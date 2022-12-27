Дорога между Арменией и Карабахом по-прежнему заблокирована. Пашинян заявил Путину о провале миссии российских миротворцев

Нагорный Карабах

Более двух недель азербайджанские активисты проводят пикет на единственной дороге, связывающей непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией — в Лачинском коридоре. Транспортное сообщение с 12 декабря заблокировано. Звучат опасения в том, что блокада может спровоцировать гуманитарный кризис в Карабахе, где проживают порядка 120 тысяч человек. В Армении обвиняют Баку в организации этого пикета. На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге премьер-министр Армении заявил, что российские миротворцы не выполняют своих функций и утратили контроль над Лачинским коридором.

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Азербайжданские активисты, называющие себя экологистами, требуют от российских миротворцев доступа к карабахским месторождениям полезных ископаемых для мониторинга. Российские миротворцы были введены в Карабах после 44-дневной войны в 2020 году, по итогам которой Азербайджан вернул под свой контроль ряд территорий региона.

Утром 12 декабря азербайджанские протестующие вышли на автодоргу Степаракерт-Горис, что лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией. Местные жители говорят о нехватке лекарств и продуктов питания.

В Ереване обвиняют Баку в организации этой манифестации, блокировке Лачинского коридора и провоцировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. В Баку отвергают эти обвинения.

«Протесты членов гражданского общества Азербайджана и экологических активистов на дороге Шуша-Лачин являются результатом законного недовольства азербайджанской общественности незаконной экономической деятельностью, разграблением природных ресурсов, ущербом окружающей среде на территориях Азербайджана, на которых дислоцированы российские миротворцы», — говорится в заявлении азербайджанского МИД.

Кроме того, в Баку утверждают, что дорога заблокирована не азербайджанскими протестующими, а российскими миротворцами.

По данным корреспондента AFP на месте, в понедельник российские военные свободно перемещались по этой ключевой дороге, которая оставалась заблокированной около российского контрольно-пропускного пункта, примерно в 15 километрах от Степанакерта.

Одна из азербайджанских активисток, участвующих в пикете, Джамала Мамедова заявила, что цель пикета — не перекрытие дороги, а «прекращение незаконной эксплуатации наших природных ресурсов». При этом она признала, что не видела ни одной гражданской машины, которая бы поехала из Армении или в Армению на этом отрезке Лачинского коридора с начала протестной акции.

«Гражданские, медицинский транспорт, гуманитарная помощь — все это может свободно проезжать», — заявил другой азербайджанский активист Салам Сулейманов. Представитель «Красного Креста» в Армении сообщил AFP, что организации удалось передать 10 тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах с территории Армении.

Как передает «Би-би-си» со ссылкой на видео с места событий, среди участков акции есть работники азербайджанских госкомпаний и даже работники турецких компаний. Заместитель председателя общественного совета при министерстве экологии Азербайджана Махсати Гусейнова не скрывает, что принимает участие в протестах, и дает интервью с места событий.

ЕС и США призывают Азербайджан разблокировать дорогу

Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано призвал Азербайджан обеспечить свободное и безопасное передвижение по Лачинскому коридору и выразил обеспокоенность относительно сообщений о перекрытии Азербайджаном газоснабжения Карабаха.

В госдепартаменте США также обратились к властям Азербайджана с призвом обеспечить свободное движение по горному коридору, а также подчеркнули, что любое прекращение энергоснабжения может вызвать гуманитарный кризис, особенно в зимние месяцы. «Если это преднамеренно, недопустимо наносить ущерб гражданскому населению Нагорного Карабаха», — подчеркнул на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Армения обвиняет Россию в невыполнении обязательств

Армения обвиняет Россию в невыполнении взятых на себя Москвой обязательств в рамках трехстороннего заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян напомнил, что, согласно этому заявлению, Лачинский коридор должен находиться под контролем российского миротворческого контингента.

«Де-факто получается, что российский миротворческий контингент не выполняет взятое на себя в рамках трехстороннего заявления обязательство держать Лачинский коридор под контролем. Конечно, что-то подобное происходит в результате противоправных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, ведь основная цель российских миротворческих сил — не допустить подобного беззакония, и, в частности, держать Лачинский коридор под контролем», — заявил Никол Пашинян 22 декабря на заседании правительства (цитата по «Радио Азатутюн»).

На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 27 декабря Пашинян сказал Путину, что Лачинский коридор уже не под контролем российских миротворцев. «Согласно трехстороннему заявлению президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Республика Азербайджан гарантировала беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинском коридору. А сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских миротворцев», — заявил Пашинян Путину и отметил, что хотел бы обсудить с ним варианты решения этой проблемы.

Реакция России и ОДКБ на сентябрьскую кровопролитную эскалацию уже вызвала разочарование в Армении, не дождавшейся помощи от своих союзников.

Тем временем секретарь совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что как сентябрьская эскалация, так и нынешнее перекрытие Лачинского коридора укладывается в рамки давления России на Армению. По его словам, Россия, в частности, принуждает Армению предоставить Азербайджану коридор через армянскую территорию (в азербайджанский эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику). Григорян также заявил, что РФ принуждает Армению к вступлению в союзное государство. По его словам, Ереван сопротивляется этому и получает ответ в виде военного давления.

Ослабление влияния РФ на Южном Кавказе?

Новое обострение вокруг Нагорного Карабаха произошло на фоне возрастающего влияния Турции, поддерживающей Баку, и активизации усилий в азербайджано-армянском урегулировании со стороны ЕС и США.

Россия исторически была основным посредником в регионе. Однако многие аналитики говорят об ослаблении позиций РФ на постсоветском пространстве на фоне продолжающейся интервенции российских войск в Украину, сопровождающейся крупными поражениями и отступлениями российской армии.

Комментируя недавние переговоры между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и ЕС, состоявшиеся в октябре в Праге, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад пытается «исключить Россию из всяких форматов», но в «некоторых ситуациях», например, в вопросе армяно-азербайджанского урегулирования, по словам Путина, это «абсолюно нереалистично».

Встреча в Праге прошла вскоре после сентябрьских кровопролитных столкновений между Азербайджаном и Армений, ставших самой масштабной эскалацией в регионе со времен Второй карабахской войны 2020 года. В начале октября в Праге также состоялась первая за 13 лет встреча лидеров Турции и Армении.

В Сочи 31 октября прошел трехсторонний саммит с участием лидеров РФ, Азербайджана и Армении, на котором стороны обязались не использовать силу для решения спорных вопросов.

В ходе неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 26—27 декабря этого года трехсторонней встречи Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном предусмотрено не было, сообщали в Кремле. Тем не менее такая встреча все-таки, как заявили в Кремле, прошла «на полях».

На днях главы МИД РФ и Армении открыто выразили недовольство друг другом относительно неприезда на трехстороннюю министерскую встречу в Москве министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. В Ереване отметили, что армянская сторона подтвердила свою готовность участвовать в этой встрече еще до блокировки Лачинского коридора, и сейчас приоритетом работы главы МИД является этот вопрос, и поэтому армянский министр не отказывался от встречи в Москве, но пропросил ее перенести.

При этом как армянская, так и азербайджанская стороны в последнее время активно вели переговоры с западными представителями или при их участии.

Комментарий французского эксперта по Кавказу и Центральной Азии Давида Гаюзера (David Gaüzere):

Ответственность [за нынешний кризис] — очевидно — несут власти Азербайджана и, в частности, президент Ильхам Алиев. Лачинский коридор нередко становится ареной таких силовых действий. Сейчас, согласно заявлениям Баку, блокирующие коридор люди — это якобы местные экологические активисты, которые выступают в защиту природы, против незаконной разработки месторождений. Но мы хорошо видим, что это искусственный предлог. В прошлом использовались другие предлоги, в будущем будут использованы еще какие-то. Мы видим, что азербайджанские власти используют любые уловки, даже самые грубо состряпанные, для того чтобы попытаться вернуть контроль над этой территорией [Нагорным Карабахом — RFI], которая формально принадлежит Азербайджану.

Конечно, стоит опасаться гуманитарного кризиса, который может вызвать эта блокада коридора азербайджанской стороной. Кризиса для 120–130 тысяч жителей Нагорного Карабха. Но также нужно опасаться возобновления боевых действий, потому что эту блокаду устроили в данный момент неслучайно. Сейчас Россия испытывает трудности на фронте в Украине, даже неудачи, что заставляет Москву оголять другие «фронты», например, в Таджикистане или в Нагорном Карабахе.

Каждое отступление России означает продвижение вперед Азербайджана (на местном уровне), но и стоящей за ним Турции — на фоне обострившегося российско-турецкого соперничества не только на Кавказе, но и во всем Черноморском регионе, а также в Центральной Азии.

Мы ясно видим, что неудачи России в Украине для Азербайджана усиливают недоверие к Москве на дипломатической арене. А с другой стороны, этим пользуются и западные страны США и Франция, чтобы установить параллельный канал взаимодействия с Арменией для поддержки ее позиций.

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