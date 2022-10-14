Конфликт Армении и Азербайджана: Путин и Макрон обменялись обвинениями

Глава РФ Владимир Путин в пятницу, 14 октября, ответил на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона, который двумя днями ранее обвинил Россию в дестабилизации Южного Кавказа, в «игре на стороне Азербайджана при соучастии Турции» и намерении «ослабить Армению».

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Выступая на саммите «Центральная Азия — Россия» в Астане 14 октября, Владимир Путин обвинил французского президента в «непонимании хода» армяно-азербайджанского конфликта, назвав последние заявления Эмманюэля Макрона об этом конфликте и роли России «неприемлемыми». «Считаю, что в этих заявлениях отсутствует понимание самого хода конфликта и отсутствует, судя по всему, информация о позициях сторон. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы даже сказал извращенно — и поэтому неприемлемо», — заявил Путин. Ранее российский МИД назвал заявления президента Франции «возмутительными и полностью неприемлемыми». МИД Азербайджана обвинил Макрона в «предвзятости».

Вечером 12 октября в большом интервью общественному телеканалу France 2 президент Эмманюэль Макрон обвинил Россию в действиях по дестабилизации Южного Кавказа.

Французский президент напомнил о кровопролитной осенней войне 2020 года в Нагорном Карабахе, в которой с армянской и азербайджанской стороны погибло более 6500 военных. Боевые действия в самопровозглашенной и непризнанной НКР завершились перемирием, подписанным при посредничестве РФ, вводом российских миротворцев в регион конфликта, где армянская сторона потеряла контроль над частью территорий, которые удерживала последние тридцать лет. В минувшем сентябре боевые столкновения вспыхнули уже на официальной границе Армении и Азербайджана (в них, по официальным данным, погибло не менее 286 военных, стороны обвинили друг друга в провокациях, которые привели к столкновениям).

В интервью France 2 президент Франции возложил ответственность за начало боевых действий — как два года назад, так и сейчас — на Азербайджан. Россия же, по словам Макрона, «использовала этот конфликт, который длится уже десятилетия, она вмешалась в этот конфликт, явно сыграла на стороне Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению».

Действия РФ французский президент назвал «дестабилизирующим маневром». Москва «пытается создать беспорядок на Кавказе, чтобы ослабить и разделить всех нас», — полагает Макрон.

« La France est et sera toujours aux côtés de l'Arménie. »@EmmanuelMacron dans #Lévénement. ⤵️ pic.twitter.com/Iy4GRd6Ufj — Renaissance (@Renaissance) October 12, 2022

Акцент в интервью он сделал на миротворческих усилиях Франции и Евросоюза, напомнив о встречах лидеров вовлеченных в конфликт стран в Праге 6 октября. Тогда в чешской столице состоялся первый саммит Европейского политического сообщества (с идеей создания этого объединения выступил Макрон).

На полях саммита прошла первая после сентябрьского обострения конфликта встреча премьер-министра Армении и президента Азербайджана. Многочасовые переговоры Никола Пашиняна и Ильхама Алиева проходили в четырехстороннем формате — с участием президента Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля. Как напоминает агентство France-Presse, на встрече была согласована отправка на границу Армении и Азербайджана гражданской миссии Евросоюза, в задачу которой входит «восстановление доверия между двумя странами и помощь в делимитации границы».

Также в Праге 6 октября прошли переговоры армянского премьера Пашиняна и турецкого президента Эрдогана, ставшие первой встречей лидеров Армении и Турции за последние 13 лет.

В интервью каналу France 2 в минувшую среду президент Макрон заявил, что Франция «никогда не бросит» армянский народ, подчеркнув: «Армения — это страна, с которой нас связывают уникальные отношения».

Расшифровка фрагмента интервью Эмманюэля Макрона телеканалу France 2 в программе «Событие» (L'Evénement)

Два года назад Армения пережила войну в Нагорном Карабахе, на территории, которая не признана в международном плане (…), территории, находящейся в центре Азербайджана. Азербайджан начал войну — ужасную, с большим количеством жертв, и вернул себе территории. В сентябре этого года Азербайджан начал вдоль границы несколько атак. В частности, для того чтобы, по всей видимости, пробить коридор от одной части своей территории к другой [в Нахичеванский эксклав — RFI]. Мы немедленно и однозначно осудили эти действия. Я провел переговоры с президентом Азербайджана Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Премьер-министр Пашинян побывал в Париже спустя несколько дней. Франция является одной из держав-посредниц [в Минской группе ОБСЕ по урегулированию Карабахского конфликта]. Прежде всего, нужно было, чтобы эти две страны были приглашены в Прагу, на саммит Европейского политического сообщества. А это — замечу в скобках — позволило впервые в недавней истории премьер-министру Армении встретиться с президентом Турции. Я это говорю, чтобы показать важность этого совещания в Праге. Но прежде всего, мы с главой Европейского совета [Шарлем Мишелем] организовали многочасовые переговоры между сторонами конфликта — премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Было решено, что обе стороны берут на себя обязательство признать границы 1991 года. Что они дают принципиальное согласие на [посредничество] миссии Евросоюза, которая отправляется в эти дни и которая — на месте — зафиксирует нарушения, что позволит затем мировому сообществу сформулировать свою позицию и восстановить порядок и соблюдение границ. Видите — всё взаимосвязано. Что происходит на этой границе последние два года? Там находится 5000 российских солдат. Эти солдаты якобы являются пограничниками. И в ходе этого конфликта был скрытый конфликт. Дело в том, что Россия использовала этот конфликт, который длится уже десятилетия. Она вмешалась в этот конфликт, явно сыграла на стороне Азербайджана при соучастии Турции и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая все-таки когда-то была близкой ей страной. И посмотрите, что происходит: это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядок на Кавказе, чтобы ослабить и разделить всех нас. Говоря просто: Франция присутствует здесь [в этом конфликте], присутствует как посредническая сила. Ваш покорный слуга вел эти переговоры [между лидерами Армении и Азербайджана] в ночь с четверга на пятницу. Миссия [Евросоюза] будет развернута. И мы не бросим армянский народ.

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