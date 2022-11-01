Азербайжан и Армения договорились воздерживаться от применения силы

В Сочи 31 октября прошел тройственный саммит с участием лидеров РФ, Азербайджана и Армении

На саммите в Сочи лидеры РФ, Армении и Азербайджана приняли итоговое заявление, где говорится, что стороны будут воздерживаться от применения силы в разрешении спорных вопросов. Тройственная встреча с участием Владимира Путина прошла в понедельник, 31 октября, на фоне ослабления влияния РФ на Южном Кавказе и активизации усилий в азербайджано-армянском урегулировании со стороны ЕС и США.

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Президент РФ Владимир Путин накануне принял в Сочи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для переговоров.

Тройственный саммит прошел через полтора месяца после самых кровопролитных столкновений между Азербайджаном и Арменией со времен Второй карабахской войны 2020 года, в ходе которых погибли или пропали без вести более 280 человек. Перемирие было достигнуто 14 сентября при посредничестве США.

По итогам сочинского саммита было принято совместное заявление, где говорится, что стороны «договорились воздерживаться от применения силы», а все проблемы решать «исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ».

Там же подчеркивается важность подготовки мирного соглашения между Баку и Ереваном. «На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие», — говорится в заявлении.

«По мирному договору — его пока нет и здесь пока преждевременно говорить об основных составляющих этого документа, поскольку все-таки это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», — сказал Путин журналистам после саммита.

Сначала Владимир Путин провел переговоры отдельно с Николом Пашиняном, который заявил, что для Еревана крайне важным остается вопрос вывода азербайджанских сил из районов Карабаха, контролируемых российскими миротворцами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на отдельной встрече с Путины в свою очередь заявил, что «карабахский конфликт — это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего».

Активизация усилий ЕС и США

Встреча в Сочи состоялась на фоне падения влияния на постсоветском пространстве России, которая девятый месяц ведет агрессивную войну против Украины. В день подписания совместного заявления с лидерами Армении и Азербайджана, где говорится о важности мирного разрешения конфликтов, РФ нанесла очередную серию ударов по украинской энергетике.

В последнее время активную роль в переговорах между Баку и Ереваном взяли на себя Европейский Союз и США. Так, 31 августа прошли переговоры между Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Брюсселе при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля.

В начале октября главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Женеве, чтобы работать над будущим мирным договором. Вскоре после этого по инициативе и с участием госсекретаря США Энтони Блинкена между ними состоялся телефонный разговор.

6 октября в Праге состоялась встреча с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Европейского совета Шарля Мишеля. В этот же день в Праге Никол Пашинян встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В середине октября президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил президента РФ в «дестабилизации» на Южном Кавказе. Владимир Путин назвал такие обвинения «неприемлемыми».

Комментируя недавние переговоры в Праге, Путин заявил, что европейские страны пытаются «исключить Россию из всяких форматов», но в «некоторых ситуациях», например, в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования, по словам Путина, это «абсолютно нереалистично».

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