасть в плен. Эту информацию мы собираем и уточняем. Это важное обстоятельство для того, чтобы получить информацию о возможных пленных лицах и идентифицировать их», – расскзала журналистам руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

«Европейский союз по-прежнему активно участвует в процессе нормализации отношений между двумя странами», — заявил в четверг Питер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Согласно тому же источнику, спецпредставитель Евросоюза Тойво Клаар провел консультации «на высоком уровне» в Баку в среду, а затем в четверг в Ереване.

Турция грозит «последствиями»

Как передает France-Presse, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду обвинил Армению в ответственности за возобновление столкновений с Азербайджаном. «Мы считаем неприемлемой такую ​​ситуацию, возникшую в результате нарушения соглашения, заключенного после войны» 2020 года между Ереваном и Баку, заявил глава турецкого государства. Он осудил «постоянно агрессивную позицию Армении», которую обвиняет в «несоблюдении условий мирного соглашения», заключенного под эгидой России.

«Мы надеемся, что Армения как можно скорее отвернется от этого неправильного курса и направит свое время и энергию на укрепление мира», – продолжил Эрдоган, отметив, что в противном случае «такая позиция будет иметь последствия для Армении». «Весь мир должен знать, что мы на стороне наших азербайджанских братьев», — заявил Эрдоган, который в пятницу встретился с Владимиром Путиным в Самарканде.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже заявил во вторник, что Армения должна «прекратить свои провокации» против Азербайджана.

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Столновения на границе Армении и Азербайджана начались во втоник и прекратились в ночь со среды на четверг. В среду Армения обвинила Азербайджан в оккупации 10 квадратных километров ее территории.

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