Армения отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории

ОДКБ

Власти Армении считают нецелесообразным проведение учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году на территории страны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его цитирует портал «Новости-Армения».

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«Министр обороны Армении уже проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что в данной ситуации мы считаем нецелесообразными проведение учений ОДКБ (в Армении), и они не состоятся в этом году», — сказал Пашинян на пресс-конференции во вторник. В чем заключается «данная ситуация», Пашинян не уточнил.

Ранее в минобороны РФ заявляли, что на территории Армении пройдут совместные учения миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023». Агентство ТАСС цитирует пресс-секретаря объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича, который заявил, что уже изучаются предложения о проведений учений на территории других государств-членов ОДКБ.

«Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении, я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявления Пашиняна об отказе проводить учения ОДКБ.

Песков подчеркнул, что Армения остается «очень близким союзником» РФ, и диалог между Москвой и Ереваном будет продолжен, «включая те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными». Какие вопросы являются «весьма сложными», представитель Кремля не уточнил.

В середине декабря Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику — была перекрыта азербайджанскими активистами. Из-за этого в Карабахе наблюдается серьезная нехватка продуктов питания и медикаментов. В Армении обвиняют Баку в организации этого пикета, а российских военных, дислоцированных в этом районе, — в бездействии. На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 27 декабря премьер-министр Армении заявил, что российские миротворцы не выполняют своих функций и утратили контроль над Лачинским коридором.

В ноябре прошлого года Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, мотивировав это тем, что в ней не было политической оценки действий Азербайджана.

Осенью 2022 года Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ, проводившихся в Казахстане, в связи с ситуацией на армяно-азербайджанской границе. В середине сентября произошли кровопролитные столкновения между Азербайджаном и Арменией, ставшие самой масштабной эскалацией в регионе со времен Второй карабахской войны 2020 года.

Армения — не единственная страна, где выражают недовольство ОДКБ. Кыргызстан осенью прошлого года отменил учения ОДКБ на своей территории, которые должны были пройти 10—14 октября, не назвав причин. Аналитики счиают, что это стало последствием таджикско-кыргызских столкновений в сентябре. В своей истории Кыргызстан трижды обращался за поддержкой ОДКБ, не получив положительного ответа, напоминает «Би-би-си». Речь идет в том числе о вторжении в страну боевиков-исламистов в 1999 году (Баткенские события).

В военно-политический блок ОДКБ, созданный вскре после распада СССР, в настоящее время входят Россия, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Из блока в 1999 году вышли Грузия, Узбекистан и Азербайджан (Узбекистан в 2006 году вернулся в организацию, но в 2012-м снова ее покинул).

За все время своего существования ОДКБ один раз использовала военный контингент — в январе 2022 миротворческий контингент направился в Казахстан на фоне волнений в стране по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева, описавшего ситуацию в стране как нападений террористов, подготовленных за границей. Никаких убедительных доказательств этой версии предоставлено не было. Вывод миссии ОДКБ из Казахстане, состоявшей преимущественно из российских военных, начался через неделю после отправки войск.

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