Президент Грузии допустила возможность введения виз для россиян

КОММЕНТАРИИ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 17 октября, находясь с официальным визитом в Молдове, не исключила, что Грузия может изменить «достаточно либеральный» визовый режим с Россией. Корреспондент RFI выясняла, что думают об этом представители правящей партии «Грузинская мечта», граждане Грузии и приехавшие в страну россияне.

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«Что касается въезда граждан России в Грузию, то это, безусловно, вызов. Я бы не сказала, что это угроза, но это вызов, — заявила Саломе Зурабишвили во время пресс-конференции в Кишиневе. — Среди [въезжающих] есть бывшие граждане Грузии, которые возвращаются из-за ситуации в России. Но также есть и граждане России, въезжающие в Грузию по разным причинам».

Президент Грузии подчеркнула, что власти страны, в первую очередь, должны информировать граждан обо всех механизмах контроля за въездом в страну, но не исключила, что «достаточно либеральный» и «менее приемлемый в условиях агрессии» визовый режим с Россией, возможно, придется пересмотреть. Однако решение об этом, по словам Зурабишвили, будет принимать правительство «в контакте с грузинским обществом».

Позицию президента вскоре прокомментировал министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили: «Визовый режим является одним из средств контроля за тем, кого пускают, а кого не пускают в страну, кто представляет, а кто не представляет угрозу, когда собирается въехать в страну. Существующие сегодня механизмы контроля полностью отвечают тем вызовам, которые стоят перед страной, поэтому на данном этапе лично я не вижу необходимости пересматривать визовый режим с Россией». Какие именно механизмы контроля имеются в виду, министр не уточнил, но сказал, что если они перестанут работать, то можно будет говорить об изменении визового режима, но «сегодня в этом нет необходимости».

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Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Заркуа также отреагировал на заявление президента. По его словам, в МВД и спецслужбах действует «система фильтрации», которая не нуждается в доработке. «У нас действует система фильтрации, исключающая въезд нежелательных лиц в нашу страну. Яркое тому подтверждение — какое количество граждан пересекло границу, в том числе с целью транзита, и никаких провокаций здесь не было», — цитирует Заркуа телеканал Mtavri.

Представитель парламентского большинства Арчил Талаквадзе также подтвердил журналистам, что введение визового режима с Россией в парламенте не обсуждается, при этом подчеркнул, что институт президентства в стране является независимым, и сама президент не обязана согласовывать свои заявления ни с парламентом, ни с правительством.

Вопрос национальной безопасности

После стабилизации ситуации на пропускном пункте Дариали-Верхний Ларс обсуждение визового режима уже не вызывает ажиотажа в Грузии, несмотря на заявления президента. Запущенная 22 сентября, на следующий день после объявления в России мобилизации, петиция с требованием ввести визы для россиян на сайте Manifest.ge, собрала всего 3366 подписей из необходимых 10 тысяч. Аналогичная петиция, созданная грузинскими активистами в начале августа, еще к сентябрю собрала больше 20 тысяч подписей, но пока так и не была рассмотрена в парламенте.

За введение визового режима с Россией и Беларусью выступает оппозиционная парламентская партия «Лело для Грузии». В августе в официальном заявлении партия требовала выдавать россиянам визу при пересечении границы или онлайн и ограничивать пребывание в туристических целях 30 днями. Также «Лело» предлагает усилить контроль за процессом покупки недвижимости россиянами в стране, и процесс регистрации бизнеса.

«Поток визитеров, въехавших из страны-оккупанта, вне всякого контроля. Соответствующие структуры не контролируют и не могут контролировать граждан, въехавших на нашу территорию из страны-оккупанта, страна остается незащищенной перед вызовами и опасностями, которые критически увеличились на фоне вторжения России в Украину и продолжающихся боевых действий», — говорится в официальном заявлении партии по поводу визового вопроса.

Также призыв ввести визы для россиян поддерживает большинство неправительственных организаций Грузии. В августе более 20 грузинских НПО подписали совместное заявление: «Мы считаем, что контроль въезда в Грузию российских граждан и их бизнеса является вопросом национальной безопасности. В частности, продолжающаяся оккупация, этнические чистки, совершенные Российской Федерацией в Грузии, преступления против человечности, непрекращающийся конфликт в Украине и часто используемый Российской Федерацией подход — интервенция в другую страну под предлогом т.н. защиты своих граждан — создают достаточное основание для введения визового режима».

Акция солидарности с Украиной в Тбилиси после массированных ударов РФ по украинским городам 10 октября 2022. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

7 октября гражданские активисты в Тбилиси «праздновали» день рождения президента России: несколько сотен человек вышли к зданию парламента с призывами закрыть границу с Россией, запретить выдачу ВНЖ и регистрацию бизнеса и топтали баннеры с портретом Владимира Путина.

Россияне в Грузии

Сколько всего россиян переехали в Грузию после российского вторжения в Украину, достоверно неизвестно. По статистике, обнародованной МВД, с 17 по 26 сентября в Грузию въехало 78 742 гражданина России, а с 28 по 29 сентября — 15 751 человек. Но в конце сентября МВД объявило, что количество россиян, выезжающих из Грузии обратно в Россию или в другие страны, практически равно количеству въезжающих.

Россияне могут находиться в Грузии без визы 365 дней в году, после чего они должны выехать хотя бы на один день в любую страну и могут въехать обратно, снова на год. При этом многие используют эту кавказскую страну как транзитный пункт перед переездом в другие страны. Также сложно выделить в общей статистике въезжающих туристов, которых в этом году было рекордно много из-за того, что многие другие направления летнего отдыха для россиян оказались закрыты.

Тем не менее, по косвенным данным, оценить «наплыв» все-таки можно. Как следует из отчета Института развития свободы информации (IDFI), с марта по июль 2022 года вид на жительство в Грузии получили 1598 граждан России — на 155% больше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года.

С начала войны и до конца августа более 45 тысяч россиян открыли счета в банках Грузии, несмотря на то, что процедура открытия счетов, по мнению приезжающих из России, для не-граждан в Грузии постоянно усложняется. По информации Национального банка Грузии, которую анализирует IDFI, в августе 2022 года вклады российских граждан в грузинских банках составили 1,88 млрд лари, что на 1,18 млрд лари больше, чем в январе 2022 года и на 1,2 млрд лари больше, чем в августе 2021 года.

Грузинское отделение Transparency International отмечает, что за время войны экономическая зависимость Грузии от России только выросла. В числе прочих организация приводит цифры о регистрации бизнеса: в Грузии уже зарегистрировано 13 500 российских компаний, половина из них — созданы после начала войны с Украиной. За четыре месяца после начала войны россияне зарегистрировали в Грузии 6400 компаний — в семь раз больше, чем за весь 2021 год.

Оппозицию беспокоит и количество россиян, покупающих в Грузии недвижимость. Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили, заявлял, что за первую половину 2022 года граждане России приобрели в Грузии 3245 объектов недвижимости, создавая тем самым угрозу для национальной безопасности.

Фильтрация — не проблема

Жителей Тбилиси больше всего волнует, что из-за приезда россиян выросли цены на аренду жилья. Если раньше однокомнатную квартиру в нецентральном районе можно было снять за 500–700 лари (180–250 долларов), то сейчас такие же квартиры стоят 500–700 долларов, то есть почти в три раза дороже — несмотря на то, что многие арендаторы отказываются сдавать квартиры россиянам и белорусам. Под каждым постом в русскоязычных группах в Facebook разгораются ожесточенные споры среди местных и приезжих. После любых критических высказываний о жизни в Грузии россиянам открыто предлагают уезжать, часто — «вслед за русским военным кораблем».

Акция грузинской оппозиционной партии «Дроа» (Время пришло) на пограничном с Россией КПП Дариали-Верхний Ларс 28 сентября 2022. AP - Shakh Aivazov

Политические требования о введении виз волнуют жителей Грузии намного меньше. Россияне часто не следят за грузинскими новостями, а граждане Грузии даже если активно поддерживают ограничения на въезд, не надеются, что правительство, сформированное правящей партией «Грузинская мечта» (которую в Грузии считают лояльной Москве), пойдет на такой шаг. Особенно, на фоне отказа присоединиться к санкциям в отношении России или реакции партии власти на резолюцию ПАСЕ о признании России государством-террористом, в которой экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назвали политзаключенным.

Именно позиция власти часто возмущает комментаторов в интернете.

«Нужно еще на границе задавать эти вопросы про войну в Грузии и Украине! Если они не поддерживают Грузию и Украину, то пускай платят сбор (пошлину), если они проезжают транзитом. А если они хотят остаться в Грузии, то они должны быть на стороне Украины и Грузии! В противном случае, вообще не впускать! А если серьезно когда уже в Грузии выберут нормальное правительство, которое будет думать об экономике, об инвестициях, об образовании и вообще о людях», — пишет в комментариях к репортажу грузинского издания Sova с названием «Понаехали тут: как „две России“ уживаются в одной Грузии» пользователь с ником Тони.

Россияне, которые не боятся открыто вступать в такие обсуждения, тоже, как правило, к вопросу о визах или фильтрации на границе относятся с пониманием: «Я за опросник на границе для россиян, а лучше — за визы. А то, во-первых, несправедливо получается по отношению к грузинам, а, во-вторых, всякие „зиганутые“ в Грузию устремились, которые удивляются, почему же их разворачивают на границе за георгиевские ленточки», — комментирует материал о том, как россияне празднуют Тбилисобу, Олег, приехавший в Грузию из России.

Мнения россиян и грузин, с которыми поговорила корреспондент RFI, отражают и страхи по поводу «оккупации», и сомнения в серьезности политических высказываний по поводу введения виз.

«У меня нет никакого сочувствия по отношению к тем, кто бежит из России сейчас. Люди проснулись после того, как война, которая полгода была только в телевизоре, пришла к ним, и они испугались, что их могут туда отправить. И я переживаю о тех последствиях, которые это может принести Грузии», — объясняет RFI свое отношение к инициативе ограничить въезд россиян студент Бека.

«Конечно, я слышала о заявлении президента. Эта новость вчера тиражировалась во всех русскоязычных каналах в телеграме про Грузию. Но я отнеслась совершенно спокойно, потому что в Грузии парламентская республика», — объясняет живущая в Тбилиси россиянка Анна. — Она [президент] прекрасно знает, что в народе действительно многие хотят ввести визовый режим, я тоже о таких настроениях знаю. В целом местное население понять можно, потому что россиян действительно очень-очень много в Грузии. В первый раз в Грузию я приехала три с половиной года назад, до пандемии и до отмены рейсов в Грузию. Было очень много туристов, но тогда все равно по ощущениям русских было меньше, они растворялись в толпе среди других туристов. Сейчас по какому бы району ни шел, везде видишь много славян. Они, то есть мы, повсюду. Опасения о том, что процент русских сильно растет по отношению к местному населению оправданы. Поэтому я думаю, что визовый режим для россиян могут ввести, но только когда власть сменится. Если введут, то будем думать, как получать ВНЖ. У меня уже есть тесная связь с Грузией, летом я купила квартиру здесь, она стоит меньше чем нужно для получения ВНЖ, но тем не менее. У меня есть вклад в грузинском банке. Уезжать для меня не вариант».

«Может она хочет повлиять на правительство, чтобы они приняли такое решение, — комментирует заявление президента житель Тбилиси Гиорги. — Но я не думаю, что ее мнение на что-то повлияет. В экономическом плане это решение ничего не даст Грузии. Риски и так можно нейтрализовать. Если хотят выгнать людей, которые приехали Грузию — они и так не бессрочно могут тут оставаться, потом их могут просто не впустить обратно. Визовый режим осложняет жизнь людям, которые хотят приехать в Грузию, но это ударит по туризму, в первую очередь. И непонятно, как это будет осуществляться? И о каких именно рисках речь, где данные об этих рисках? Как введение виз их снизит? Где данные о то, как это скажется на экономике? Политики всякую фигню говорят».

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