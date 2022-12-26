Киев, Кишинев и бывшие грузинские чиновники призывают власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение за границу

Экс-президента Грузии подлючили по видеосвязи во время заседания суда в Тбилиси 22 декабря. Суд рассматривает ходатайство адвокатов Саакашвили о его освобождении или отсрочке наказания в связи с состоянием здоровья

Десятки бывших грузинских высокопоставленных чиновников и депутатов призвали власти Грузии дать бывшему президенту Михаилу Саакашвили возможность пройти лечение за границей. Подобные призывы прозвучали из Киева и Кишинева. Акции с требованием помилования Саакашвили проходят у резиденции нынешнего президента Грузии. Независимая экспертиза заявила о несовместимых с пребыванием в заключении диагнозах у Саакашвили, а также о повышенных дозах бария, висмута и ртути в его организме. В правящей партии обвиняют Саакашвили в симуляциях и самовредительстве.

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Бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили (политический оппонент Саакашвили), экс-министры и экс-депутаты заступились за третьего президента Грузии, ныне заключенного Михаила Саакашвили и призвали грузинские власти дать ему возможность пройти лечение за границей. Под совместным обращением стояло более 130 подписей, сообщал на днях портал «Новости-Грузия».

В их заявлении отдельно отмечается, что возможная гибель Саакашвили будет иметь пагубные внутренние и внешние политические последствия. «Какой будет исторический приговор нам самим, если грузинское государство пытками в тюрьме убьет Михаила Саакашвили, личного врага Путина?», — говорится в обращении.

Тем временем у резиденции нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили в последние дни проходят акции с призывом помиловать Саакашвили под лозунгом «Не убивайте президента».

Уже несколько дней голодовку в знак солидарности с Саакашвили держит Анна Цитлидзе, депутат от партии «Единое национального движения» (ЕНД), основанной Саакашвили. Ранее в больницу попали другие участники голодовки, которых всего четверо.

Защита Михаила Саакашвили 1 декабря обратилась в городской суд Тбилиси с ходатайством об освобождении третьего президента Грузии или отсрочке наказания, сославшись на его состояние здоровья и заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной грузинскими и иностранными специалистами.

В тбилисском суде показали Саакашвили по видеосвязи, власти Грузии обвиняют его в симуляции

В Тбилисском городском суде в минувший четверг, 22 декабря, прошло заседание по этому ходатайству. Саакашвили ненадолго подключили к процессу по видеосвязи из тбилисской клиники «Вивамеди», куда его перевели с мая после двух голодовок.

С установленного монитора Саакашвили выглядел исхудавшим и изможденным. Имеющий сейчас только украинское гражданство бывший президент Грузии начал говорить на украинском языке, после чего судья потребовал перейти на грузинский, а затем прервал заседание после шума в зале.

После перерыва процесс продолжился уже без участия Саакашвили. Защита бывшего президента после возобновления процесса заявила, что Михаилу Саакашвили стало плохо, и ему потребовалась срочная помощь врачей.

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» обвиняют Михаила Саакашвили в симуляции и самовредительстве, его защитников — в манипуляции медицинскими данными. «Сегодня мы увидели еще одну симуляцию. Однако, похоже, что для этого тоже нужен талант, и это была очень бездарная симуляция», — заявил председатель правящей в Грузии партии Ираклий Кобахидзе относительно появления Михаила Саакашвили на экране в ходе судебного заседания 22 декабря.

Появление Михаила Саакашвили на экране в зале суда стало первым его появлением на публике за месяцы, если не считать кадры с Саакашвили в клинике «Вивамеди», обнародованные пенитенциарной службой на предыдущем заседании суда 14 декабря. В минюсте заявляют, что эти кадры, записанные в разные периоды пребывания в клинике, доказывают, что Саакашвили не подвергается жестокому обращению. Адвокат Саакашвили назвал сам факт распространения подобных видео из клиники уголовным преступлением, а кроме того — доказательством тяжелого состояния его подзащитного.

Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября 2021 года, сразу после его возвращения в Грузию. На родине Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам. По двум из них Саакашвили осудили заочно и приговорили к шести годам заключения еще в 2018 году.

Сам Саакашвили называет обвинения, выдвинутые против него, сфальсифицированным, себя — «личным узником Путина».

После задержания он дважды объявлял голодовку. От третьей голодовки (в знак протеста против лишения его возможности участвовать в своем же процессе) Саакашвили отказался через несколько часов после ее начала, сославшись на просьбу европейских парламентариев. С мая этого года бывший президент Грузии находится в тбилисской клинике «Вивамеди».

Следующее заседание по ходатайству защиты назначено на 29 декабря.

Возможная интоксикация и быстро прогрессирующая деменция

В НКО «Эмпатия», которая проводила судебно-медицинскую экспертизу вместе с 10 грузинскими и шестью иностранными специалистами, 1 декабря сообщили, что у Саакашвили имеется более 20 диагнозов или комплексов симптомов, 10 из которых несовместимы с заключением. При этом на момент ареста экс-президент был «практически здоров», говорится в заключении.

Среди симптомов и диагнозов, наблюдающихся у Саакашвили, они называют лихорадку неясной этиологии, анорексию, быстрое похудание, боли в мышцах, суставах и костях, мышечную атрофию.

Авторы экспертизы заявляют о возможной интоксикации Михаила Саакашвили и призывают срочно перевести его в Евросоюз или США для диагностики и лечения.

«В настоящее время у обследуемого имеются симптомы и диагнозы (…), которые могут быть следствием неявленного инфекционного процесса и/или возможной интоксикации, так как при токсикологическом исследовании образца волос обнаружены барий, висмут, ртуть в количестве, превышающем предельно допустимый лимит. Эти ядовитые вещества опасны тем, что могут вызывать не только физические, но иногда и психические расстройства», — говорится в опубликованных на сайте «Эмпатии» результатах экспертизы.

Одновременно в СМИ распространилось экспертное заключение американского токсиколога Дэвида Смита, который заявил, что токсикологический анализ указывает на отравление Михаила Саакашвили тяжелыми металлами.

При этом начальник медицинского департамента пенитенциарной службы Грузии Малхаз Уртмелидзе заявил в интервью телекомпании «Имеди», что отравление не подтверждается результатами токсикологического исследования, представленными центром «Эмпатия», передает «Би-би-си».

Тем временем группа специалистов, созданная Народным защитником Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, в начале декабря заявила о резком ухудшении состоянии экс-президента с момента последней оценки, 27 апреля 2022 года. В отчете говорится, что Саакашвили потерял 42 кг со дня задержания, и скорость потери веса утроилась за последние месяцы. Есть такой темп потери веса продолжится, через 2-3 месяца начнется необратимое поражение систем органов, предупредили медики.

Давший показания в суде американский эксперт, психиатр Эрик Голдсмит сказал, что у Саакашвили наблюдается быстро прогрессирующая деменция и посттравматическое стрессовое расстройство. Психиатр допустил, что приобретенная деменция могла быть вызвала воздействием ртути и мышьяка.

Голдсмит заявил, что Саакашвили нужно перевести в клинику соответствующей квалификации на Западе для оценки других сопутствующих заболеваний и назначения адекватного лечения.

Президенты Украины и Молдовы призвали отпустить Саакашвили на лечение за границу

На Западе напомнили властям Грузии об их ответственность за соблюдение прав Саакашвили. В Евросоюзе заявили, что внимательно следят на последними тревожными сообщениями об ухудшении здоровья экс-президента Грузии. Официальный представитель офиса главы внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано подчеркнул, что грузинские власти сейчас несут ответственность за его здоровье и «обязаны принять все необходимые меры, чтобы он получить надлежащий медицинский уход».

20 декабря, отвечая на вопросы журналистов, представитель госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что на правительстве Грузии лежит обязанность оказывать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь Саакашвили в соответствии с рекомендациями независимых медэкспертов.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал грузинские власти перевести гражданина Украины Михаила Саакашвили в одну из клиник в Украине, ЕС или США. «Наверное, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к властям Грузии: нужно проявить милосердие, особенно в это предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить», — призвал Зеленский.

С призывом отпустить Михаила Саакашвили за границу к властям Грузии обратилась также президент Молдовы Майя Санду.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что призыв Зеленского «не может иметь особого значения». При этом он обвинил Киев в причастности к возвращению в Грузию Саакашвили, что Кобахидзе назвал «спецоперацией по отправке Саакашвили в Грузию». Представители правящей партии Грузии ранее обвиняли Киев в попытках втянуть Грузию в войну, чтобы открыть в Грузии «второй фронт».

«Какие только инсинуации не распространят отдельные грузинские политики, чтобы снять с себя ответственность за грубые нарушения прав человека в Грузии», — отреагировал на обвинения со стороны правящей партии Грузии спикер МИД Украины Олег Николенко. «Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии. В то же время мы глубоко разочарованы тем, что грузинские власти спекулируют на теме войны в Украине, чтобы достичь своих узких внутриполитических целей», — добавил Николенко.

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