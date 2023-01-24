Евросоюз отправит гражданскую миссию в Армению на фоне блокады Азербайджаном Нагорного Карабаха

Кавказ

Европейский Совет распорядился создать гражданскую миссию Евросоюза в Армении (European Union Mission in Armenia — EUMA). С просьбой об этом в Евросоюз обратился сам Ереван. Миссия должна способствовать «нормализации» отношений с Азербайджаном. Об говорится на сайте Европейского совета.

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«Цель миссии — способствовать стабильности в приграничных районах Армении, установлению атмосферы доверия на местах и созданию условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС», — говорится в заявлении Совета.

Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативная штаб-квартира будет находиться в Армении Командующим миссией назначен Стефано Томат, который занимает пост главы отдела гражданского планирования и поведения Европейской службы внешних связей. Главу миссии, который будет управлять ей в Армении, назначат в скором времени.

«Создание миссии ЕС в Армении знаменует собой начало нового этапа участия ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и полон решимости тесно сотрудничать с обеими сторонами для достижения конечной цели прочного мира в регионе», — говорится в заявлении верховного комиссара по внешней политике Евросоюза Жозепа Борреля.

Очередное обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло осенью 2022 года. В результате боестолкновений погибли более сотни человек. С 12 декабря продолжается блокирование Азербайджаном Лачинского коридора — единственной дороги, соединяющей Армению и Нагорный Карабах. Официальный Баку называет это акцией гражданских активистов-экологов. В самом Карабахе говорят, что регион оказался на грани гуманитарной катастрофы.

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