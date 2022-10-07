Армения и Азербайджан допустили возможность подписания мирного договора до конца года

Баку и Ереван договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль совместной границы. Она будет работать совместно с комиссиями по делимитации. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщила пресс-служба Европейского совета. Накануне лидеры двух стран провели переговоры при посредничестве Евросоюза, Франции и Турции в Праге на полях первого заседания саммита Европейского политического сообщества.

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В Праге 6 октября прошли переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. По итогам двухраундовой встречи cтороны договорились отправить на границу миссию Евросоюза. Она начнет свою работу уже в октябре и продлится два месяца. «Цель этой миссии — установить доверие и содействовать [работе] пограничных комиссий», — написал Макрон в своем твиттере по итогам переговоров.

For lasting peace in the Caucasus. pic.twitter.com/PTPAofLHHT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2022

Президент Азербайджана также допустил, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Также было принято заявление, в котором впервые Азербайджан и Армения взаимно признали территориальную целостность друг друга. «Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября», — говорится в заявлении пресс-службы ЕС.

Кроме того, в Праге впервые с 2009 года состоялась личная встреча между лидерами Армении и Турции. После этой встречи Эрдоган заявил, что Турция готова к полной нормализации отношений с Арменией после подписания мирного договора между Ереваном и Баку. «Мы верим, что Анкара и Ереван могут добиться полной нормализации отношений. Мы просто сказали: как только отношения между вами и Азербайджаном достигнут определенного уровня зрелости и вы заключите мирное соглашение с Азербайджаном, с нами не будет никаких проблем», — заявил по итогам встречи президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Очередное обострение конфликта на границе между Арменией и Азербайджаном, начавшееся 13 сентября привело к гибели около 300 человек. В конце сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с инициативой разместить в приграничной с Азербайджаном зоне международных наблюдателей. Предложение Еревана последовало за отказом ОДКБ отправить свои силы на границу Армении с Азербайджаном. После этого в стране прошли акции с требованием покинуть организацию.

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