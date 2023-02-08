Помиловать — было бы удобным решением для всех: политолог о судьбе Саакашвили

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Тбилисский городской суд отказал третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в освобождении по состоянию здоровья. Об этом объявил судья Гиорги Аревадзе по итогам заключительного заседания в понедельник, 6 февраля. Сторонники Саакашвили обещают добиваться его освобождения всеми способами. Однако реальная возможность повлиять на ситуацию и принять удобное для всех сторон решение есть только у президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом Русской службе RFI рассказал политолог Георгий Нодия.

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1 декабря 2022 года адвокаты Михаила Саакашвили обратились в суд с ходатайством освободить или отсрочить наказание для осужденного экс-президента в связи с его состоянием здоровья. Защитники Саакашвили утверждают, что в ходе слушаний были подтверждены диагнозы, которые дают основания к освобождению или отсрочке уголовного наказания. Из-за ухудшения состояния здоровья экс-президент был переведен в тбилисскую клинику «Вивамеди».

О тяжелом состоянии заключенного говорили в суде международные и грузинские специалисты, осмотревшие Саакашвили и подготовившие заключения, а также специалисты экспертной группы, созданной при омбудсмене Грузии. В суде грузинские и иностранные специалисты подтвердили интоксикацию Саакашвили тяжелыми металлами. В числе тяжелых диагнозов Саакашвили есть также кахексия (истощение организма). После задержания он потерял более 40 килограммов веса. Близкие Саакашвили говорят, что он не может полноценно питаться.

Михаил Саакашвили участвует в судебном заседании по видеосвязи. 1 февраля 2023 г. Тбилиси, Грузия REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Однако власти утверждают, что Саакашвили получает необходимую и своевременную медицинскую помощь, и обвиняют его самого в нанесении вреда своему здоровью для того, чтобы выйти на свободу. Выступая в суде, представитель пенитенциарной службы Ника Абрамишвили заявил, что Саакашвили получает адекватное медицинское обслуживание в ведущей клинике страны. А директор клиники Нино Надирадзе назвала причиной кахексии преднамеренный выбор пациентом низкокалорийного питания. Аналогичные заявления делали и представители властей.

Судебное разбирательство длилось два месяца. По мнению суда, представленное защитой заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания. Защита политика уже заявила, что обжалует это решение, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Что говорят власти

«Официальный дискурс [властей состоит в том, что Саакашвили] симулирует, и нарочно, назло им, причиняет себе какой-то вред, — говорит профессор политологии Государственного университета Ильи Георгий Нодия. — И если он „назло им“ умрет, то, конечно, это тоже будет для них политической проблемой. Но пока они, видимо, считают, что ситуация не такая тяжелая, как она видится сторонникам Саакашвили или людям, которые требуют его освобождения». По словам эксперта, в «политических делах» суд в Грузии полностью зависим от исполнительной власти, для которой освобождение Саакашвили стало бы политическим поражением.

«В Грузии никто не верит, что решение в данном случае реально принимают судьи, — говорит Нодия. — В политических делах суды обычно подконтрольны властям. Так что тут субъектом неуступчивости, так сказать, является правительство и лично, наверное, Бидзина Иванишвили. Можно предположить, что фактическое освобождение Саакашвили было бы политической уступкой. И власти боятся делать такую уступку, потому что это будет проявлением слабости. Во-вторых, нельзя исключить фактора личной мести. И, кроме того, такое жесткое отношение к Саакашвили и ЕНД — это, во многом, основа легитимности „Грузинской мечты“. И если они проявят мягкость, это может быть непопулярно среди их сторонников».

Участники митинга за свободу Саакашвили перед зданием правительства Грузии. Тбилиси, 4 января 2023 г. AP - Shakh Aivazov

Однако вряд ли нынешние грузинские власти могут видеть в Саакашвили политического конкурента. «Когда-то он был конкурентом, — объясняет политолог Нодия. — Но сейчас освобождение будет означать высылку за границу. И он уже был таким оппонентом, который жил за границей и тогда он особенно опасным для них не был. Так что да, наверное, они думают о том, что если они его освободят, то он снова станет политически активным, так что это фактор, конечно, но это не решающий фактор».

Сторонники Саакашвили будут бороться дальше

После решения суда соратники Михаила Саакашвили из партии «Единое национальное движение» (ЕНД) объявили о начале бессрочной акции протеста перед домом премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Тбилиси. Партия также решила бойкотировать работу парламента страны. На акцию 7 февраля пришли около тысячи человек. А к бойкоту парламентской работы присоединились и депутаты от другой оппозиционной партии — «Стратегия Агмашенебели».

«Борьба будет каждодневной, и куда бы вы ни пошли, Ираклий, вам придется везде оглядываться назад, потому что вы почувствуете дыхание грузинского народа на своей спине», — цитирует председателя ЕНД Левана Хабеишвили издание «Кавказский узел». Хабеишвили стал лидером ЕНД лишь несколькими днями ранее. В результате внутрипартийных выборов он сменил на этом посту Никанора Мелию, которого сторонники Саакашвили упрекали в недостаточной активности по освобождению экс-президента.

Однако у соратников экс-президента возможностей повлиять на ситуацию немного, считает эксперт. «Сейчас у „Единого национального движения“ новый председатель, который такой боевой, и он выбран именно с тем, чтобы активизировать действия партии, направленные на освобождение Саакашвили, — говорит Нодия. — Но я не думаю, что у них есть ресурс как-то повлиять на решение правительства. Если кто-то и имеет влияние в этом вопросе, так это — Запад. Он имеет, по крайней мере, большее влияние, чем внутренние оппоненты. И хотя „Грузинская мечта“ никак публично не признает, что она с уважением относится к этим требованиям. Но можно надеяться, что на самом деле эти требования на них действуют».

Слово за президентом

Ключевым человеком в судьбе Саакашвили теперь стала президент Саломе Зурабишвили, которая имеет право помиловать своего предшественника и бывшего соратника. По мнению политолога Нодии, если она воспользуется этим правом, то выиграют все стороны.

«Президент Саломе Зурабишвили, — это, так сказать, wild card (джокер), она имеет возможность помиловать Саакашвили. И ее высказывания последних двух месяцев примерно оставляют такую надежду. Если ранее она категорически отвергала возможность помиловать Саакашвили, то сейчас, последние недели она говорила о том, что надо подождать, что решит суд. И эта ситуация для нее тоже неприемлема и неприятна. [Помиловать Саакашвили] — это было бы логично. И это самое реалистичное решение проблемы. Ее бы ругали, конечно. „Грузинская мечта“ отрицательно бы это оценила публично, но для них это тоже возможность и выход — освободить Саакашвили с сохранением лица. Поскольку это были бы не они, а Зурабишвили».

Суд по вопросу об освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья. 1 февраля 2023 г. Тбилиси, Грузия. REUTERS - IRAKLI GEDENIDZE

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала решение суда, раскритиковав одновременно и суд, и правящую партию, и оппозицию. По ее словам, своим решением «грузинский суд был приговорен к хождению по замкнутому кругу и остается в заложниках ситуации».

Тем временем, правительство и оппозиция занимаются дискредитацией страны. «Такая дискредитация — результат совместных усилий партии власти и оппозиции, — заявила Зурабишвили. — С одной стороны, риторика правительства, его упрямые решения и непостижимая мягкость в отношении России […]. С другой же стороны — сигналы, которые вредят репутации страны, некоторых представителей семьи Саакашвили, которые превратились в хорошо спланированную кампанию […], оказались не менее вредными».

Однако помилование Саакашвили этой ситуации не поможет, уверена Зурабишвили, из-за вменяемых ему преступлений, «которые еще не были признаны и за которые он еще не был наказан». А также, по словам президента, «в случае освобождения [Саакашвили] станет «активным оппонентом не просто правительства, но и репутации страны и ее европейских стремлений».

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Михаил Саакашвили был арестован вскоре после своего тайного возвращения в Грузию в конце сентября 2021 года. На родине экс-президента обвиняют по нескольким уголовным статьям, по двум из которых он был заочно приговорен к шести годам заключения еще до возвращения. Сам он называет себя «узником Путина» и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам. В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства после получения им украинского паспорта.

Сам Саакашвили также прокомментировал решение суда, назвав его смертным приговором. «Судебное заседание в Грузии оказалось сплошной шуткой. […] Так что теперь я фактически получил смертный приговор и останусь в тюрьме со всеми смертельными болезнями и приговором суда, который никто в мире не признает, кроме России. Не случайно Лавров хвалил грузинское правительство и несколько раз нападал на меня в последние недели. Путин обещал мне, что повесит меня, и, похоже, делает это через своего марионеточного российского олигарха Бидзину Иванишвили», — говорится в заявлении на странице экс-президента в фейсбуке.

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