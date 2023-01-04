Сторонники Саакашвили вышли на акции в защиту политика в Грузии и по всему миру

Сторонники Михаила Саакашвили перед судом в Тбилиси. 14 декабря 2022 г.

4 января в Тбилиси и других городах мира проходят акции в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. О проведении международной акции #SaveMisha объявили ранее советник президента Украины Алексей Арестович и российский юрист и блогер Марк Фейгин.

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Как сообщается на странице Саакашвили в Facebook, акции запланированы в 14 странах мира у генконсульств и посольств Грузии в Афинах, Барселоне, Берлине, Берне, Брюсселе, Вашингтоне, Вене, Гааге, Лондоне, Мюнхене, Нью-Йорке, Праге, Софии, Стокгольме, Страсбурге, Тель-Авиве и Франкфурте.

Однако, согласно опубликованным Марком Фейгиным фото и видео, сторонники Саакашвили собрались на акции также в Братиславе, Варшаве, Ереване, Канберре, Кишиневе, Мадриде, Одессе, Париже и Риге.

Представители партии «Единое национальное движение» решили устроить в Тбилиси шествие от здания администрации правительства к дому основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили. Также митинг прошел в родном селе Иванишвили, где он закончился потасовкой между сторонниками и противниками третьего президента Грузии.

Кроме того, днем 4 января, в Тбилиси у здания администрации президента прошла акция врачей, участники которой призвали президента Саломе Зурабишвили помиловать третьего президента Грузии. «Мы, врачи, требуем защиты прав нашего пациента. Пациент умирает у нас на руках!», — цитирует издание «Грузия.online» одну из участниц акции.

Михаил Саакашвили находится в тюрьме с октября 2021 года. Его обвиняют по нескольким уголовным делам. По двум из них экс-президента осудили заочно и приговорили к шести годам заключения еще в 2018 году. С момента ареста Саакашвили похудел более чем на 40 кг. Независимая врачебная экспертиза заявила об угрозе для жизни.

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