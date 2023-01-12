Власти Нагорного Карабаха: из-за блокады со стороны Азербайджана регион оказался на грани гуманитарной катастрофы

Нагорный Карабах

Уже месяц так называемые азербайджанские «экологические активисты» блокируют единственную дорогу, связывающую непризнанную Нагорно-Карабахскую республику с Арменией. Из-за блокады жители региона столкнулись с перебоями в поставках продуктов питания и медикаментов, переносятся плановые хирургические операции, происходят регулярные отключения электроэнергии и газа, что ставит регион на грань гуманитарной катастрофы. Об этом в четверг, 12 января, рассказал государственный министр НКР Рубен Варданян на пресс-конференции в Степанакерте.

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Ситуация в регионе продолжает усугубляться. За месяц блокады из Армении в НКР поступило всего 10 тонн грузов, что соответствует объему поставок за один день в «доблокадный период». Об этом заявили представители властей непризнанной республики. Карабахское руководство жалуется на невозможность поставок в регион базовых продуктов и товаров первой необходимости, в Степанакерте закрылись магазины овощей и фруктов, снижаются запасы медикаментов, откладывается плановая медицинская помощь, многие семьи оказались разделены.

По словам государственного министра Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна, по Лачинскому коридору могут проехать только машины российских миротворцев и машины «Красного креста». За последний месяц в регион было доставлено меньше грузов, чем до блокады поступало за один день. Жители региона столкнулись с угрозой голода, предупреждают местные власти. Правительство решило выдавать по талонам продукты первой необходимости: макаронные изделия, рис, гречку. «Граждане часами стоят в очередях в магазинах, чтобы купить необходимые им продукты», — сообщает «Радио Азатутюн».

Регион также испытывает перебои с подачей электроэнергии. С 9 января вышла из строя единственная высоковольтная линия, идущая из Армении в Нагорный Карабах через территорию, контролируемую Азербайджаном. В Степанакерте заявляют, что при посредничестве российских миротворцев ведут переговоры с азербайджанской стороной о том, чтобы допустить ремонтную бригаду на место аварии, однако Баку препятствует этому. Собственных мощностей производства электроэнергии Нагорному Карабаху не хватает, поэтому в регионе ввели веерные отключения электричества.

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Лачинский коридор — единственная дорога, связывающая Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику — была перекрыта 12 декабря. Заблокировавшие дорогу азербайджанские граждане называют себя экологическими активистами, протестующими против «незаконной эксплуатации природных ресурсов на [оккупированных] территориях Азербайджана». В Баку власти называют это гражданской инициативой и заявляют о своей непричастности к акциям. А в блокировании дороги Азербайджан обвиняет российских миротворцев, окруживших «мирных демонстрантов».

Азербайджанские "экоактивисты", перекрывшие Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. 26 декабря 2022 г. AFP - TOFIK BABAYEV

В Армении, в свою очередь, обвиняют Баку в организации этого пикета, а российских военных, дислоцированных в районе, — в бездействии. На встрече с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге 27 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не выполняют своих функций и утратили контроль над Лачинским коридором. На заседании совета министров 12 декабря Никол Пашинян отметил, что закрытие дороги из Степанакерта в Горис является провокацией, конечной целью которой может стать новая военная эскалация, и призвал восстановить политический диалог между Баку и властями непризнанной НКР.

В отличие от властей Армении, госминистр НКР Рубен Варданян считает, что российские миротворцы делают все, что в их силах. «Нахождение российских миротворцев является единственной гарантией нашей безопасности, даже с таким ограниченным мандатом», — заявил Варданян в ходе пресс-конференции из Степанакерта. «Российские миротворцы действительно в тяжелой ситуации. Есть возможности уточнения их мандата, чтобы был более крупный контингент. Но если бы их не было, мы были бы в более тяжелой ситуации. Мы сотрудничаем с ними во всем. Обвиняя их, мы ничего не достигнем. Миротворцы должны оставаться здесь на десятки лет, и, на мой взгляд, это единственный путь», — считает госминистр.

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С призывом к Азербайджану прекратить блокаду Лачинского коридора выступили и международные правозащитные организации. «Азербайджан должен прекратить блокаду Лачинского коридора, которая оставила жителей Нагорного Карабаха без товаров и услуг первой необходимости. Свобода передвижения и защита экономических и социальных прав должны быть гарантированы», — говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International. Ранее с аналогичными призывами выступили Human Rights Watch и Freedom House.

МИД непризнанной НКР выпустил в четверг заявление, в котором призвал страны мира «предпринять все необходимые меры для немедленного предотвращения геноцидальных действий», которые, как утверждается в заявлении, Азербайджан осуществляет в отношении народа Нагорного Карабаха. «В условиях надвигающейся катастрофы бездействие со стороны международного сообщества недопустимо, в том числе по той причине, что оно рассматривается азербайджанскими властями в качестве молчаливого поощрения своих преступных действий», — говорится в заявлении.

В Азербайджане ответили, что будут продолжать блокаду до выполнения своих требований. Как заявил в интервью местным телеканалам президент страны Ильхам Алиев, акция будет продолжена до тех пор, пока не будут выполнены требования о допуске представителей Баку на золотоносные рудники и прекращения там незаконной эксплуатации. «Для тех, кто хочет жить там [в Карабахе] под флагом Азербайджана, все условия будут созданы. Тех же, кто этого не хочет, никто не держит, дорога открыта, они могут уехать», — добавил азербайджанский президент.

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