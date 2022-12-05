Соратники Тумсо Абдурахманова сообщили о его убийстве. Власти Швеции не подтверждают эту новость

Один из самых громких критиков Рамзана Кадырова перестал выходить на связь в конце ноября. Новость об убийстве блогера стала распространяться в телеграм-каналах 1 декабря. В ночь на 5 декабря о гибели Тумсо Абдурахманова сообщил телеграм-канал 1ADAT. «Радио Свобода» эту информацию подтвердили соратники блогера. Власти Швеции, где блогер получил политическое убежище, пока никак не комментировали сообщения об убийстве Абдурахманова. Собеседники RFI также не подтверждают эту информацию.

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Информацию об убийстве Абдурахманова не подтвердили ни родственники, ни представители правоохранительных органов Швеции, пишет издание «Кавказский узел»со ссылкой на журналиста Майрбека Вачагаева, юриста Абубакара Янгулбаева и ингушскую журналистку Изабеллу Евлоеву. Полиция Швеции и адвокат Тумсо Абдурахманова отказались комментировать сообщения о его смерти.

Пресс-секретарь Ассамблеи чеченцев Европы Шамиль Албаков также заявил в комментарии RFI, что в Ассамблее не располагают достоверной информацией о гибели блогера.

Пока у нас нет никакой информации, которую мы могли бы подтвердить или опровергнуть. Есть слухи, что он был убит, но нам также поступают другие сообщения, что он жив. Мы надеемся, что шведская или немецкая полиция укрывают Тумсо,

— сказал Албаков.

По его словам, возможен сценарий попытки убийства или информации о готовящемся покушении на блогера и успешного вмешательства правоохранительных органов, которые теперь укрывают его в безопасном месте. «Мы рассчитываем на такой сценарий, надеемся, что он жив и здоров», — пояснил он.

«Обычно о смерти чеченца сообщает отец, брат, сестра, мать или кто-то из родственников. А тут, все кроме его родных сообщают о смерти Тумсо. Может все таки позволить его родным сообщить о нем и дождаться информации от них или от полиции», — написал в своем телеграм-канале журналист и историк Майрбек Вачагаев.

Утром 3 декабря «Вайфонд», чеченская правозащитная ассоциация из Швеции сообщила, что Тумсо Абдурахманов «внезапно пропал со связи», а его брат Мухаммад Абдурахманов, который является представителем организации, «также неожиданно и без объяснений больше не доступен по всем контактам».

«Надеемся, что ничего плохого не случилось!», — написали в «Вайфонде».

Абдурахманов «годами раздражал пророссийский режим Кадырова», подчеркивает Шамиль Албаков. Блогера регулярно осуждали приближенные Рамзана Кадырова и провластные чеченские СМИ, напоминает издание «Кавказский узел». На его YouTube-канал, в котором он в резкой форме критиковал и высмеивал власти Чечни, подписаны 476 тысяч человек.

Тумсо Абдурахманов, которому 19 декабря должно исполниться 37 лет, уехал из Чечни в 2015 году после конфликта с одним из родственников главы Чечни, работающего в администрации республики. По его словам, после того как Абдурахманов отказался пропустить автомобиль родственника Кадырова в центре Грозного, его похитила охрана чиновника.

В Чечне против Абдурахманова было возбуждено уголовное дело об участии в незаконных вооруженных формированиях. Власти республики обвинили мужчину в том, что тот воевал в Сирии на стороне «Исламского государства». Однако сам Абдурахманов утверждает, что никогда не был в Сирии. В Грозном Тумсо Абдурахманов, инженер по образованию, работал заместителем директора ФГУП «Электросвязь».

В ноябре 2015 года Абдурахманов попросил убежище в Грузии, однако получил отказ. Из Грузии мужчина уехал в Польшу, где также попросил убежище и вновь столкнулся с отказом. В конце 2018 году он получил предписание покинуть страну. В последние годы блогер жил в Швеции.

В 2019 году Тумсо Абдурахманов заявил, что спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд, близкий к Рамзану Кадырову чиновник объявил ему кровную месть. Год спустя, 26 февраля 2020 года, на Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Стокгольме. В дом блогера проник выходец из Чечни Руслан Мамаев. Он напал на Абдурахманова с молотком, однако Тумсо удалось отобрать у Мамаева молоток, вызвать полицию и записать видео нападавшего.

В январе 2021 году шведский суд приговорил Руслана Мамаева к 10 годам лишения свободы. Позднее срок увеличили до 12 лет. Его сообщницу Эльвиру Шапиаеву, которая помогла Мамаеву проникнуть в квартиру, приговорили к восьми годам тюрьмы. Впоследствии этот срок сократили до полутора лет. Прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».

В октябре 2021 года Абдурахманов получил в Швеции политическое убежище.

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