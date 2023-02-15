Главы МИД Армении и Турции провели переговоры в Анкаре

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибыл в среду, 15 февраля, в Турцию. В Анкаре он провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, после чего отправился в пострадавший от землетрясения район, чтобы встретиться с армянскими спасателями.

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Как отметили в Ереване, визит министра иностранных дел призван продемонстрировать поддержку Армении Турции после разрушительного землетрясения 6 февраля.

Арарат Мирзоян выразил соболезнования правительству Турции, родным и близким погибших в результате землетрясения. Он также заявил о готовности Еревана к нормализации отношений. «Хочу еще раз подтвердить готовность и стремление Армении к установлению мира в регионе, полной нормализации отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию армяно-турецкой границы», — заявил глава армянской дипломатии на совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

После переговоров в Анкаре делегация во главе с министром иностранных дел Армении выехала в Адыяман, один из наиболее пострадавших от стихии районов, где после землетрясения почти три десятка армянских спасателей проводят поисково-спасательные работы.

В свою очередь, Мевлют Чавушоглу поблагодарил Армению за солидарность. «В эти трудные дни она протянула нам свою гуманитарную руку и проявила солидарность и сотрудничество», — заметил глава МИД Турции. Он также рассказал о работе над мирным договором между Ереваном и Баку. «Верю, что процессы нормализации отношений между Арменией, Турцией и Азербайджаном будут способствовать установлению стабильности и благополучия в нашем регионе», — заключил Чавушоглу.

После землетрясения Армения направила в Турцию поисково-спасательную группу. По словам главы турецкого МИДа, армянским спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов маленькую девочку и молодую женщину. Чавушоглу добавил, что Армения отправила в пострадавшую от стихийного бедствия Турцию 100 тонн гуманитарной помощи, и еще одна партия находится в пути.

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар назвал визит министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в Турцию историческим. «Это исторический визит, состоявшийся в результате решения Армении поддержать соседа, нуждающегося в помощи. Мы надеемся, что это хороший знак будущего развития турецко-армянских отношений», — написал Тойво Клаар в твиттере.

В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего 6 февраля, и последовавших за ним более 100 сильных толчков число погибших в Турции превысило 35 тысяч человек. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Таким образом это землетрясение стало самым разрушительным в современной истории Турции. Общее число погибших в Сирии достигло 5800 человек.

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