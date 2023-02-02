«Прийти в гости с одной морковкой — это уже праздник», — жители Карабаха о жизни в условиях блокады

Нагорный Карабах

Почти два месяца так называемые экологические активисты Азербайджана блокируют Лачинский коридор — единственную дорогу, связывающую Армению и непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Проехать могут только российские миротворцы и машины «Красного креста». В регионе не хватает продуктов питания и медикаментов. Из-за перебоев с электричеством и газом не работают школы. В больницах отменяются плановые операции. Русская служба RFI поговорила с жителями Степанакерта о жизни в условиях блокады, их отношении к российским миротворцам и заявлениям Баку о том, что Карабах должен вернуться под контроль Азербайджана.

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12 декабря 2022 года группа граждан Азербайджана, которые называют себя экологическими активистами, перекрыла единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с Арменией. Демонстранты заявляют, что выступают против незаконной добычи природных ресурсов на оккупированной (по законам Азербайджана) территории и требуют допустить азербайджанских чиновников для проверки местных рудников.

Так называемые активисты не пропускают в Карабах армянский транспорт, проехать могут только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста. За почти два месяца блокады в регионе возник дефицит продуктов питания. С 20 января в республике ввели карточную систему распределения продуктов. По словам местных жителей, в продуктовый набор входят макароны, рис, гречневая крупа, сахар и растительное масло. О дефиците продуктов Русская служба RFI поговорила с жительницами Степанакерта (в Азербайджане его называют Ханкенди) Ириной Григорян и Асмик Арушанян.

Про дефицит продуктов

«В магазинах ни черта нет. Абсолютно, — говорит Ирина Григорян. — Никаких овощей, никаких фруктов, дети наши витаминов не получают. Самое страшное — это дети с детским питанием. Люди кое-какими продуктами запаслись и стали экономно это все тратить. Недавно раздали талоны, мы покупаем по ним гречку, рис и подсолнечное масло. Очень много семей, у которых ничего нет. Но, вы знаете — это ведь было и в первую войну тоже — люди очень помогают друг другу. Кто-то картошку кому-то даст, кто-то… Даже прийти в гости с одной морковкой — это просто праздник сейчас. Мы в сетях спрашиваем, кому что нужно и помогаем друг другу».

Пустые полки в одном из магазинов Степанакерта. 7 января 2023 г. Нагорный Карабах. AP - Edgar Harutyunyan

По словам Асмик Арушанян, в магазинах, по-прежнему, можно купить то, что производится в самом Карабахе — например, молочные продукты. Однако для этого необходимо отстоять многочасовую очередь. «Некоторые по два-три часа стоят в очередях, покупают молоко, сметану. У нас еще в первый месяц курятина была, яйца были — это местная продукция, но это все закончилось. Овощи и фрукты полностью отсутствуют. А по карточке на одного человека — одна бутылочка подсолнечного масла, полкилограмма риса, полкилограмма гречки, полкилограмма вермишели и песок сахарный — это на полмесяца на одного человека. Никаких предметов гигиены, ничего нет. Я, например, диабетик, и мне очень сложно соблюдать диету.

Я не говорю, что у нас голодные обмороки, нет, мы до этого еще не дошли, но мы уже подходим.

В начале у нас [дома] было достаточно лука, и мы раздавали тем, у кого вообще его не было. А потом, когда уменьшилось, мы начали по поллуковицы [в еду добавлять], через несколько дней — по четверти луковицы. Ну, а потом поняли, что и без лука тоже можно готовить обеды. Осталась та самая вермишель, рис, иногда гречка. Сегодня я например из последней морковки, бурака и капусты приготовила борщ. Прощальный борщ был. Нет картошки, моркови, бурака, яблока. Утром проснешься и даже не знаешь, что готовить, чем кормить семью».

Про газ и электричество

Помимо перекрытой дороги жители Нагорного Карабаха страдают от отключений электричества и газа. Из-за аварии на единственной высоковольтной линии электропередачи, питающей непризнанную республику из Армении, на территории региона ввели режим веерных отключений электроэнергии. Авария произошла на территории, подконтрольной Азербайджану, который не позволяет армянским специалистам провести ремонтные работы. С 25 января свет в Степанакерте отключают трижды в сутки. Кроме того, Азербайджан регулярно перекрывает поставки газа по единственному газопроводу, идущему из Армении в Нагорный Карабах. С начала декабря его отключали по меньшей мере четыре раза, иногда отключения длились по несколько дней.

«Сейчас веерное отключение, потому что мы только на собственной электроэнергии сидим (после Второй Карабахской войны в НКР осталось шесть собственных ГЭС, крупнейшая из них — Сарсангская, мощностью 50 МВт. — RFI). Но этим все равно мы не согреваемся, — рассказывает Ирина Григорян. — Целый день я мерзну. Отопление у нас — газовые радиаторы. Вот сегодня дали газ — сегодня у нас праздник. Не знаю, надолго или нет, может — на день, может — на 12 часов. Мы даже не успеваем согреться, как они снова выключают. До этого газа не было, наверное, недели две. Потом на два-три дня дали, потом снова отключили. В декабре, в ноябре тоже отключали. А погода зимняя, морозно. Дети — маленькие, грудные — как им жить? Мы-то хоть можем укутаться и сидеть, но с маленькими детьми это невозможно».

Жители Нагорного Карабаха продают дрова в Степанакерте, пока непризнанная республика сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии. 15 декабря 2022 г. Нагорный Карабах AP - Edgar Harutyunyan

«У нас достаточно большой дом — три этажа, но все отопление на электричестве, — говорит Асмик Арушанян. — А когда с электричеством перебои или напряжение очень низкое, в домах холодина стоит. Три раза в сутки отключают свет. Мы даже не можем планировать, потому что сегодня нам скажут, что завтра, допустим, с 10-ти до 12-ти не будет света, а потом где-то авария, потому что из-за отсутствия газа люди больше используют электричество. И пока эту аварию отремонтируют… Наши энергетики очень хорошо работают, они делают все, чтобы люди не оставались без света, чтобы хоть чуточку был свет, хоть согреться, хоть что-то приготовить, чай, кофе. Кстати, кофе тоже закончился. Чай пока есть».

Про медицину

Жители Степанакерта жалуются на дефицит медикаментов в аптеках и невозможность выехать на лечение в Армению. «На плановое [лечение в Армению] не отпускают, — говорит Ирина Григорян. — Ездят только в экстренных случаях. А плановые операции [в самом Нагорном Карабахе] отменили, потому что нет топлива, чтобы хотя бы генераторы включить и делать операцию».

Как сообщила пресс-служба министерства здравоохранения непризнанной республики, из-за блокировки Азербайджаном газоснабжения и дороги, связывающей НКР с Арменией, в медицинских центрах Нагорного Карабаха временно приостановлено проведение плановых операций. 540 пациентов были лишены возможности прооперироваться. В лекарствах, необходимых для оказания первой помощи, нехватки пока нет, утверждают в ведомстве.

«С лекарствами больным людям очень тяжело. Обычная плановая медицинская помощь сильно сократилась, лекарства поступают с перебоями, — рассказывает Асмик Арушанян, страдающая от диабета. — Например, у меня запасы инсулина еще на два месяца есть, а что будет дальше, я не знаю. Хотя „Красный крест“ привозит лекарства по аптекам и помогает вывозить на территорию Армении тяжелобольных, но все равно тяжело».

Про детей и пожилых

«Я живу с младшим сыном и его женой. У них двое детей, они в школу не ходят, — говорит Асмик. — Газ перекрыли — школы закрыты. В деревнях еще учатся, потому что там в школах железные печки стоят — буржуйки — они дровами топятся. А городские школы все закрыты. Младший внук — первоклассник — еще мало что понимает, ему шесть лет, радуется, что школы нет. А старшая — в седьмом классе — все понимает, задает такие вопросы иногда: “А сколько это будет продолжаться? А может так получиться, что мы всю жизнь отсюда не сможем никуда выехать? Всю жизнь будем жить вот так?”. Мы убеждаем, конечно, что скоро станет теплее, что вы пойдете в школу, что дорогу откроют…»

По данным властей непризнанной республики, в Нагорном Карабахе проживает 120 тысяч человек, в том числе 30 тысяч детей, 20 тысяч пенсионеров и девять тысяч людей с инвалидностью. Из-за нехватки продуктов, перебоев с подачей газа и электроэнергии в Степанакерте закрыт 41 детский сад, 56 дошкольных групп и 20 школ. Это затронуло почти семь тысяч детей.

«А вы представьте состояние родителей маленьких и новорожденных детей: купить из одежды им нечего, питание отсутствует, памперсы отсутствуют, — перечисляет Арушанян. — Редко-редко „Красный крест“ привозит, допустим, памперсы, и в течение 20 минут их все разбирают. А представьте ситуацию со стариками одинокими. Сколько человек умерло за этот период от холода, от голода? Об этом не говорят ничего, но ситуация катастрофическая. Это гуманитарная катастрофа. И мы не знаем, чего ждать, что будет. Одними надеждами живем».

Местные жители у продуктового магазина в Степанакерте, столице Нагорного Карабаха. 20 января 2023 года. AP - Edgar Harutyunyan

Ирина Григорян до ухода на пенсию работала учителем, директором школы и детского сада, советником министра образования. Во время Первой Карабахской войны она занималась эвакуацией детей из зоны боевых действий. Нынешняя блокада напоминает ей те события. «Во время первой войны у меня были дети маленькие, и я до 1992 года оставалась здесь [в Степанакерте], — вспоминает женщина. — У меня некоторое дежавю, потому что такие жизненные сложности были и в первую войну. Правда, тогда мы жили в подвале. И тогда стреляли. И кушать было нечего. И вечно приходилось охотиться за едой, чтобы хоть как-то прокормить детей. И электричества не было. И газа не было.

Но сейчас уже совсем другое состояние, мир стал другим, технологии появились какие-то. Мы уже все о всех знаем благодаря интернету. И сегодня, когда сидишь в таком состоянии, и никто не откликается…

Это унижение, длящееся уже третий год, после „44-х дневной войны“ (Вторая Карабахская война 2020 года — RFI), она сломила народ и продолжает ломать. Это тяжелее, чем недостаток еды, света и всего остального.

Я вижу, в каком состоянии сегодня молодежь, в каком состоянии старики, которые с [продуктовой] сеткой в руках охотятся за едой, бегая по пустым магазинам, это тяжело видеть, это просто невозможно».

Про российских миротворцев

Российские миротворцы, которые фактически перекрыли дорогу, чтобы разделить армян и азербайджанских «экоактивистов», разблокировать коридор не могут. Максимум, что им удается — пропускать машины «Красного Креста» и самим доставлять в Степанакерт некоторые продукты и лекарства. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает с осторожной, но регулярной критикой российских военных и предлагает ввести в регион миротворческую миссию ООН. Государственный министр непризнанной НКР Рубен Варданян альтернативы россиянам не видит и считает, что они должны остаться в Карабахе «на десятки лет».

Среди самих жителей Карабаха также нет единого мнения относительно роли российских миротворцев. Кто-то считает, что они делают максимум из того, что позволяет им мандат. Другие упрекают россиян в попустительстве.

«Я ничего не могу против них сказать, потому что это единственная гарантия нашей безопасности. Единственная. Больше никто о нас ни хорошо, ни плохо не говорит, — объясняет Ирина Григорян. — Я не могу знать, насколько у них есть возможность [действовать решительнее].

Мне тоже жалко этих российских молодых ребят, которые выполняют приказ, стоят на этом холоде день и ночь.

Я знаю, что, когда стреляли в этих трактористов, они вмешивались. Я знаю, что, когда отбирали скот, они обратно возвращали. То есть в рамках того, что они могут делать, они делали.

Я как-то была на Балканах, в Сребренице, там, где похоронены боснийцы (жертвы массовой резни 1995 года, совершенной армией Республики Сербской. — RFI). И сотрудник музея нам рассказывал, что там были миротворцы из Голландии, и когда люди убегали — и женщины с детьми, и старики — они просились туда (в „зону безопасности“, контролируемую голландскими миротворцами — RFI), чтобы спастись. Но миротворцы их не впустили. Тогда я была в ужасе, но потом очень долго думала и поняла, что миссия миротворцев очень ограничена. Мне кажется, международное сообщество должно надавить на Азербайджан, чтобы он прекратил эту блокаду».

Российские миротворцы по дороге в Нагорный Карбах. 13 ноября 2020 г. AP - Sergei Grits

«Я думаю, что дорога закрыта при попустительстве России, — считает, в свою очередь, Асмик Арушанян. — Я не могу сказать, что миротворцы — враги или что-то такое, но в данной ситуации вина миротворцев есть. Потому что в том заявлении от 9 ноября 2020 года (Заявление Алиева, Пашиняна, Путина о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. — RFI) черным по белому сказано, что [устанавливается] пятикилометровая зона от этого Лачинского коридора и азербайджанцы не имеют права ее переходить. Но видите, они [азербайджанцы] пришли, каким-то образом сумели перекрыть дорогу.

А чем в это время занимались миротворцы? Они просто обязаны были этого не допустить. Это входит в их прямые обязанности. А теперь дорога в блокаде и разблокировать эту дорогу, я думаю, должны миротворцы.

Европейские страны просто соболезнуют, осуждают, но никаких конкретных мер не принимают. То же самое с Соединенными Штатами. И поэтому, чем дольше длится блокада, тем наглее от безнаказанности чувствуют себя азербайджанские власти. Я не могу понять, почему это происходит, если 120 тысяч человек, из которых 30 тысяч — дети, находятся в такой ситуации? Иногда читаешь, допустим, в Палестине с одним ребенком что-то случилось… А тут 30 тысяч детей — и мир молчит! Никаких мер не предпринимает. Хотя есть Минская группа, куда, кстати, Франция входит и США. Но почему-то они позволили, чтобы только Россия здесь какие-то действия предпринимала, и очень часто эти действия оборачиваются против армян».

Про Азербайджан

Комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в Баку говорят, что у конфликта имеется только одно решение: все, кто хочет там остаться, должны получить азербайджанские паспорта и жить по азербайджанским законам. А все, кто не согласен, рано или поздно должны будут уехать. «Никто им не будет мешать. […] Путь открыт», — заявил во время пресс-конференции 10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Местные жители с таким ультиматумом категорически не согласны. «Если мы согласимся на это, мы потеряем свою идентичность, мы потеряем свою культуру, — говорит педагог на пенсии Ирина Григорян. — Наши дети, которые учатся в армянской школе, вынуждены будут перейти или в азербайджанскую, или в русскую школу. Мы потеряем свою историю, мы потеряем свою письменность. Никогда, даже сейчас, Азербайджан не гарантирует, что это все сохранится. Ничего Азербайджан не сделал, чтобы люди поверили. Они не дают нам жить. Сегодняшняя блокада тому доказательство. Если тебя морят голодом, если тебе перекрывают газ, если тебе отключают электричество, зная, что холодно, зная, что здесь маленькие дети, то как можно верить таким людям?».

Керосиновая лампа, талоны на продукты и армянский паспорт. Степанакерт, Нагорный Карабах, 18 января 2023 г. AP - Edgar Harutyunyan

«Никто из нас не намерен получать паспорта Азербайджана, — убеждена жительница Степанакерта Асмик Арушанян. — Невозможно жить с людьми, которые хотят тебя убить. Как можно говорить о мире с людьми, которые сегодня терроризируют моих детей, моих внуков? Никогда. Мои маленькие внуки в 2020-м году уже жили под бомбежкой, они все это знают. Мой средний внук, который теперь в Ереване, после обстрела стал заикаться. Как ему объяснить, что люди, которые его бомбили, теперь придут и будут рядом жить? Дети все прекрасно видят, понимают. Никто из нас в составе Азербайджана жить не будет. И отсюда уезжать мы не будем. Это наша земля. Так получилось, что они исторически оказались нашими соседями, и я хочу, чтобы они были как соседи. Я не хочу, чтобы они жили у меня дома. Я не хочу жить у них дома».

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30 января Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Армении, требующей применить промежуточные меры и обязать Азербайджан открыть Лачинский коридор, обеспечив свободное передвижение людей и транспорта, а также немедленно восстановить электроснабжение Нагорного Карабаха. Азербайджан обратился в Гаагский суд со встречным иском о допуске своих экспертов к рудникам в Карабахе. Суд в Гааге вынесет решение через несколько недель.

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