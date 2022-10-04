Помочь бегущим от мобилизации или Путину? В Грузии возобновилась полемика о визах для россиян

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Волна эмиграции в Грузию из России началась еще в конце февраля. Но после объявления в РФ так называемой «частичной мобилизации» на КПП в Верхнем Ларсе, единственном на границе Грузии и России, образовались многокилометровые очереди. При этом в самой Грузии не прекращаются дебаты о закрытии границы и о введении визового режима для граждан России. Что происходит на границе и как к этому относятся внутри страны — в материале корреспондента RFI в Тбилиси.

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Игорю (имя изменено по просьбе героя) 31 год, в Москве он работал в рекламном агентстве. «Я сразу был в шоке от войны, но уезжать не планировал. Непонятно было, что я буду делать за границей, кому я тут нужен?», — говорит он. После объявления мобилизации молодой человек думал, что его она не коснется. Тем более, что живет он не по прописке. Но уже 22 сентября повестка пришла в почтовый ящик его другу, с которым они вместе снимали квартиру в Москве, а до этого учились в одном университете и после его окончания скрывались от военкомата.

«Что он сделал? Напился!» — рассказывает Игорь про своего соседа. Для него самого это стало «пинком, чтобы уехать, пока не закрыли здесь». Тем более, что когда он позвонил отцу в родной город, тот сказал: «Тебя не призовут! Кому ты там нужен, ты ничего не умеешь! А если призовут… пойдешь, что еще делать… Надо отдавать долг родине. Я бы сам пошел, но вот здоровье уже не то».

23 сентября в 8 утра Игорь вылетел из Москвы в Минеральные воды, купив билет за 25 тысяч рублей. В телеграме он нашел попутчика до Тбилиси, который был готов взять его и еще трех потенциальных призывников за 15 тысяч рублей (до начала мобилизации поездка из Минвод в Тбилиси стоила 4–5 тысяч рублей).

До Владикавказа молодые люди добрались за 15 часов (расстояние между Минеральными водами и Владикавказом — 200 километров), притом, что «постоянно хитрили»: «Ехали через села какие-то, объезжали проселочными дорогами через горы, тупо на удачу, ни на каких картах этих дорог не было! Мы видим: есть колея просто вдоль трассы — надо пробовать». На всех крупных дорогах стояли КПП, которые регулировали поток машин и периодически перекрывали движение. Или пропускали только тех, кто готов был дать взятку. Ночью 23 сентября Игорь со своими попутчиками добрался до начала пробки. На тот момент ее протяженность была «всего около 11 километров».

Ситуация на границе

К выходным 24—25 сентября ситуацию на границе между Россией и Грузией российские активисты в Тбилиси начали называть «гуманитарной катастрофой».

КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии. 26/09/2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

За несколько часов после объявления частичной мобилизации, 21 сентября, россияне раскупили авиабилеты во все страны, сообщение с которыми не было закрыто из-за санкций, в том числе в Грузию (прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с 2019 года, но компания Georgian Airways продает билеты Москва-Тбилиси с посадкой в Ереване). Многие из тех, кто так же испугался мобилизации, но не успел купить билет на самолет, попытались покинуть страну через сухопутные границы. Больше всего россиян — более 200 тысяч, по данным местных властей на 4 октября —уехало в Казахстан. Грузия, с которой у России есть только один КПП, на втором месте по количеству бегущих от мобилизации граждан РФ.

С 22 сентября на КПП Верхний Ларс в Северной Осетии появились многокилометровые пробки. Пропускные способности пункта низкие, даже в высокий туристический сезон летом 2022 года на границе иногда приходилось стоять по 10 часов. В 20-х числах сентября особо удачливые или предприимчивые пересекали границу за сутки.

Правила прохождения границы менялись практически каждый день

Грузинский КПП всегда можно как проехать на транспорте, так и пройти пешком. А российский — только на транспорте. Сначала в чате «Верхний Ларс» появились объявления о продаже мест в машинах, которые стояли в начале очереди. Потом выезжающие узнали, что транспортным средством могут считаться велосипеды и самокаты. Жители окрестных городов и поселков начали скупать их в спортивных магазинах и подвозить к началу очереди, продавая за цену вдвое, а то и вчетверо дороже магазинной. Многие бегущие от призыва покупали самокаты и бросали их после перехода границы, потому что не могли брать с собой лишний груз. Из-за образовавшейся пробки 27 сентября российскую границу все-таки разрешили пересекать пешком, и автомобильная очередь совсем встала. 29 сентября проход для пешеходов снова закрыли, и люди опять начали искать велосипеды и места в стоящих без движения машинах.

Также за деньги в чате «Верхний Ларс» можно было договориться о том, чтобы в пробку подвезли канистру бензина — в начале недели очередь, по словам очевидцев, продвигалась максимум на километр за 10–12 часов. Но бензин все равно уходил быстро, заводить машину приходилось, чтобы зарядить мобильные устройства, включить кондиционер днем и отопление ночью.

КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии. 26/09/2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

К 27 сентября в чате «Верхий Ларс» начали появляться объявления о продаже машин. Мужчины, которые уезжали с женами, выходили и шли пешком, а жены пересаживались за руль и стояли в пробке или ехали пережидать наплыв и отдыхать от многодневной дороги во Владикавказ. Те, кого за рулем сменить было некому, отчаивались и пытались продать свой транспорт, чтобы идти дальше пешком и не бросать машину на обочине.

Власти Северной Осетии оценили коллапс на границе по-своему и 26 сентября пригнали к КПП БТР с военными, на случай «если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну». 28 сентября въезд в регион для машин с неместными номерами был запрещен, а рядом с КПП развернули мобильный призывной пункт.

КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии. 26/09/2022. via REUTERS - THE INSIDER

Игорь провел в пробке сравнительно недолго, около суток. Когда ему с попутчиками оставалось преодолеть всего два километра, очередь из машин перестала двигаться совсем, и, простояв на одном месте около 10 часов, они скинулись на взятку: за 35 тысяч рублей местный житель договорился с ГИБДД и сопроводил их по встречной полосе, чтобы они смогли встать в ту же пробку на 900 метров ближе к границе.

Утром в воскресенье он добрался в Тбилиси. Мама Игоря его решение уехать сначала одобрила. Сказала, что после обмена «азовцев» на Медведчука перестала верить обещаниям Путина не призывать неслуживших мужчин. Но когда сын добрался до Тбилиси, попросила его никому не говорить, что он уехал: «Родственники этого не поймут. Такой позор. Скажем им, что ты в отпуске».

Как россиян встречают в Грузии

Бегущие от призыва не спали по многу ночей ради того, чтобы выехать из России, потратили часть накоплений на взятки, многие не взяли с собой достаточных запасов еды и воды. При этом главной целью было — уехать. Что делать после пересечения границы, почти никто не знал.

КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии. 26/09/2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Из-за отсутствия визового режима для российских граждан Грузия стала популярным направлением для эмиграции политических активистов и обычных граждан, не поддерживающих российские власти и войну против Украины, задолго до объявления мобилизации. Россияне и сочувствующие им местные жители организовали пункты гуманитарной помощи для вновь прибывающих в нейтральной зоне и возле грузинского КПП Дариали. Позднее гуманитарную помощь стали раздавать и в самой очереди, на подъезде к Верхнему Ларсу. Но об этом знали не все, и не все могли найти волонтеров.

В русскоязычных чатах появилось много объявлений о поиске жилья, а также гайды, в которых эмигрантам объясняли не только, где искать жилье и как оформить банковскую карту и страховку, но и почему не стоит начинать разговор с местными жителями на русском языке, и что Россия оккупировала 20% территории Грузии.

Представители грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время пришло») 28 сентября тоже отправились к границе встречать россиян. Активисты стояли с плакатами «Российские дезертиры, вам здесь не рады», «Россия убивает», «Путин — это Россия», «Россия — террористическое государство». В акции приняли участие представители посольства Украины в Грузии.

На следующий день, 29 сентября, акция с призывом «Закрыть Ларс» прошла в Тбилиси. Граждане Грузии требовали закрыть границу и ввести визовый режим для россиян. Около сотни протестующих с такими требованиями прошли от Дома Юстиции к офису правящей партии «Грузинская мечта».

Реакция властей Грузии и визовый режим

Грузия отменила визовый режим с Россией в 2012 году — в одностороннем порядке (гражданам Грузии, чтобы попасть в Россию по-прежнему нужна виза, получить ее довольно сложно). Тогда это решение было принято указом президента Михаила Саакашвили.

В 2018 году у нас была конституционная реформа. Теперь такое решение должно принимать правительство. Согласно „Закону о правовом положении иностранных граждан в Грузии“, правительство на специальном заседании должно принять постановление, которое позволит внести изменения в 10 статью закона, где есть перечень стран, граждане которых могут находиться на территории Грузии в течение одного года без визы,

— объясняет RFI адвокат Андраник Минасян, занимающийся правами мигрантов в Грузии.

Представители правящей партии Грузии «Грузинская мечта» не раз говорили, что не видят необходимости в введении виз для россиян. Уже после объявления в РФ мобилизации председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в очередной раз заявил, что вопрос о введении виз для россиян не рассматривается. Всех приезжающих из России он назвал «туристами»: «Уже дважды была запущена кампания, будто бы российские туристы создали серьезные угрозы, и оба раза оказалось, что эта кампания была абсолютно безосновательной, фальшивой и искусственной и имела политические цели. Ситуация полностью под контролем».

Акция грузинских активистов. КПП Верхний Ларс на границе РФ и Грузии. 28/09/2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Николоз Самхарадзе, глава комитета по международным отношениям в грузинском парламенте, 28 сентября поддержал решение правящей партии. По его словам, закрыть границы Грузии — значит «помочь Путину отправить больше людей воевать в Украину».

«Кампании», о которых говорит Кобахидзе, начались еще до новой волны эмигрантов. Партия «Лело для Грузии» выпустила заявление с требованием введения виз для россиян и ограничения срока нахождения в стране с туристическими целями до 30 дней. Также 20 августа более 20 неправительственных организаций в совместном заявлении призвали власти Грузии ввести визовый режим для граждан России и Беларуси и ограничить их пребывание в стране 90 днями. Петиция на сайте manifest.ge набрала более 20 тысяч подписей.

Несмотря на то, что власти упорно называют приезжающих «туристами», а грузинские пограничники интересуются целью визита, адвокат Андраник Минасян поясняет:

Цель пребывания в стране в законе никак не обозначена. То есть жить в Грузии, открывать здесь бизнес и работать можно на законных основаниях. Через 365 дней нужно выехать, а потом можно снова вернуться. Есть 98 стран, граждане которых могут законно въехать в Грузию без визы, остаться здесь, работать, открывать бизнес. Для этого не нужен ВНЖ или специальное разрешение. Никакого нарушения в этом нет.

Ситуация стабилизируется

30 сентября в чате «Верхний Ларс» прошедшие границу писали, что стояли в очереди по пять суток, и нервничали, что границу могли закрыть со дня на день — после официального объявления об аннексии Россией территорий «ЛНР», «ДНР» и частей Херсонской и Запорожской областей.

Грузинское МВД отчитывалось о стабилизации ситуации: за сутки 28 – 29 сентября через сухопутную границу из Россию въехали 9642 человека и выехали 5448 граждан. 29 – 30 сентября въехали 6109 человек и выехали 5186 человек. «Транзитное движение, прерванное в последние дни, полностью восстановлено», — приводит FormulaNews заявление МВД.

Вечером в воскресенье, 2 октября, в телеграм-чате, где обсуждают вопросы перехода границы, появились первые сообщения об отсутствии дорожного затора на КПП «Верхний Ларс». В понедельник, 3 октября, о стабилизации ситуации на границе заявил вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев, сообщив об отсутствии очереди легковых транзитных машин. Вечером того же дня в телеграм-чатах появились сообщения и видео об отсутствии на КПП пробки на выезд из России.

Цивилизованный мир так и не установил, какой подход должен быть в данном случае. Я не думаю, что кто-то закрыл границу [для россиян], и почему мы должны быть первыми, непонятно. Когда представители госорганов, чиновники говорят что, все под контролем, хотя статистика завышена однозначно. В таком случае совершенно недопустимо устраивать шумиху, учитывая объективную картину… Мамой клянусь [ситуация под контролем],

— цитирует телеканал Mtavari свежее заявление члена парламентского большинства Алуда Гудушаури.

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