Нагорный Карабах

Власти Нагорного Карабаха: из-за блокады со стороны Азербайджана регион оказался на грани гуманитарной катастрофы

Опубликовано:

Жители Нагорного Карабаха протестуют против российских миротворцев, не противодействующих азербайджанской блокаде региона. 27 декабря 2022 г.
Жители Нагорного Карабаха протестуют против российских миротворцев, не противодействующих азербайджанской блокаде региона. 27 декабря 2022 г. AFP - ANI BALAYAN
Сергей Дмитриев
4 мин

Уже месяц так называемые азербайджанские «экологические активисты» блокируют единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Из-за блокады жители региона столкнулись с перебоями в поставках продуктов питания и медикаментов, переносятся плановые хирургические операции, происходят регулярные отключения электроэнергии и газа, что ставит регион на грань гуманитарной катастрофы. Об этом в четверг, 12 января, рассказал государственный министр НКР Рубен Варданян на пресс-конференции в Степанакерте.

Реклама

Ситуация в регионе продолжает усугубляться. За месяц блокады из Армении в НКР поступило всего 10 тонн грузов, что соответствует объему поставок за один день в «доблокадный период». Об этом заявили представители властей непризнанной республики. Карабахское руководство жалуется на невозможность поставок в регион базовых продуктов и товаров первой необходимости, в Степанакерте закрылись магазины овощей и фруктов, снижаются запасы медикаментов, откладывается плановая медицинская помощь, многие семьи оказались разделены.

По словам государственного министра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, по Лачинскому коридору могут проехать только машины российских миротворцев и машины «Красного креста». За последний месяц в регион было доставлено меньше грузов, чем до блокады поступало за один день. Жители региона столкнулись с угрозой голода, предупреждают местные власти. Правительство решило выдавать по талонам продукты первой необходимости: макаронные изделия, рис, гречку. «Граждане часами стоят в очередях в магазинах, чтобы купить необходимые им продукты», — сообщает «Радио Азатутюн».

Регион также испытывает перебои с подачей электроэнергии. С 9 января вышла из строя единственная высоковольтная линия, идущая из Армении в Нагорный Карабах через территорию, контролируемую Азербайджаном. В Степанакерте заявляют, что при посредничестве российских миротворцев ведут переговоры с азербайджанской стороной о том, чтобы допустить ремонтную бригаду на место аварии, однако Баку препятствует этому. Собственных мощностей производства электроэнергии Нагорному Карабаху не хватает, поэтому в регионе ввели веерные отключения электричества.

***

Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику — была перекрыта 12 декабря. Заблокировавшие дорогу азербайджанские граждане называют себя экологическими активистами, протестующими против «незаконной эксплуатации природных ресурсов на [оккупированных] территориях Азербайджана». В Баку власти называют это гражданской инициативой и заявляют о своей непричастности к акциям. А в блокировании дороги Азербайджан обвиняет российских миротворцев, окруживших «мирных демонстрантов».

Азербайджанские "экоактивисты", перекрывшие Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. 26 декабря 2022 г.
Азербайджанские "экоактивисты", перекрывшие Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. 26 декабря 2022 г. AFP - TOFIK BABAYEV

В Армении, в свою очередь, обвиняют Баку в организации этого пикета, а российских военных, дислоцированных в районе, — в бездействии. На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют своих функций и утратили контроль над Лачинским коридором. На заседании совета министров 12 декабря Никол Пашинян отметил, что закрытие дороги из Степанакерта в Горис является провокацией, конечной целью которой может стать новая военная эскалация, и призвал восстановить политический диалог между Баку и властями непризнанной НКР.

В отличие от властей Армении, госминистр НКР Рубен Варданян считает, что российские миротворцы делают все, что в их силах. «Нахождение российских миротворцев является единственной гарантией нашей безопасности, даже с таким ограниченным мандатом», — заявил Варданян в ходе пресс-конференции из Степанакерта. «Российские миротворцы действительно в тяжелой ситуации. Есть возможности уточнения их мандата, чтобы был более крупный контингент. Но если бы их не было, мы были бы в более тяжелой ситуации. Мы сотрудничаем с ними во всем. Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и, на мой взгляд, это единственный путь», — считает госминистр.

***

С призывом к Азербайджану прекратить блокаду Лачинского коридора выступили и международные правозащитные организации. «Азербайджан должен прекратить блокаду Лачинского коридора, которая оставила жителей Нагорного Карабаха без товаров и услуг первой необходимости. Свобода передвижения и защита экономических и социальных прав должны быть гарантированы», — говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International. Ранее с аналогичными призывами выступили Human Rights Watch и Freedom House.

МИД непризнанной НКР выпустил в четверг заявление, в котором призвал страны мира «предпринять все необходимые меры для немедленного предотвращения геноцидальных действий», которые, как утверждается в заявлении, Азербайджан осуществляет в отношении народа Нагорного Карабаха. «В условиях надвигающейся катастрофы бездействие со стороны международного сообщества недопустимо, в том числе по той причине, что оно рассматривается азербайджанскими властями в качестве молчаливого поощрения своих преступных действий», — говорится в заявлении.

В Азербайджане ответили, что будут продолжать блокаду до выполнения своих требований. Как заявил в интервью местным телеканалам президент страны Ильхам Алиев, акция будет продолжена до тех пор, пока не будут выполнены требования о допуске представителей Баку на золотоносные рудники и прекращения там незаконной эксплуатации. «Для тех, кто хочет жить там [в Карабахе] под флагом Азербайджана, все условия будут созданы. Тех же, кто этого не хочет, никто не держит, дорога открыта, они могут уехать», — добавил азербайджанский президент.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями