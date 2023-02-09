Amnesty International: ответственность за блокаду Карабаха лежит на Азербайджане и российских миротворцах

Права человека

Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала в четверг, 9 февраля, доклад, посвященный двум месяцам блокады Нагорного Карабаха. Правозащитники отмечают, что Азербайджан не выполняет свои обязательства в области прав человека, действия подконтрольных Баку активистов серьезно ограничивают доступ к здравоохранению, провоцируют дефицит продовольствия и топлива в непризнанной НКР.

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Amnesty International провела 16 телефонных интервью с представителями де-факто властей региона, медицинскими работниками и жителями Нагорного Карабаха.

По словам властей Нагорного Карабаха, если до начала блокады в регион ежедневно прибывали около 1200 автомобилей, то теперь в регион могут проехать только пять-шесть грузовиков в сутки, принадлежащих российской миротворческой миссии и «Красному Кресту». Жители региона испытывают нехватку продовольствия, что вынудило власти региона ввести карточную систему.

Из-за дефицита лекарств, топлива и перебоев с подачей электроэнергии серьезно ограничен доступ к здравоохранению. Даже если удается найти необходимые лекарства, их стоимость из-за блокады существенно выросла, что заставляет людей отказываться от их приема.

Опросив местных жителей, Amnesty International установила, что люди, в первую очередь, женщины, ограничивают себя в еде. Медицинские работники указывают на значительное увеличение случаев иммунной недостаточности, анемии, заболеваний щитовидной железы и обострения диабета среди женщин и детей, что является прямым результатом нехватки продовольствия. Несколько медицинских работников сообщили о росте числа случаев осложнений у беременных женщин.

Жители Нагорного Карабаха ужинают во время веерных отключений. 18 января 2023 г. AP - Edgar Harutyunyan

Среди других тяжелых последствий блокады правозащитники отмечают нарушение права на образование. Все школы и детские сады, которые посещало около 27 тысяч детей, были временно закрыты из-за отсутствия отопления и перебоев с электричеством.

Более тысячи жителей Нагорного Карабаха остались за пределами региона и не могут вернуться домой с начала блокады, в том числе по меньшей мере 270 детей.

Как отмечают исследователи, сложившуюся ситуацию особенно тяжело переносят пожилые люди и люди с инвалидностью, многие из которых имеют хронические заболевания. Люди с инвалидностью, в том числе маломобильные, рассказали, что сильнее страдали от изоляции во время блокады, так как не могли пользоваться ни общественным, ни личным транспортом из-за отсутствия топлива.

Азербайджанские "экоактивисты", перекрывшие Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах. 26 декабря 2022 г. AFP - TOFIK BABAYEV

«Поскольку блокада продолжается вот уже девятую неделю, все ждут действенных шагов со стороны властей Азербайджана и российских миротворцев. Мы призываем обе стороны немедленно принять эффективные меры в соответствии с международными стандартами в области прав человека, чтобы незамедлительно снять блокаду Лачинского коридора и положить конец разворачивающемуся гуманитарному кризису», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Как отмечают правозащитники, азербайджанские власти имеют международно признанный суверенитет над этими территориями и контролируют территорию, с которой осуществляется блокада, поэтому они обязаны обеспечить доступ населения Нагорного Карабаха к продуктам питания, другим товарам первой необходимости и лекарствам. Со своей стороны, российская миротворческая миссия должна обеспечивать безопасность Лачинского коридора. «Однако обе стороны очевидным образом не выполняют свои обязательства», — добавила Мари Стразерс.

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После Второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан восстановил контроль над значительной частью сепаратистского региона. Территория, оставшаяся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, оказалась фактически отрезана от Армении. По условиям соглашения о прекращении огня единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, оставался так называемый Лачинский коридор, безопасность которого должен был обеспечивать российский миротворческий контингент. Однако с 12 декабря 2022 года эта дорога заблокирована жителями Азербайджана, называющими себя экологическими активистами.

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